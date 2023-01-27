Жжение или боль при мочеиспускании встречается и у женщин, и у мужчин всех возрастов. Однако женщины с подобными жалобами чаще обращаются к врачу. Неприятное ощущение возникает у выходного отверстия уретры — мочевыделительного канала, либо прямо над мочевым пузырем.
Единого подхода к решению проблемы нет, так как причины воспаления могут быть разными. О наиболее распространенных болезнях, провоцирующих жжение при мочеиспускании «Доктору Питеру» рассказал врач-уролог Станислав Сосновский.
врач уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Зудит, болит и жжет
Эти симптомы во врачебной среде принято называть единым термином — дизурия. Под ним подразумевается любой дискомфорт, который возникает в процессе опорожнения мочевого пузыря: болезненность, жжение или возникновение зуда, давление — неопределенные, но неприятные ощущения.
На фоне этих жалоб возможны также затруднения при отделении мочи, которые указывают на проблемы самого мочеиспускательного канала или мочевого пузыря.
Это инфекции, но не всегда
Во многих случаях дизурия — признак воспалительного процесса в области уретры. Но мы привыкли считать, что воспаление — это инфекция, которая вызвана вирусами, бактериями, грибками или простейшими. Воспалительный процесс возникает как в самом мочеиспускательном канале, поднимаясь вверх — до пузыря, а то и до почек. Но возможна и обратная ситуация, когда бактерии (или другие возбудители) опускаются вниз.
Зачастую дизурия — результат инфекций, но не все случаи воспалительного процесса вызваны именно микробами. Иногда это результат аллергии, химического раздражения, приема медикаментов, витаминов и так далее. Разобраться в этом может только врач.
У женщин и пожилых мужчин
Ввиду особенностей анатомии столь деликатной области женщины чаще мужчин ощущают жжение, болезненность, зуд в уретре. И если дама приходит к урологу, он обязательно подключает к лечению гинеколога, чтобы исключить женские проблемы. Нередко воспаление переходит на уретру с половых органов и лечить нужно сначала первопричину.
Достаточно часто проблема возникает у мужчин преклонного возраста. Провокатором нарушений в отделении мочи в этом случае выступает простата. Различные проблемы с предстательной железой затрудняют опорожнение мочевого пузыря, способствуют возникновению воспалительных процессов. Важно, помимо этого, исключить еще и онкологию, а также острые инфекционные процессы.
7 заболеваний, чаще других вызывающих жжение и боль
Цистит
Чаще всего данная патология развивается у женщин и девочек. Воспаление мочевого пузыря сопровождается частыми позывами к мочеиспусканию. Цистит бывает настолько острым и мучительным по ощущениям, что способен вынудить человека пробудиться ото сна. В отдельных случаях признаком заболевания служат зловонный запах мочи или присутствие в ней крови.
Орхоэпидидимит
Это воспалительный процесс в области яичка и его придатка. Данное заболевание сопровождается отеком яичка и его резкой болезненностью. Также болезни свойственны частые позывы к мочеиспусканию и выделения из уретры. В некоторых случаях у мужчин наблюдаются тошнота и лихорадка. Состояние опасное, нужно не медлить с визитом к урологу.
Простатит
Распространенное заболевание, сопровождаемое воспалением и болезненностью предстательной железы (простаты). Выявить болезнь проще всего посредством ректальной пальпации в кабинете врача. Для простатита характерны трудности при мочеиспускании, лихорадка, ночные позывы помочиться, сильное жжение полового органа.
В острой стадии простатит очень болезненный, но его можно активно лечить и полностью устранить. А вот с хроническим воспалением все сложнее, он может длительно не давать о себе знать и лечить процесс очень трудно.
Уретрит
Инфекционное заболевание, поражающее непосредственно сам мочеиспускательный канал. Как правило, у мужчин отмечаются выделения из уретры, у женщин — из влагалища.
Вульвовагинит
Воспалительное заболевание у женщин, главным симптомом которого служит наличие выделений из влагалища или покраснением полового органа.
Цервицит
Заболевание сопровождают частые выделения из шейки матки. Наиболее вероятная причина развития болезни — незащищенная интимная близость.
Аллергия
Причиной появления жжения в области уретры при мочеиспускании может служить аллергическая реакция на средства интимной гигиены, презервативы, смазки.