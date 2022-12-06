Эти 3 типа боли могут появиться за несколько лет до инфаркта

На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые 7 дней заболевания. Дело в том, что люди часто игнорируют тревожные звоночки, которые появляются до развития острого состояния. Кому-то просто не хочется лишний раз беспокоить врачей «по пустякам», кто-то уверен, что с ним все в порядке, а есть и такие, кому просто страшно.
В любом случае, чем раньше вы заподозрите, что с вашим здоровьем что-то не то и обратитесь к врачу, тем лучше. Конечно, когда сердечный приступ уже развивается, то медлить нельзя: надо вызвать скорую помощь. Но иногда наш организм подсказывает нам: со мной скоро может случиться беда, пожалуйста, обратите внимание.
Один из таких тревожных звоночков — это боль в теле,
Так, вас точно должны насторожить:
боль в руках или ногах, которая появилась словно из ниоткуда;
боль в ягодицах (она, как правило, ноющая или тупая);
боль в икрах, которая может сопровождаться судорогами в ногах или появляющейся время от времени хромотой.
Важно: описанная боль обычно появляется во время физической нагрузки, например, когда вы долго гуляли пешком, поднялись по лестнице или же пробежались. Как только вы возвращаетесь в состояние покоя, боль уходит и кажется, что «все снова стало нормально».
— Боль в икрах, ногах или ягодицах может быть признаком ЗПА — заболевания периферических артерий. Если проигнорировать это заболевание, то все может закончиться инфарктом. В сосудах образуется тромб, который может оторваться в любую минуту, — говорят специалисты Кливлендской клиники.
По мере того, как заболевание прогрессирует, нарастает сужение кровеносных сосудов, артериальный приток к ногам ухудшается, и симптомы могут проявляться либо классической перемежающейся хромотой, либо атипичной хромотой или дискомфортом. Первые тревожные звоночки могут возникнуть очень рано: так, некоторые люди, перенесшие инфаркт, говорили, что стали страдать от боли в ногах и хромоты за 2-2,5 года до сердечного приступа.
Кстати
Симптомы мужского и женского инфаркта немного различаются. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, именно женщины перед инфарктом могут испытывать необъяснимую сильную слабость. Такое состояние настигает очень резко — кажется, что вот-вот упадешь от усталости.
Также женщины, перенесшие инфаркт, отмечали, что испытывали как будто бы сильное несварение в желудке. К этому симптому добавлялись тошнота, головная боль, головокружение, сильная потливость и учащенное сердцебиение.
Но есть симптомы, которые типичны для всех. И их нужно обязательно запомнить:
боль в грудной клетке;
покалывание в левой части грудной клетки;
одышка;
головокружение;
боль, которая отдает в левую руку;
спутанность сознания.