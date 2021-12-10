И хотя калечащие операции сейчас проводятся намного реже, чем раньше, у некоторых пациентов, например, с меланомой, саркомой или обширными метастазами, без ампутации порой не обойтись. По словам клинического психолога НМИЦ онкологии, каждый месяц специалисты центра работают с 2-3 пациентами, страдающими фантомными болями.

Однако ФБС мучает не только оставшихся без руки или ноги. Синдром может появиться, к примеру, после инсульта — в парализованной ноге или руке. Или у потерявших из-за рака какой-то другой орган — молочную железу или почку. По словам Елены Бортниковой, возникнет ФБС после операции или нет, зависит во многом от особенностей личности пациента — чаще он бывает у людей впечатлительных, тревожных, склонных к переживанию страхов .

Как проявляется фантомно-болевой синдром

Боли, которые берутся из воспоминаний . Если до операции человек испытывал боль во время болезни, есть риск, что она проявится и после лечения.

Парестезии (один из видов расстройства чувствительности) — внезапные покалывания, мурашки на коже, жжение, зуд .

Ощущение удаленной части тела .

Сенестопатические, тягостные, мучительные ощущения, что с ногой или рукой происходит что-то непривычное.

- Сенестопатические реакции встречаются редко. Одна наша пациентка жаловалась, что ее ампутированная нога будто зажата в металлической сетке, которая постоянно сжимает и давит. Но у большинства внутренних органов нет особого «представительства» в мозге, поэтому после удаления, к примеру, почки или груди тоже может возникать фантомно-болевой синдром, но это нечастая история. К примеру, наш пациент после лечения рака предстательной железы жаловался на боли, сохраняющиеся после операции. Врачи его тщательно обследовали, но не нашли реальной причины для возобновления болей. Такие состояния также расцениваются как ФБС, — рассказала доктор.