Жжение или боль при мочеиспускании встречается и у женщин, и у мужчин всех возрастов. Однако женщины с подобными жалобами чаще обращаются к врачу. Неприятное ощущение возникает у выходного отверстия уретры — мочевыделительного канала, либо прямо над мочевым пузырем.

Единого подхода к решению проблемы нет, так как причины воспаления могут быть разными. О наиболее распространенных болезнях, провоцирующих жжение при мочеиспускании «Доктору Питеру» рассказал врач-уролог Станислав Сосновский.