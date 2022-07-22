Гинеколог Волкова объяснила, какие находки на УЗИ наиболее опасны для женщин после 40

- Я 10 лет занимаюсь ультразвуковой диагностикой в гинекологии, — говорит гинеколог Екатерина Волкова. — УЗИ — мои глаза и уши, которые позволяют заглянуть в «тайны» малого таза. Аппарат всегда готов дополнить картину происходящего важными деталями.

Гинеколог рекомендует женщинам после 40 лет делать УЗИ раз в год , это в том случае, если нет жалоб. Что же именно должны посмотреть на диагностике.