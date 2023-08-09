Польза и вред чаги: поможет при гастрите и язве, но вредна при приеме антибиотиков

По словам врача-гастроэнтеролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александры Яковлевой, каких-либо серьезных научных исследований на счет пользы чаги не проводилось. Тем не менее препараты и отвары на ее основе используют в качестве общеукрепляющего средства и при лечении разных заболеваний, но в основном для облегчения симптомов.