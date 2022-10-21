Боль в животе слишком широкое понятие — за ней может скрываться очень много разных причин. И далеко не всегда они связаны с пищеварением. Живот может болеть даже при инфаркте. Поэтому всегда врачи интересуются, где именно болит и как: приносит дискомфорт, колет, режет, распирает, приступами или постоянно. Имеет значение также возраст и пол человека. Например, женщины часто связывают боль внизу живота с гинекологией. И если она не проходит или повторяется, как правило, первая мысль — бежать к гинекологу.

По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, в любом случае боль терпеть не надо. С помощью боли организм подает нам сигнал, и его лучше не оставлять долго без внимания, чтобы не упускать время. При женских болезнях живот может болеть по-разному. По характеру боли женщина и сама может заподозрить ту или иную патологию. Хотя диагностику все же лучше оставить врачу, к которому в принципе рекомендуется ходить не реже раза в год.