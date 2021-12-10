Ощущения «рука — лицо»
Как рассказали в НМИЦ онкологии им. Петрова, фантомно-болевой синдром (ФБС) в онкологии встречается нередко. По словам клинического психолога центра в Песочном Елены Бортниковой, у пациентов, у которых болезнь привела к ампутации руки или ноги, он появляется всегда. Фантом возникает из-за того, что в головном мозге остается невостребованным «представительство» удаленной части тела. А природа, как известно, не любит пустоты.
Елена Бортникова
Психология
Клинический психолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, к.п.н.xn--r0a8aolc7ajgfm5a1k
- В сенсорной коре головного мозга находится условная карта всего тела. Ее еще в 30-х годах прошлого века нарисовал канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд — это так называемый «человечек Пенфилда», у которого части тела пропорциональны зонам мозга, в которых они представлены. Самые большие у этого человечка руки. Они занимают больше всего пространства в сенсорной коре мозга — туда от них поступает информация. После ампутации сигналы перестают поступать, и место на карте освобождается — информации нет.
Но нервные клетки мозга должны продолжать получать стимуляцию извне, иначе они погибнут. Чтобы их не потерять, мозг на свободное место «перемещает» ближайшую область карты. В случае с рукой это может быть область лица. Именно поэтому человек с ампутированной рукой, если прикоснуться к его лицу, может почувствовать, будто касаются его отсутствующей руки, — объясняет Елена Бортникова.
Впервые фантомно-болевой синдром (ФБС) был описан хирургом Амбруазом Паре в 1552 году. На сегодня исследования подтвердили, что фантомная боль и нарушение чувствительности у пациентов с диагнозом «рак» бывают чаще, чем у прооперированных по поводу других заболеваний: после ампутации фантомную боль испытывают 47,7 % онкопациентов, сенсорные ощущения в отсутствующей части тела — 90,7 %.
И хотя калечащие операции сейчас проводятся намного реже, чем раньше, у некоторых пациентов, например, с меланомой, саркомой или обширными метастазами, без ампутации порой не обойтись. По словам клинического психолога НМИЦ онкологии, каждый месяц специалисты центра работают с 2-3 пациентами, страдающими фантомными болями.
Однако ФБС мучает не только оставшихся без руки или ноги. Синдром может появиться, к примеру, после инсульта — в парализованной ноге или руке. Или у потерявших из-за рака какой-то другой орган — молочную железу или почку. По словам Елены Бортниковой, возникнет ФБС после операции или нет, зависит во многом от особенностей личности пациента — чаще он бывает у людей впечатлительных, тревожных, склонных к переживанию страхов.
Как проявляется фантомно-болевой синдром
Боли, которые берутся из воспоминаний. Если до операции человек испытывал боль во время болезни, есть риск, что она проявится и после лечения.
Парестезии (один из видов расстройства чувствительности) — внезапные покалывания, мурашки на коже, жжение, зуд.
Ощущение удаленной части тела.
Сенестопатические, тягостные, мучительные ощущения, что с ногой или рукой происходит что-то непривычное.
- Сенестопатические реакции встречаются редко. Одна наша пациентка жаловалась, что ее ампутированная нога будто зажата в металлической сетке, которая постоянно сжимает и давит. Но у большинства внутренних органов нет особого «представительства» в мозге, поэтому после удаления, к примеру, почки или груди тоже может возникать фантомно-болевой синдром, но это нечастая история. К примеру, наш пациент после лечения рака предстательной железы жаловался на боли, сохраняющиеся после операции. Врачи его тщательно обследовали, но не нашли реальной причины для возобновления болей. Такие состояния также расцениваются как ФБС, — рассказала доктор.
Если появился, то навсегда
Если у человека появились фантомные боли, скорее всего, это на всю жизнь. Они могут ослабевать и даже полностью исчезать на фоне лечения, но при сильных эмоциональных встрясках могут вновь напомнить о себе.
- Лечением можно свести на нет проявления фантомно-болевого синдрома, но никто не может гарантировать, что он в будущем снова не проявится. Дело в том, что ФБС всегда сопровождается сильными эмоциями, переживаниями. Эта эмоциональная реакция хранится в памяти и постоянно воскресает, если в жизни человека начинает происходить что-то волнующее, беспокоящее.
В моей практике был случай, когда женщина после мастэктомии жаловалась, что продолжает чувствовать удаленную грудь на привычном месте. В обычной жизни мы ее не ощущаем, если прицельно не направляем на нее внимание. Пациентка же, однажды после лечения ощутив ее, стала чаще и чаще обращать на свои ощущения внимание, что подкрепляло и усиливало их. Уже при обследовании мы выяснили, что ее фантомы появлялись в периоды сильного переутомления, — говорит психолог.
В помощь зеркало и психотерапевт
В лечении фантомно-болевого синдрома используют разные методы, включая операцию по анестезии нерва (хирургическому обезболиванию). Но, по словам Елены Бортниковой, без психотерапии в любом случае не обойтись.
Вот несколько основных видов лечения ФБС.
Зеркальная терапия
Суть ее в следующем. Человек садится перед зеркалом таким образом, чтобы оно отражало здоровую руку или ногу. Он начинает двигаться и наблюдать за движениями в зеркале — создается иллюзия, что у него, как и прежде, две руки и две ноги.
- Представим, что после ампутации в сенсорную кору головного мозга перестает поступать информация от ампутированной руки. Мозг начинает ее искать, пытается выяснить, что происходит: где она находится, в каком положении, что делает и ощущает. Задача зеркальной терапии — сообщить мозгу, что с рукой все в порядке и она не нуждается в постоянном контроле. С помощью зеркала он фиксирует эту информацию и успокаивается — боли прекращаются, — объясняет клинический психолог.
Психофизическая адаптация
С ее помощью человека учат новым способам и навыкам, как себя обслуживать с одной рукой, ногой и свести к минимуму бытовые неудобства: как готовить еду, мыться, стричь ногти и так далее. К такой адаптации относят и возможность установки протеза на место удаленной части тела.
Психокоррекция
Чтобы фантом не стал хроническим и не получил повода вернуться при любой удобной возможности — очередном стрессе или переживаниях, человеку надо стабилизировать свое психоэмоциональное состояние и научиться управлять эмоциями. Для этого проводятся занятия с психотерапевтом и психологом. Специалист выясняет, что у конкретного пациента может спровоцировать фантомные боли и учит, как лучше реагировать в этой ситуации, правильно расслабляться и переключаться, чтобы избавиться от боли.
Физиотерапия
Один из часто используемых при ФБС методов — транскраниальная электростимуляция (ТЭС). На лбу человека фиксируются электроды, по которым к головному мозгу подается импульсный ток определенной частоты. По словам специалистов, во время процедуры ток вызывает особое психофизиологическое состояние, которое восстанавливает параллельно эмоциональное, вегетативное и сосудистое равновесие. Врачи говорят, что после уходит болевой синдром, улучшается кровоснабжение мозга, выработка нейромедиаторов, включая эндорфины, уменьшается тревога и мышечное напряжение, нормализуется сон и повышается работоспособность.
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