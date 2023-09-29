Вопрос врачу: «Можно ли пить алкоголь, если принимаешь антибиотики?»

Во время курса антибиотиков лучше воздержаться и от тренировок. Физическая нагрузка усиливает сердцебиение и кровоток, поэтому лекарственные вещества быстрее разносятся по организму и хуже усваиваются, их эффективность снижается. Кроме того, антибиотики уничтожают не только патогенные, но и полезные микроорганизмы, например микрофлору кишечника , из-за чего часто возникает дисбактериоз и проблемы с ЖКТ, а значит, пища усваивается организмом хуже, и он получает меньше энергии. При таком питании физические нагрузки принесут больше вреда, чем пользы.