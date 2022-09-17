Ортопед Солоухин назвал 7 причин внезапной хромоты

Ношение неудобной обуви, которая натирает ноги, полученная травма в одном из суставов, артриты могут вести к тому, что человек начинает хромать. Чаще всего хромота возникает на одну ногу, но возможна и двусторонняя проблема. Если травмы исключены и нет видимых объективных причин хромоты, проблема может быть в укорочении одной ноги или нарушении ее функций, что ведет к тому, что страдает механика ходьбы.

Зачастую хромота возникает одной из первых, указывая на тяжелые болезни, и не сопровождается слабостью мышц или сильной болью в ноге. Но это не всегда так, и подробности «Доктор Питер» выяснил у врача травматолога-ортопеда Андрея Солоухина.