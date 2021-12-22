Аббревиатура ПТСР часто мелькает в иностранных фильмах и популярна в США. Там этот диагноз ставят многим людям, в основном — военным, которые участвовали в боевых действиях.
По сравнению с шизофренией и деменцией, о ПТСР мы стали слышать последние лет 15-20. Во многом диагноз стал известен и печально популярен благодаря СМИ и кино. Зачастую нам рисуют образ старого вояки, прошедшего горячие точки, просыпающегося в ночи от кошмаров, агрессивного и неуправляемого.
Но эта психическая проблема не ограничена только военными и их поведением после возвращения с войны. Постараемся разрушить шаблон ПТСР и определить, кому угрожает такой диагноз. На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Ольга Михалевская.
Ольга Михалевская
Психотерапия, психиатрия
врач-психотерапевт «СМ-Клиника»www.instagram.com/smclinic/?utm_medium=copy_link
Что скрывается за посттравматическим расстройством
- По определению классической психиатрии — ПТСР или PTSD относится к нарушениям психики невротического характера. Это состояние, проблемы личности и расстройство поведения, эмоций, которые связаны с тяжелой травмой, потрясшей человека, его сознание. Среди них:
люди, которые пережили военные действия (солдаты, офицеры, мирное население);
жертвы различных катастроф (крушение самолетов, автомобилей, поездов, предприятий, шахт и т.д.);
пережившие различные формы насилия (физическое, сексуальное);
перенесшие тяжелое онкологическое заболевание;
женщины и мужчины после болезненных расставаний, измен, потери близких.
То есть, ПТСР — это не только про войну, но и про любые другие тяжелые, стрессовые события, с которыми психика человека в силу внутренних особенностей не может справиться, и наступает срыв.
ПТСР — серьезное нарушение в психическом состоянии. Это может быть слишком сильная, затянувшаяся либо возникающая не сразу реакция на сильный, но короткий стресс или на длительное событие.
Как часто ставят диагноз
Раньше — очень редко. В последние два десятилетия ПТСР стали выставлять диагнозом. Эпидемиологические исследования показали, что в среднем ПТСР страдают 5 процентов мужчин и 10 процентов женщин в популяции, а среди тех, кто перенес психическую травму: 8 процентов мужчин и 20 процентов женщин.
Но важно подчеркнуть — обращаются за помощью к врачу далеко не все, а порог чувствительности и восприимчивости у каждого свой. Повышенный риск заболеть ПТСР связан и с внешними ситуационными факторами (силой самой травмы и ее моральной тяжестью), и с внутренними психологическими характеристиками самого человека.
Расстройство бывает не у всех
У каждого человека есть своя «точка кипения» — граница стресса, выше которой возникают проблемы с психикой. Зависит она от характера, пола, возраста и даже особенностей воспитания, привычек семьи, темперамента и состояния здоровья. У одного человека расстройство не разовьется даже после участия в боевых действиях, у другого — острые симптомы возникнут после социальной травли, драки или угроз, оскорблений.
Так, к примеру, у детей школьного или дошкольного возраста ПТСР может возникать в таких ситуациях, которые самим родителям могут казаться незначительными или не травмирующими.
Это невозможность защитить малыша от физических травм, временное проживание у чужих людей. Возможно ПТСР, если ребенка сильно отругали, наказали физически.
Основные параметры, которые характеризуют развитие ПТСР на уровне психики — это яркие, выраженные эмоциональные и личностные изменения у человека, отражающие нарушение целостности его индивидуальности.
6 вещей, которые усугубляют ситуацию
Непредсказуемость и внезапное возникновение чрезвычайного происшествия, катастрофы.
Повторение возможного сценария или длительное воздействие травмирующего фактора.
Формирование чувства беспомощности, невозможность контролировать ситуацию.
Риск гибели или получения увечий близкими людьми или социально незащищенными личностями (дети, женщины, пожилые родственники).
Необходимость поступиться моральными, социальными нормами или личными убеждениями.
Унижение чести и личного достоинства, моральное насилие.
Можно ли вылечиться
Необходимо сразу обратиться к врачу. Лечение ПТСР является комплексным, в начале может быть медикаментозным и психотерапевтическим, далее — преимущественно психотерапевтическим.
В терапии ПТСР могут быть использованы антидепрессанты, транквилизаторы, гипнотики, нейролептики, в отдельных случаях— антиконвульсанты, психостимуляторы. Но все лечение — только под контролем врача.
Типичные признаки ПТСР
Наличие стойких, непроизвольно возникающих и очень живых, отчетливых воспоминаний о перенесенном событии.
Травмирующие события возникают во снах, переживаются снова и снова, ведут к кошмарам.
Беспокойство, паника и тревога усиливаются, если человек попадает в условия стресса или ситуации, похожие на травмирующую.
Человек фактически избегает или стремится максимально избежать тех обстоятельств, которые как-то связаны с перенесенным стрессом.
Возникает психогенная амнезия (потеря памяти) — полная или частичная на повлиявшее событие.
Формируются проблемы со сном — бессонница, отрывочный, поверхностный сон.
Возникают вспышки раздражительности или гнева.
Часто бывает потеря контроля над собой.
Страдает концентрация внимания.
Возникает подозрительность, боязливость, мнительность.
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