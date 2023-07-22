Чистить в тот же день: 7 правил, которые не дадут отравиться грибами

«Грибы нужно специальным образом обработать: очистить от земли, хорошо промыть в воде, замочить и отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из грибов, только после этого их можно использовать для приготовления блюд», — напоминают в Роспотребнадзоре.