Этим летом врачи Дмитровской областной больницы в Подмосковье удалили 40-летней женщине гигантскую кисту яичника размером с мяч — в диаметре она была около 20 сантиметров. Как
После операции пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.
По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Натальи Можаровской, запущенные случаи у них не редкость, особенно среди молодых пациенток — и все из-за несвоевременного обращения за медпомощью.
Зачем ходить к гинекологу, если ничего не болит
Действительно, если нет жалоб, ничего не беспокоит, зачем тратить время на поход к женскому доктору? По словам Ольги Малышевой, врача-гинеколога-эндокринолога ФНКЦ ФМБА России, многие гинекологические заболевания, включая онкологические, никак себя поначалу не проявляют — так может длиться достаточно долго, пока болезнь не перейдет на критические стадии. А лечить их намного сложнее.
Врач гинеколог-эндокринолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
- Многие из гинекологических заболеваний могут проявляться нарушением цикла, характерными выделениями или болевым синдромом, но некоторые не имеют четких признаков. Бессимптомными «женскими» болезнями чаще всего бывают новообразования — киста яичников, которая может привести к бесплодию, и рак шейки матки. Также некоторые заболевания, например, дисплазию (нарушение строения тканей), врачи часто обнаруживают на этапе сдачи анализов при планировании беременности, — объясняет Ольга Малышева.
Для справки
По данным за 2021 год, которые приводил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, рак тела матки и рак шейки матки вошли в топ-5 самых распространенных в РФ типов злокачественных опухолей среди женщин:
молочной железы (доля в структуре заболеваемости 22,1%);
кожи, кроме меланомы (13,4%);
тела матки (8,1%);
ободочной кишки (7,2%);
шейки матки (4,9%).
При этом, по словам Андрея Каприна, рак шейки матки также вошел в список злокачественных новообразований, которые в прошлом году врачи часто обнаруживали в запущенном состоянии (на III–IV стадии) — так было в каждом третьем случае (34,1%).
По словам онкогинеколога Павла Сорокина, основная причина посещать врача регулярно — именно скрининг рака шейки матки.
Онкогинеколог, эксперт платформы для онкологических пациентов «Все не напрасно»
- Рак шейки матки развивается достаточно долго — от момента заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) до развития инвазивного рака проходит 7-12 лет. Согласно европейским и американским рекомендациям, для профилактики этого вида рака необходимо сдавать мазок на онкоцитологию 1 раз в 3 года. Эта частота рассчитана исходя из соотношения риск-польза. Каждый анализ — потенциальный вред, потому что может давать ложно-положительный результат. Это значит, что у здоровой женщины могут быть выявлены отклонения, которые потребуют выполнения дополнительных тестов или даже инвазивных процедур, например, биопсии или конизации (хирургическое удаление конусовидного участка) шейки матки.
Что касается рака тела матки (эндометрия) и рака яичников, то для них не существует скрининговых программ, которые бы показали свою эффективность, — сказал Павел Сорокин.
Как часто ходить к гинекологу
По словам Ольги Малышевой, профилактические осмотры у гинеколога рекомендуется проходить не реже одного раза в год. Это, конечно, если ничего не беспокоит и пока нет никаких диагнозов. В других случаях, скорее всего, ходить на прием придется чаще.
Что входит в ежегодный чек-ап у гинеколога:
Гинекологический осмотр. С помощью зеркала врач оценивает состояние шейки матки, слизистых оболочек и наличие полипов.
Осмотр груди. Он необходим для профилактики рака молочных желез.
Мазок на онкоцитологию. Он позволяет обнаружить раковые клетки, выявить предраковые состояния.
Бактериоскопическое исследование для определения микрофлоры влагалища.
При необходимости направление на УЗИ органов малого таза. Это исследование покажет возможные структурные изменения репродуктивных органов и поможет вовремя выявить миомы, кисты и эндометриоз.