камни в почках
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Мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на слабость, повышенную температуру тела и сильные боли в поясничной области. Во время обследования врачи нашли причину недомогания — два десятка камней в двух почках и мочеточниках. Как рассказали в минздраве Московской области, оказалось, что ранее пациенту уже устанавливали две нефростомы — специальные трубки в почках для восстановления оттока мочи и лечения острого воспаления на фоне скопления камней.

Для начала мужчине провели курс антибактериальной терапии и только после приступили к удалению камней.

— При помощи лазера и ультразвука через небольшой прокол на спине мы удалили камни в двух почках. Затем в мочеточники ввели тонкий инструмент и удалили камни при помощи лазера. Также убрали из почек нефростомы, — рассказал заведующий урологическим отделением Жуковской больницы Артур Саакян.

По словам уролога, у пациента еще остались два больших камня — размером по 8 миллиметров, но их врачи планируют удалить только после восстановительного периода. Для этого используют дистанционную нефролитотрипсию — камни разрушат через кожу с помощью ультразвука, то есть без разрезов.

Сообщается, что сейчас мужчине уже лучше — его отправили долечиваться домой.

Растил 20 лет

В прошлом году врачи рассказывали о пациенте, который растил камень в почке целых 20 лет. За это время он увеличился до 7 сантиметров. Мужчина знал о его существовании, но сначала его ничего не беспокоило. К врачам мужчина обратился лишь тогда, когда его стали мучить ноющие боли в пояснице

При этом камень был настолько огромным, что занимал практически всю полость левой почки. Чтобы мужчина не лишился почки, его отправили на экстренную операцию.

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Кто в зоне риска

Врачи Жуковоской больницы напомнили 5 основных факторов риска образования камней в почках:

  1. наследственность,

  2. высокий уровень кальция в крови,

  3. ожирение,

  4. неправильное питание,

  5. недостаточное потребление воды.

Как рассказывал ранее врач-уролог Мариинской больницы Рустам Болотоков, мочекаменная болезнь чаще поражает мужчин, чем женщин, — дело в особенностях строения органов мочевыделительной системы. Причем заболеть можно как в 50 лет, так и в 18.

По словам врача, риск МКБ повышается, если злоупотреблять следующими продуктами

  • соленой едой;

  • пряностями;

  • копченостями;

  • некоторыми молочными продуктами — к примеру творогом;

  • помидорами;

  • витамином С и продуктами, богатыми им;

  • зеленью.

По каким симптомам можно заподозрить камни в почках и можно ли пить минералку болеющим, читайте ЗДЕСЬ.

Анастасия Романова