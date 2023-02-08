Мы страдаем от боли, даже когда этого не чувствуем: 8 необычных фактов о сигналах организма

Ударив молотком по пальцу или порезавшись, потянув мышцу, мы ощущаем боль. Кроме того, у нас может болеть голова, живот, спина или сердце. Это сигнал организма о проблемах, возможных опасностях.