Польза и вред чаги: поможет при гастрите и язве, но вредна при приеме антибиотиков

По словам врача-гастроэнтеролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александры Яковлевой, каких-либо серьезных научных исследований на счет пользы чаги не проводилось. Тем не менее препараты и отвары на ее основе используют в качестве общеукрепляющего средства и при лечении разных заболеваний, но в основном для облегчения симптомов.
Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Польза чаги
«Главное достоинство чаги — высокое содержание биологически активных и антиоксидантных веществ: полифенолов, пигментов, органических кислот и ферментов. Самыми известными среди них считаются бетулиновая и гуминоподобная чаговые кислоты. Поклонники народной медицины утверждают, что эти вещества способны уничтожать раковые клетки. При этом наукой этот факт опять-таки никак не подтвержден, поэтому чагу при лечении онкологии применяют исключительно в формате вспомогательного средства», — объяснила Александра Яковлева.
Что еще полезного есть в составе чаги:
марганец — благотворно влияет на работу эндокринной и нервной систем, помогает в профилактике сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы;
цинк — участвует в регуляции работы иммунной системы, нормализует уровень сахара в крови и хорошо зарекомендовал себя в борьбе с кожными заболеваниями.
Кроме того, по словам врача, препараты с березовым грибом применяют при лечении хронических болезней ЖКТ: язвенной и желчнокаменной болезни, гастритов.
Чагу добавляют в средства наружного применения: мази, кремы и бальзамы. Они обладают противовоспалительным и антисептическим эффектом, благодаря чему их можно использовать для обработки ран, мест укусов насекомых, гнойников. Кремы с березовым грибом также подойдут для снятия симптомов при дерматитах, экземе, акне и угревой болезни.
Вред чаги
По словам Александры Яковлевой, чагу запрещено принимать:
беременным женщинам;
кормящим мамам;
детям.
Особо осторожными с чагой следует быть тем, кто:
склонен к аллергической реакции. Ее могут спровоцировать входящие в состав гриба биологические соединения. Если ранее вы никогда не использовали чагу, знакомство с ней лучше начинать постепенно;
принимает антибиотики. Препараты с березовым грибом нельзя совмещать с приемом некоторых антибиотиков. Дело в том, что чага считается антагонистом антибиотиков, она может вообще нивелировать эффект от их приема или очень сильно его снизить.
«Прием чаги требует также коррекции рациона: в меню придется ограничить мясо и копчености, специи, консервированные продукты и сладости. В противном случае препарат может вызывать расстройство желудка и другие нежелательные реакции со стороны ЖКТ», — отметила врач.
Как применять
Как объясняет Александра Яковлева, самый простой вариант — приобрести готовый препарат или БАД на основе чаги. Продается в аптеке и сушеный гриб, на основе которого можно самостоятельно приготовить отвар или настой.
«Однако в любом случае перед приемом чаги следует обязательно проконсультироваться с врачом и ни в коем случае не заменять ей прием полноценных лекарственных препаратов», — предупреждает специалист.