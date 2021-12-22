Аббревиатура ПТСР часто мелькает в иностранных фильмах и популярна в США. Там этот диагноз ставят многим людям, в основном — военным, которые участвовали в боевых действиях.

По сравнению с шизофренией и деменцией, о ПТСР мы стали слышать последние лет 15-20. Во многом диагноз стал известен и печально популярен благодаря СМИ и кино. Зачастую нам рисуют образ старого вояки, прошедшего горячие точки, просыпающегося в ночи от кошмаров, агрессивного и неуправляемого.

Но эта психическая проблема не ограничена только военными и их поведением после возвращения с войны. Постараемся разрушить шаблон ПТСР и определить, кому угрожает такой диагноз. На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Ольга Михалевская.