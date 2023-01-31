Мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на слабость, повышенную температуру тела и сильные боли в поясничной области. Во время обследования врачи нашли причину недомогания — два десятка камней в двух почках и мочеточниках. Как рассказали в минздраве Московской области, оказалось, что ранее пациенту уже устанавливали две нефростомы — специальные трубки в почках для восстановления оттока мочи и лечения острого воспаления на фоне скопления камней.

Для начала мужчине провели курс антибактериальной терапии и только после приступили к удалению камней.

— При помощи лазера и ультразвука через небольшой прокол на спине мы удалили камни в двух почках. Затем в мочеточники ввели тонкий инструмент и удалили камни при помощи лазера. Также убрали из почек нефростомы, — рассказал заведующий урологическим отделением Жуковской больницы Артур Саакян.

По словам уролога, у пациента еще остались два больших камня — размером по 8 миллиметров, но их врачи планируют удалить только после восстановительного периода. Для этого используют дистанционную нефролитотрипсию — камни разрушат через кожу с помощью ультразвука, то есть без разрезов.

Сообщается, что сейчас мужчине уже лучше — его отправили долечиваться домой.