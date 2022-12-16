Ученые Фуданьского университета назвали цвет, который способен уменьшать боль

Наверняка вы слышали про цветотерапию — методику лечения цветом, которую так любят применять некоторые психологи. Определенный оттенок действительно может помочь подавить или, наоборот, вызвать те или иные эмоции. Не зря же говорят, что, например, спальню лучше не делать в красных или темно-синих тонах: так вы будете хуже высыпаться, а мозг не сможет полноценно отдохнуть.
Порой мы не замечаем, как много цветов нас окружают. Стены в офисе, любимая одежда, шторы и мебель дома — все это влияет на наше самочувствие. Если вам хочется, чтобы оттенок поднимал настроение, успокаивал и настраивал на нужную волну, то присмотритесь к зеленому цвету, рекомендуют китайские исследователи.
Ученые из Поднебесной
И этой системе помогает работать именно зеленый цвет: когда мы смотрим на растительность, зеленое постельное белье или на свитер цвета лайма, то гамма-аминомасляная кислота эффективнее работает и под ее воздействием вырабатывается белок PENK. Этот белок, кстати, еще и предшественник другой молекулы — ENK, которая может действовать на опиодные рецепторы. Получается, зеленый цвет способен снижать боль.
Важная деталь: зеленый цвет может помочь не всем. К сожалению, один человек будет чувствовать, как головная боль сходит на нет, сидя в комнате с зелеными предметами, а другой — нет. Это зависит от индивидуальных особенностей, например от количества палочек и колбочек в глазах — они помогают воспринимать цвета. Так же влияют и все остальные факторы — уровень гамма-аминомасляной кислоты, белка PENK.
Как понять, поможет ли вам? Способ один — только пробовать, наблюдать за состоянием, прислушиваться к себе. В любом случае, зеленый цвет — отличный терапевт. Если от боли не спасет, то настроение точно улучшит.
Выберите свой любимый цвет: тест на характер
Цветовые предпочтения могут многое рассказать о человеке. Пройдите простой тест, кликнув на картинку с цветом, который вам нравится больше других, и узнайте об особенностях вашего характера. Тест подготовила психолог, кандидат психологических наук Марина Никонова.
Важно, что на результат теста может повлиять ваше настроение в моменте. Если вы расстроены, в стрессе или в депрессии, есть вероятность, что эти обстоятельства исказят ваши цветовые предпочтения. Тогда тест покажет лишь то, как вы себя ощущаете именно сейчас.
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Какой цвет вам нравится больше других?