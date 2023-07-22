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Чистить в тот же день: 7 правил, которые не дадут отравиться грибами

В соцсетях любители грибов уже начали хвалиться первым лесным урожаем: подберезовиками, подосиновиками и белыми. А в Роспотребнадзоре решили напомнить о мерах предосторожности.

22 июля 20232
Чистить в тот же день: 7 правил, которые не дадут отравиться грибами
Источник:
Доктор Питер

Чтобы отравиться грибами, необязательно найти в лесу и съесть что-то заведомо ядовитое. Даже съедобные грибы способны вызвать серьезное недомогание, если их неправильно собирать, обрабатывать и готовить.

В Роспотребнадзоре напомнили основные правила, которые стоит соблюдать, если не хотите получить пищевое отравление.

  1. Не знаете, что за гриб, — не берите.

  2. Не берите старые, переросшие и червивые грибы.

  3. Собирайте грибы вдали от дорог и населенных пунктов.

  4. Используйте для сбора плетеные корзины, в них грибы будут дольше оставаться свежими.

  5. Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

  6. Перебирайте собранные грибы в тот же день. Грибы — это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому после возвращения из леса отсортируйте грибы по видам, тщательно проверьте и выкиньте червивые, перезревшие, без ножек и дряблые.

  7. Не храните грибы в тепле, это скоропортящийся продукт.

По словам специалистов надзорного ведомства, одна из главных причин развития пищевого отравления — неправильная технология приготовления грибов.

«Грибы нужно специальным образом обработать: очистить от земли, хорошо промыть в воде, замочить и отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из грибов, только после этого их можно использовать для приготовления блюд», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Кстати, готовку грибов тоже нельзя откладывать на потом, это надо делать в день сбора. А если собираетесь мариновать или солить грибы, не используйте оцинкованную и глиняную глазурованную посуду.

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В чем польза грибов

На грибы советуют обратить внимание прежде всего тем, кто по каким-то причинам решил отказаться от мяса. Они могут стать хорошей альтернативой благодаря высокому содержанию белков и клетчатки в составе.

В грибах также много селена, который нужен нам для обмена веществ и здоровья щитовидной железы. А еще этот антиоксидант защищает организм от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Еще в грибах есть бета-глюкан. Это соединение помогает снизить уровень вредного холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития сахарного диабета.

Кроме того, в них вы найдете много других полезных микроэлементов и витаминов, включая:

  • пантотеновую кислоту (витамин В5);

  • ниацин (витамин В3);

  • рибофлавин (витамин В2);

  • калий;

  • кальций;

  • медь.

Автор текста:Анастасия Романова
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