Что мы знаем о боли? Это субъективное ощущение, которое может оценить только сам человек, ее крайне трудно измерить и описать, каждый из нас ощущает боль по-своему. Только в крайне редких случаях у людей отсутствует чувство боли вообще, но жизнь этих людей ежеминутно подвергается опасности. Все остальные адекватно воспринимают сигналы организма о повреждениях.
«Доктор Питер» и врач-невролог, рефлексотерапевт, озонотерапевт клиники «АБИА» Надежда Головчанская обсудили самые интересные и необычные факты о боли.
Врач-невролог, рефлексотерапевт, озонотерапевт клиники АБИАЛичный сайт
«Боль — это физическое и психическое чувство, не поддающееся описанию»
Однозначно и конкретно описать боль очень сложно. У всех ощущения свои — часть людей от укола иглой могут упасть в обморок, другие переносят тяжелейшие травмы без болевого шока. Каждый человек по-своему описывает боль, и практически у всех она имеет выраженный эмоциональный компонент. Поэтому считать ее чисто физическим чувством никак нельзя.
С точки зрения физиологии — это раздражение болевых рецепторов, сигналы от которых интерпретирует и анализирует мозг. У каждого он воспринимает эти сигналы индивидуально. Поэтому ученые очень прицельно изучают тех людей, которые за счет тренировок тела и духовных практик могут снижать ощущение боли.
«Женщины переносят боль лучше»
Болевой порог у женщин и мужчин разный, что связано с влиянием половых гормонов. У мужчин за счет более высоких концентраций тестостерона формируется определенный анальгезирующий эффект, за счет чего представители сильного пола лучше переносят ранения и травмы, которым они больше подвержены. У женщин изменение ощущения боли провоцирует окситоцин в родах.
А еще женщины чувствуют боль сильнее потому, что на их теле гораздо больше болевых рецепторов — примерно в 2,5 раза больше, чем на мужском теле. Болевой порог колеблется в зависимости от цикла — в дни максимальных пиков эстрогена он ниже, чем в прогестероновую фазу, а на фоне кровотечения дамы чувствуют боль острее всего.
«Болеть может то, чего нет»
Поскольку боль формируется в мозге, бывают и особые варианты ощущений — фантомные боли. Они возникают в потерянной (ампутированной) руке или ноге, как будто бы она на месте и болит. Обычно такое бывает у людей, которые потеряли ногу или руку, уже будучи взрослыми. Если конечности нет изначально, с рождения, — подобного эффекта не бывает. Боль вполне реальная, и она тем сильнее, чем больше была зона ампутации.
Чаще всего ощущения возникают на фоне стресса, замерзания, смены погоды или переутомления. Раньше считалось, что боль возникает из-за перерезки нерва, на конце которого образуются узелки. Но их удаляли, а боль не проходила. Сегодня ученые так и не могут точно понять — почему так происходит.
«За день мы несколько раз ощущаем боль»
Чем старше мы становимся, тем чаще у нас что-то болит. Бывают дни, когда мы вполне хорошо себя чувствуем и никакого физического дискомфорта нет. Однако в организме в любой день болевые рецепторы фиксируют раздражение, но мозг не всегда отражает это именно в ощущении боли. Каждую минуту болевой центр мозга получает импульсы от различных тканей и органов, но фильтрует их, отбрасывая самые слабые и едва ощутимые.
Если бы это не делалось, мы бы постоянно ощущали сильнейшую боль. Но в ситуации стресса, болезни или перенапряжения болевой центр может давать сбои, тогда тело ломит, нам плохо, но никакой серьезной болезни не находят. Врачи называют это фибромиалгией — летучей, постоянно меняющейся болью во всем теле.
«Мозг воспринимает боль тела, но сам не болит»
Именно мозгом мы ощущаем боль во всех частях тела, но сам он не имеет болевых рецепторов и не болит. Если мы ощущаем головную боль — это проблемы сосудов, кожи, различных тканей, но не самого головного мозга. По сути — мозг просто не может сам посылать и обрабатывать сигналы о повреждении и боли.
«Болевой центр можно обмануть»
Центр боли в нашей голове обрабатывает тысячи сигналов. Поэтому если получить сразу несколько травм, боль будет ощущаться только в том месте, где сигналов поступает более всего, и они в первую очередь воспринимаются мозгом. Проводились интересные эксперименты: например, по уколу пальца иглой с одновременным нажатием на мочку уха. Боль в пальце сразу же уменьшалась, так как мозг рассеивал внимание на два очага.
«Секс и любимые дела обезболивают»
Различные занятия, включая интимную близость, которые повышают уровень гормонов удовольствия, уменьшают ощущение боли. При выработке гормонов эндорфинов наступает естественная анальгезия. Они действуют на центр в мозге как легкая анестезия.
Если же человек занят любимым делом, увлечен им, это отвлекает мозг от мыслей о том, что у него что-то болит. При интимной близости в дополнение к эндорфинам выделяется окситоцин — он тоже обладает обезболивающим эффектом.
«Еда изменяет ощущения»
Продукты, богатые тирамином, например клубника, квашеная капуста и красное вино, могут повышать чувствительность к боли, провоцировать мигрени. Но есть те, которые подавляют болевые ощущения. Это перец с содержащимся в нем капсаицином, горчица и хрен. Негативно на ощущение боли влияют жареные продукты, очень жирная пища.