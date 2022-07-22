Гинеколог Волкова объяснила, какие находки на УЗИ наиболее опасны для женщин после 40

Как это не печально, но женский организм после 40 лет начинает медленно и верно готовиться к менопаузе. Некоторые изменения, которые требуют корректировки, хорошо заметны на УЗИ, исследование становится золотым стандартом диагностики.
- Я 10 лет занимаюсь ультразвуковой диагностикой в гинекологии, — говорит гинеколог Екатерина Волкова. — УЗИ — мои глаза и уши, которые позволяют заглянуть в «тайны» малого таза. Аппарат всегда готов дополнить картину происходящего важными деталями.
Гинеколог рекомендует женщинам после 40 лет делать УЗИ раз в год, это в том случае, если нет жалоб. Что же именно должны посмотреть на диагностике.
Размеры матки
Важно, чтобы они соответствовали норме. Если на осмотре размеры матки увеличены, врач должен установить причины этого. Вероятно, виной всему миома или эндометриоз.
Наличие миом
Если миомы обнаружены, и они небольших размеров, то тогда врач назначает контроль УЗИ раз в 6-12 месяцев.
- Миомы — это доброкачественные образования мышц матки, которые в некоторых ситуациях могут увеличиваться, — предупреждает гинеколог Екатерина Волкова. — Критичным размером считается размер матки на уровне 12-13 недель беременности.
Киста яичников
Врач должен оценить, есть ли образования на яичниках. Если киста обнаружена, то необходимо повторное УЗИ после очередной менструации.
- Некоторые образования исчезают самостоятельно, — обнадежила врач Волкова. — Если же киста яичника остается, то УЗИ требуется повторить не позже, чем через 3 месяца.
Количество фолликулов в яичниках
Узисту необходимо посчитать количество фолликулов в обоих яичниках, описать, какого они размера.
- Эта информация очень важна, так как по ней можно судить, сколько ресурсов в яичниках осталось, — объяснила необходимость в такой точности гинеколог.
Толщина эндометрия
Размер слизистой меняется с течением цикла, он может быть «неоднородным», иметь какие-то включения или избыточный кровоток. Любое отклонение от нормы необходимо учитывать, чтобы исключить полипы и гиперплазию.
- Желательно также, если что-то обнаружено, провести повторное УЗИ уже после менструации, — рекомендует гинеколог Екатерина Волкова. — Если менструации нерегулярные или их не было давно, при этом эндометрий тонкий — значит он не получает влияния половых гормонов и, скорее, менструации в ближайшее время не будет.
Жидкость в малом тазу
Небольшое количество жидкости может быть вариантом нормы. Но если на УЗИ обнаружат жидкость в количестве более 100 миллилитров, это повод насторожиться и исключить воспаление, образования и кисты.