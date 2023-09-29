Вопрос врачу: «Можно ли пить алкоголь, если принимаешь антибиотики?»

Стоматолог после удаления нескольких зубов прописал пить антибиотики неделю. Понимаю, что прерывать курс опасно, но в выходные запланирована встреча с друзьями. Можно ли пить алкоголь, если принимаешь антибиотики? Или все же стоит воздержаться?
Андрей, 44 года
Пить или не пить?
Антибактериальные препараты были открыты в начале прошлого века и стали настоящим прорывом в медицине. За несколько десятилетий они спасли от преждевременной смерти миллионы человек, справляясь с бактериальными инфекциями, которые до эпохи антибиотиков считались неизлечимыми. Сейчас многие забывают о том, что это сильнодействующие препараты, которые необходимо принимать строго по рецепту врача и с учетом всех рекомендаций.
Нередко люди сами назначают себе антибиотики, забывают о их возможных побочных эффектах и сочетании с пищей, напитками и некоторыми другими вещами. Это порой провоцирует крайне неприятные эффекты, которые могут существенно осложнить лечение.
Сочетание с алкоголем: да или нет?
Крепкие спиртные напитки плохо сочетаются практически с любыми лекарствами, в том числе со всеми видами антибиотиков. Этанол раздражает внутреннюю поверхность желудка, который для защиты начинает вырабатывать больше слизи. В результате препараты хуже всасываются, а значит, не приносят нужного эффекта.
При взаимодействии с определенными группами антибиотиков алкоголь может вызвать побочные эффекты:
диарею и рвоту;
скачки давления;
тахикардию;
головокружение;
спутанность сознания.
В отдельных случаях неумеренные возлияния в сочетании с приемом препаратов могут привести к более тяжелым и даже смертельным последствиям. Кроме того, и спиртные напитки, и антибиотики угнетающе действуют на печень. Антибактериальные препараты могут повредить клеточные мембраны печеночных клеток и нарушить отток желчи.
Витамины при приеме антибиотиков
Серьезных осложнений при совместном приеме антибиотиков и витаминных комплексов не будет, но витамины и минералы могут повлиять на эффективность курса лечения. Например, витамины группы В (прежде всего В9, фолиевая кислота), магний, кальций, цинк и железо уменьшают действие антибиотиков тетрациклиновой группы.
В свою очередь, антибиотики подавляют желудочную микрофлору, из-за чего в организме перестают усваиваться витамины группы В и истощаются запасы витамина В12. Это явление называется «В12-дефицитная анемия». Поэтому после курса антибактериальных препаратов рекомендуется сдать анализы, чтобы выяснить уровень витаминов в организме и при необходимости по рекомендации врача восполнить их дефицит.
Спорт на фоне лечения
Во время курса антибиотиков лучше воздержаться и от тренировок. Физическая нагрузка усиливает сердцебиение и кровоток, поэтому лекарственные вещества быстрее разносятся по организму и хуже усваиваются, их эффективность снижается. Кроме того, антибиотики уничтожают не только патогенные, но и полезные микроорганизмы, например микрофлору кишечника, из-за чего часто возникает дисбактериоз и проблемы с ЖКТ, а значит, пища усваивается организмом хуже, и он получает меньше энергии. При таком питании физические нагрузки принесут больше вреда, чем пользы.
Загар на фоне антибиотикотерапии
Большинство антибиотиков повышают чувствительность кожи к солнечному свету, поэтому во время приема этих препаратов стоит отказаться от отдыха на пляже и солярия. Антибиотики в сочетании с солнечными ваннами могут вызвать фотоаллергию, при которой кожа шелушится, чешется и в некоторых случаях покрывается сыпью, напоминающей аллергическую. Полностью защититься от воздействия солнца за счет применения солнцезащитных кремов не получится, они все равно пропускают часть УФ-лучей. Поэтому стоит предпочесть отдых в тени и в безопасное время суток.