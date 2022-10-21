Боль в животе слишком широкое понятие — за ней может скрываться очень много разных причин. И далеко не всегда они связаны с пищеварением. Живот может болеть даже при инфаркте. Поэтому всегда врачи интересуются, где именно болит и как: приносит дискомфорт, колет, режет, распирает, приступами или постоянно. Имеет значение также возраст и пол человека. Например, женщины часто связывают боль внизу живота с гинекологией. И если она не проходит или повторяется, как правило, первая мысль — бежать к гинекологу.
По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, в любом случае боль терпеть не надо. С помощью боли организм подает нам сигнал, и его лучше не оставлять долго без внимания, чтобы не упускать время. При женских болезнях живот может болеть по-разному. По характеру боли женщина и сама может заподозрить ту или иную патологию. Хотя диагностику все же лучше оставить врачу, к которому в принципе рекомендуется ходить не реже раза в год.
Но попробовать понять причину нам никто не мешает. Екатерина Волкова объяснила, как по боли внизу живота различаются 7 распространенных женских заболеваний.
1. Варикоз вен в малом тазу
Он дает тянущую боль, особенно при долгом сидении или стоянии. Также может появляться болезненность в момент возбуждения и после оргазма.
2. Миома матки
При миоме боль может появляться, если узел достиг уже больших размеров. Особенно в случае, если миома расположена «на матке» — это так называемый субсерозный тип. Как правило, небольшие миомы не дают никаких симптомов — их можно увидеть только на УЗИ органов малого таза.
3. Киста яичника
Киста яичника болит справа или слева внизу живота. Боль, как правило, колющая, при этом она может отдавать в прямую кишку или ногу.
— Бывают ситуации, когда возможны разрывы кисты (фолликулярные кисты). В этом случае боль может быть острой, сопровождаться холодным потом, спазмами, позывами на дефекацию, —
4. Эндометриоз
Это заболевание проявляется болью где-то «глубоко». Эта боль также может:
отдавать в прямую кишку,
усиливаться во второй половине цикла, особенно перед началом менструации.
5. Спайки
Они дают тупую боль «в одном месте». При этом неприятные ощущения могут усиливаться при запорах.
6. Пролапс тазовых органов
При опущении матки и мочевого пузыря появляется тянущая боль, иногда во время полового контакта. Болезненные ощущения могут отдавать в прямую кишку или мочевой пузырь.
7. Цистит
При цистите боль обычно жгучая, режущая, причем часто возвращающаяся — в виде рези. Она может проявляться при мочеиспускании, усиливаться при наполнении или опорожнении мочевого пузыря.
— Иногда сразу сложно понять, что это цистит, так как боль может четко не локализоваться в одном месте. Бывает ощущение, что «разливается» по животу, — добавляет врач.
А если живот болит слева?
Врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова рассказывала о частых причинах, вызывающих боли в левой части живота или левом боку.
Пробежал и резко закололо в боку, под ребрами. По словам врача, такое бывает после активной физнагрузки, чаще бега. Ничего страшного в ней нет. Эта боль связана с раздражением рецепторов в области селезенки, которая из-за активизации кровообращения переполняется кровью и растягивается.
«Ворчит» кишечник. Провоцировать болезненность слева могут, к примеру, кишечные колики, кишечные инфекции, синдром раздраженной кишки, язвенный колит и болезнь Крона, опухоли. Если болит больше двух дней или ощущения нарастают, повышается температура, вам плохо, — идите к врачу.
Сбои поджелудочной железы. Если речь о хроническом воспалительном процессе (панкреатите), болевые ощущения могут быть постоянными, ноющими, в основном ощущаться под левыми ребрами и отдавать в спину. Еще для них типично усиление после еды, особенно жирной, острой или плотной.
Гастрит, язва, изжога. Желудок в месте соединения с пищеводом лежит практически за нижним краем грудины, но большая его часть развернута влево, под нижние ребра. Поэтому и боли в желудке чаще всего возникают в подложечной области или слева, по нижним краям ребер. Для таких болей характерна связь с приемами пищи.
Воспаление в области почек. Это, как правило, тупые, ноющие боли в области поясницы, глубоко в животе слева и отдающие в низ живота. Так, например, может проявлять себя пиелонефрит.