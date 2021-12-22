Истинно сезонными заболеваниями считаются те, которые обостряются и встречаются чаще в определенное время года. Зачастую осенне-зимними считаются инфекционные заболевания, такие, как ОРВИ, грипп, ОРЗ и так далее.
Но врачи-гинекологи признают, что именно зимой частенько на приеме от пациентки можно услышать, что она «переохладилась и появился цистит или отморозила придатки…». Ведь считается, что «застудить» почки, мочевой пузырь или придатки женщина чаще может зимой — если оделась легко или щеголяла на морозе в мини-юбке и капроне.
Но на самом деле это не так, и в гинекологии нет «сезонности» заболеваний, объяснила врач-гинеколог.
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»Личный сайт
- Интересно, но после переохлаждения возможно учащенное мочеиспускание — и это не цистит, а особый рефлекс-холодовый диурез! Кровь направляется к жизненно важным органам, подключая почки к этой работе, что в свою очередь активирует фильтрацию мочи и, как следствие, мочи становится больше, а желание помочиться — чаще, — поясняет Юлия Вербовая. — А вот для того, чтобы заболеть пиелонефритом, циститом, аднекситом, вагинитом или обострился генитальный герпес, нужен источник инфекции.
Воспалительный процесс начинается, когда этот «источник» начинает активизироваться в организме у женщины на фоне переохлаждения.
Врач-гинеколог отмечает, что часто причиной бактериальных циститов и вагинитов может быть кишечная палочка, которая способна существовать в мочеполовых путях и никак не проявлять себя, пока женщина, например, не переохладится.
Частыми причинами аднекситов — это воспаление придатков матки (маточных труб и яичников) — могут быть инфекции, передающиеся половым путем, такие, как хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз, микоплазмоз.
- Часто у женщин при переохлаждении зимой, а также из-за ряда других причин (снижение иммунитета, стресс и так далее) могут появиться высыпания в области половых органов. Так проявляется генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса 2-го типа (ВПЧ-2), — добавляет врач Юлия Вербовая. — Лекарства, которое бы помогло полностью избавиться от герпеса, нет. Но есть те, которые помогут снизить болезненность и уменьшить количество высыпаний и ввести в ремиссию.
Врач-гинеколог напоминает, что все эти заболевания могут провоцироваться не только переохлаждением, но и частой сменой половых партнеров, при несоблюдении интимной гигиены и гигиены половой жизни. А также зависят от гормонального фона женщины, так как на фоне дефицита эстрогенов (период менопаузы) может быть истончение эпителия урогенитальной зоны и как следствие — воспаление.
Зима и переохлаждение — не причина воспалительных заболеваний у здоровой женщины.
Эксперт рекомендует при появлении жалоб сразу обращаться к врачу, чтобы исключить инфекции, передающиеся половым путем, сдать анализы крови и мочи и подобрать правильное лечение.