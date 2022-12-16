Ученые Фуданьского университета назвали цвет, который способен уменьшать боль

Важная деталь: зеленый цвет может помочь не всем. К сожалению, один человек будет чувствовать, как головная боль сходит на нет, сидя в комнате с зелеными предметами, а другой — нет. Это зависит от индивидуальных особенностей, например от количества палочек и колбочек в глазах — они помогают воспринимать цвета. Так же влияют и все остальные факторы — уровень гамма-аминомасляной кислоты, белка PENK.

Как понять, поможет ли вам? Способ один — только пробовать, наблюдать за состоянием, прислушиваться к себе . В любом случае, зеленый цвет — отличный терапевт. Если от боли не спасет, то настроение точно улучшит.

Выберите свой любимый цвет: тест на характер

Цветовые предпочтения могут многое рассказать о человеке. Пройдите простой тест, кликнув на картинку с цветом, который вам нравится больше других, и узнайте об особенностях вашего характера. Тест подготовила психолог, кандидат психологических наук Марина Никонова.

Важно, что на результат теста может повлиять ваше настроение в моменте. Если вы расстроены, в стрессе или в депрессии, есть вероятность, что эти обстоятельства исказят ваши цветовые предпочтения. Тогда тест покажет лишь то, как вы себя ощущаете именно сейчас.