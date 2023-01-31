Мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на слабость, повышенную температуру тела и сильные боли в поясничной области. Во время обследования врачи нашли причину недомогания — два десятка камней в двух почках и мочеточниках. Как
Для начала мужчине провели курс антибактериальной терапии и только после приступили к удалению камней.
— При помощи лазера и ультразвука через небольшой прокол на спине мы удалили камни в двух почках. Затем в мочеточники ввели тонкий инструмент и удалили камни при помощи лазера. Также убрали из почек нефростомы, — рассказал заведующий урологическим отделением Жуковской больницы Артур Саакян.
По словам уролога, у пациента еще остались два больших камня — размером по 8 миллиметров, но их врачи планируют удалить только после восстановительного периода. Для этого используют дистанционную нефролитотрипсию — камни разрушат через кожу с помощью ультразвука, то есть без разрезов.
Сообщается, что сейчас мужчине уже лучше — его отправили долечиваться домой.
Растил 20 лет
В прошлом году врачи рассказывали о пациенте, который растил камень в почке целых 20 лет. За это время он увеличился до 7 сантиметров. Мужчина знал о его существовании, но сначала его ничего не беспокоило. К врачам мужчина обратился лишь тогда, когда его стали мучить ноющие боли в пояснице
При этом камень был настолько огромным, что занимал практически всю полость левой почки. Чтобы мужчина не лишился почки, его отправили на экстренную операцию.
Кто в зоне риска
Врачи Жуковоской больницы напомнили 5 основных факторов риска образования камней в почках:
наследственность,
высокий уровень кальция в крови,
ожирение,
неправильное питание,
недостаточное потребление воды.
Как рассказывал ранее врач-уролог Мариинской больницы Рустам Болотоков, мочекаменная болезнь чаще поражает мужчин, чем женщин, — дело в особенностях строения органов мочевыделительной системы. Причем заболеть можно как в 50 лет, так и в 18.
По словам врача, риск МКБ повышается, если злоупотреблять следующими продуктами
соленой едой;
пряностями;
копченостями;
некоторыми молочными продуктами — к примеру творогом;
помидорами;
витамином С и продуктами, богатыми им;
зеленью.
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