Этим летом врачи Дмитровской областной больницы в Подмосковье удалили 40-летней женщине гигантскую кисту яичника размером с мяч — в диаметре она была около 20 сантиметров. Как рассказали в минздраве региона, более трех лет женщина не показывалась гинекологу, пока не начались острые боли в животе — только тогда она обратилась к врачам.

После операции пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Натальи Можаровской, запущенные случаи у них не редкость, особенно среди молодых пациенток — и все из-за несвоевременного обращения за медпомощью.

Зачем ходить к гинекологу, если ничего не болит

Действительно, если нет жалоб, ничего не беспокоит, зачем тратить время на поход к женскому доктору? По словам Ольги Малышевой, врача-гинеколога-эндокринолога ФНКЦ ФМБА России, многие гинекологические заболевания, включая онкологические, никак себя поначалу не проявляют — так может длиться достаточно долго, пока болезнь не перейдет на критические стадии. А лечить их намного сложнее.