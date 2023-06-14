Как изобрели УЗИ, анестезию и антибиотики: 5 интересных фактов из истории медицины

Анестезия
До открытия анестетиков от болевого шока спасала лишь быстрая работа хирурга. Так, Николай Пирогов удалял молочные железы за полторы минуты, а ногу мог ампутировать за четыре.
В 1846 году американский стоматолог Уильям Мортон, удаляя подчелюстную опухоль, впервые использовал диэтиловый эфир. С тех пор хирурги стали применять его и хлороформ: смачивали этими веществами ткань и давали пациенту дышать парами, либо накладывали на лицо с помощью маски. Но эфир и хлороформ нужно было точно дозировать, любая ошибка могла привести к смертельному исходу.
Первым в России эфир использовал Федор Иноземцев. А легендарный Пирогов летом 1847 года впервые применил эфирный наркоз на поле сражения.
В 1942 году стали использовать курареподобные вещества, расслабляющие мышцы всего тела. Но в результате также «выключались» легкие, и их работу приходилось обеспечивать сначала вручную, а затем с помощью специального оборудования.
Рентген и КТ
Рентгеновские лучи открыл немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген 8 ноября 1895 года, причем случайно. Выходя вечером из лаборатории, он заметил в темной комнате зеленоватое свечение. Оказалось, что кристаллы платиносинеродистого бария дали такую реакцию на электровакуумную трубку. Ученый назвал их X-лучами, а в России их наименовали рентгеновскими. Рентген начал изучать это явление: лучи проникали через бумагу и стекло, а когда на их пути оказалась рука ученого, он увидел на экране свои кости!
По легенде, супруга Вильгельма Рентгена, увидев снимок своей руки с кольцом, воскликнула «Я вижу свою смерть!», выбежала из лаборатории и больше никогда туда не входила.
Рентгенология стала стремительно развиваться: уже через десять лет итальянский радиолог Алессандро Валлебона разработал принцип послойного рентгенологического исследования, в 20-е годы ХХ века французский врач Андре Бокаж изобрел томографический механический сканер, а в 1934 году российский ученый В. И. Феоктистов сконструировал первый рентгеновский томограф.
В 1969 году британский инженер-физик Годфри Хаунсфилд представил миру свой «ЭМИ-сканер» — первый компьютерный рентгеновский томограф. В начале ХХ века эта технология очень заинтересовала людей. Появились даже «автоматы», которые позволяли каждому увидеть кости своих рук. Но оказалось, что рентгеновские лучи не безобидны: от них образовывались ожоги и язвы, выпадали волосы.
Со временем конструкторы всего мира стали изобретать рентгеновские аппараты, и вскоре врачи могли не только диагностировать переломы костей, но и изучать особенности строения желудка, расположение язв и опухолей.
УЗИ
Сегодня УЗИ позволяет не только выявлять отклонения от нормы в развитии плода, но и получать его трехмерное изображение, наблюдать за мимикой и движениями
Ультразвук открыл в 1794 году итальянский физик Ладзаро Спалланцани, однако изучать это явление стали только спустя сто лет ― после фундаментальных исследований британца Джона Уильяма Стретта, названных впоследствии теорией звука. В 1880 году Пьер Кюри со старшим братом Жаком обнаружил эффект возникновения электричества в сжимающихся кристаллах. Он и стал основой детекторов ультразвука в оборудовании для УЗИ.
Применять ультразвук в медицине начали уже в 20‒30-х годах ХХ века для физиотерапии, а в 1940-х — для диагностики. Одним из первых преуспел в этом австрийский невролог Карл Теодор Дьюссик, который по интенсивности звуковых волн обнаружил опухоль головного мозга.
Аппарат для УЗИ создал в 1949 году американский ученый Дуглас Хаури. Однако это устройство было громоздким и неудобным: для диагностики пациент помещался в специальную ванну. Позже появился компактный аппарат со щупом. Оборудование для УЗИ разрабатывалось и в СССР в 1950-х годах.
Шприц
Инъекции начали делать более 2000 лет назад: Гиппократ, например, для этого использовал полую трубку, к которой присоединялся мочевой пузырь свиньи. В 1656 году Кристофер Рэн пробовал внутривенно вводить лекарства животным с помощью ствола птичьего пера — прообраза инъекционной иглы.
Однако устройство для инъекций изобрели лишь в середине XIX века два человека независимо друг от друга: шотландец Александр Вуд и француз Шарль-Габриель Праваз.
Двумя веками раньше французский ученый Блез Паскаль изобрел инъектор, который состоял из цилиндра и поршня со штоком, однако, изобретение не оценили и вскоре забыли. Но вот в 1853 году Вуд впервые использовал шприц, похожий на этот инъектор.
Вуд очень хотел избавить пациентов от боли: начавшая получать широкое признание анестезия хлороформом плохо переносилась, а недавно открытый морфий при приеме внутрь не оказывал должного эффекта. Именно поэтому Вуд и попробовал вводить анестетики под кожу.
Одновременно Шарль-Габриель Праваз предложил метод введения лекарств с помощью сжатого воздуха. Его конструкция шприца состояла из стеклянного цилиндра, канюли из серебра или золота, металлического штока и асбестового поршня. Продолжая исследования, Вуд и Праваз совершенствовали изобретения, и в результате универсальный шприц Праваза, близкий к современному, применялся почти до середины XX века.
Антибиотики
Важной вехой микробиологии стало открытие антибиотиков. Первый из них — пенициллин — обнаружили случайно. В 1928 году британец Александр Флеминг, проводя эксперимент с бактерией стафилококка, увидел, что некоторые чашки для культивирования заплесневели. Это была обычная плесень Penicillium, которая появляется на хлебе.
Оказалось, что вокруг каждого пятна есть область без бактерий. Флеминг понял, что плесень вырабатывает вещество, убивающее их. Так он и выделил молекулу, теперь известную под названием «пенициллин».
Антибиотик способен подавлять химическую реакцию, необходимую для существования бактерии: блокирует молекулы, участвующие в синтезе ее новых оболочек.
В 1930-е основной целью микробиологов было улучшить качество пенициллина и других антибиотиков. Лишь в 1938 году американским ученым Говарду Флори и Эрнсту Чейну удалось выделить чистую форму пенициллина. Его массовое производство началось в 1943 году и спасло миллионы жизней во время Второй мировой войны.
В 1945 году Флемингу, Флори и Чейну за их работу присудили Нобелевскую премию. На церемонии вручения Флеминг сказал: «Говорят, что я изобрел пенициллин. Но ни один человек не мог его изобрести, потому что это вещество создано природой. Я лишь обратил на него внимание людей и дал ему название».
В 1942 году в Советском Союзе тоже начали работу по созданию антибиотика. Микробиолог Зинаида Ермольева получила пенициллин из плесени, взятой со стены одного из бомбоубежищ. Она испытала его в 1944 году, и ее пенициллин также стал чудом для военных врачей и спасением для многих раненых бойцов.
По материалам книги «Главное в истории медицины».