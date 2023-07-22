Чистить в тот же день: 7 правил, которые не дадут отравиться грибами

Чтобы отравиться грибами, необязательно найти в лесу и съесть что-то заведомо ядовитое. Даже съедобные грибы способны вызвать серьезное недомогание, если их неправильно собирать, обрабатывать и готовить.
В Роспотребнадзоре
Не знаете, что за гриб, — не берите.
Не берите старые, переросшие и червивые грибы.
Собирайте грибы вдали от дорог и населенных пунктов.
Используйте для сбора плетеные корзины, в них грибы будут дольше оставаться свежими.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Перебирайте собранные грибы в тот же день. Грибы — это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому после возвращения из леса отсортируйте грибы по видам, тщательно проверьте и выкиньте червивые, перезревшие, без ножек и дряблые.
Не храните грибы в тепле, это скоропортящийся продукт.
По словам специалистов надзорного ведомства, одна из главных причин развития пищевого отравления — неправильная технология приготовления грибов.
«Грибы нужно специальным образом обработать: очистить от земли, хорошо промыть в воде, замочить и отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из грибов, только после этого их можно использовать для приготовления блюд», — напоминают в Роспотребнадзоре.
Кстати, готовку грибов тоже нельзя откладывать на потом, это надо делать в день сбора. А если собираетесь мариновать или солить грибы, не используйте оцинкованную и глиняную глазурованную посуду.
В чем польза грибов
На грибы советуют обратить внимание прежде всего тем, кто по каким-то причинам решил отказаться от мяса. Они могут стать хорошей альтернативой благодаря высокому содержанию белков и клетчатки в составе.
В грибах также много селена, который нужен нам для обмена веществ и здоровья щитовидной железы. А еще этот антиоксидант защищает организм от повреждений, вызванных окислительным стрессом.
Еще в грибах есть бета-глюкан. Это соединение помогает снизить уровень вредного холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития сахарного диабета.
Кроме того, в них вы найдете много других полезных микроэлементов и витаминов, включая:
пантотеновую кислоту (витамин В5);
ниацин (витамин В3);
рибофлавин (витамин В2);
калий;
кальций;
медь.