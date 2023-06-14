Как изобрели УЗИ, анестезию и антибиотики: 5 интересных фактов из истории медицины

Рентгеновские лучи открыл немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген 8 ноября 1895 года, причем случайно. Выходя вечером из лаборатории, он заметил в темной комнате зеленоватое свечение. Оказалось, что кристаллы платиносинеродистого бария дали такую реакцию на электровакуумную трубку. Ученый назвал их X-лучами, а в России их наименовали рентгеновскими. Рентген начал изучать это явление: лучи проникали через бумагу и стекло, а когда на их пути оказалась рука ученого, он увидел на экране свои кости!

По легенде, супруга Вильгельма Рентгена, увидев снимок своей руки с кольцом, воскликнула «Я вижу свою смерть!», выбежала из лаборатории и больше никогда туда не входила.

Рентгенология стала стремительно развиваться: уже через десять лет итальянский радиолог Алессандро Валлебона разработал принцип послойного рентгенологического исследования, в 20-е годы ХХ века французский врач Андре Бокаж изобрел томографический механический сканер, а в 1934 году российский ученый В. И. Феоктистов сконструировал первый рентгеновский томограф.

В 1969 году британский инженер-физик Годфри Хаунсфилд представил миру свой «ЭМИ-сканер» — первый компьютерный рентгеновский томограф. В начале ХХ века эта технология очень заинтересовала людей. Появились даже «автоматы», которые позволяли каждому увидеть кости своих рук. Но оказалось, что рентгеновские лучи не безобидны: от них образовывались ожоги и язвы, выпадали волосы.

Со временем конструкторы всего мира стали изобретать рентгеновские аппараты, и вскоре врачи могли не только диагностировать переломы костей, но и изучать особенности строения желудка, расположение язв и опухолей.