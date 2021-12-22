Истинно сезонными заболеваниями считаются те, которые обостряются и встречаются чаще в определенное время года. Зачастую осенне-зимними считаются инфекционные заболевания, такие, как ОРВИ, грипп, ОРЗ и так далее.

Но врачи-гинекологи признают, что именно зимой частенько на приеме от пациентки можно услышать, что она «переохладилась и появился цистит или отморозила придатки…». Ведь считается, что «застудить» почки, мочевой пузырь или придатки женщина чаще может зимой — если оделась легко или щеголяла на морозе в мини-юбке и капроне.

Но на самом деле это не так, и в гинекологии нет «сезонности» заболеваний, объяснила врач-гинеколог.