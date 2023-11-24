В стране долгожителей назвали максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин

Так, максимальная суточная доза алкоголя для мужчин — 40 граммов, а для женщин — в два раза меньше, 20 граммов. Если выпить больше, то это в разы повысит риски появления опасных заболеваний (любая другая доза алкоголя тоже опасна, это никогда не надо забывать).