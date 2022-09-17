Ортопед Солоухин назвал 7 причин внезапной хромоты

Ношение неудобной обуви, которая натирает ноги, полученная травма в одном из суставов, артриты могут вести к тому, что человек начинает хромать. Чаще всего хромота возникает на одну ногу, но возможна и двусторонняя проблема. Если травмы исключены и нет видимых объективных причин хромоты, проблема может быть в укорочении одной ноги или нарушении ее функций, что ведет к тому, что страдает механика ходьбы.
Зачастую хромота возникает одной из первых, указывая на тяжелые болезни, и не сопровождается слабостью мышц или сильной болью в ноге. Но это не всегда так, и подробности «Доктор Питер» выяснил у врача травматолога-ортопеда Андрея Солоухина.
Врач ортопед-травматолог многопрофильной клиники «Энергия здоровья»vk.com/club141595009
Если не было никаких травм
При возникновении хромоты на одну или обе ноги, которая никак не связана с острой травмой, необходимо обратиться за консультацией к врачу травматологу-ортопеду. Хромота может быть связана с ортопедическим заболеванием или патологией других органов и систем.
Основные причины:
Функциональное или анатомическое укорочение конечности, когда в силу разных причин одна нога короче другой.
Ортопедические заболевания суставов, связок, сухожилий и околосуставных сумок — артриты, бурситы, тендиниты.
Аутоиммунные заболевания с поражением соединительной ткани.
Остеохондропатии у детей.
Перемежающаяся хромота при заболеваниях сосудов.
Полинейропатия нижних конечностей.
Демиелинизирующий процесс в головном мозге.
Однако причины, когда человек хромает только на одну ногу, а когда сразу на обе — достаточно сильно различаются. Стоит определиться, какие болезни провоцируют подобные жалобы.
Одна нога короче другой
Причин такого явления может быть много:
врожденное укорочение сегмента бедренной кости или берцовых костей;
последствие травм — переломов со смещением, вывихов;
следствие операций — замена суставов, остеомиелит.
Чтобы это исправить, врач ортопед-травматолог сперва измеряет обычной сантиметровой лентой сегменты костей от анатомических ориентиров. А затем уже решает, как скорректировать проблему. Основных способов два:
поэтапная компенсация стельками с подпяточниками различной высоты. Важно — коррекция должна быть именно поэтапной, сразу всю разницу компенсировать нельзя;
специальная ортопедическая обувь — к этому способу прибегают, если укорочение ноги составляет больше двух сантиметров.
Повреждения суставов
Если это остеоартрит тазобедренных, коленных, голеностопных и подвздошно-крестцовых суставов, хромоту в этом случае вызывает болезненность, снижение амплитуды движений, нестабильность суставов, разрушение внутрисуставных хрящей — менисков, собственной связки бедра.
В этом случае нарушена биомеханика движений и имеет место периартрит — воспаление и дегенеративные изменения с формированием кист в капсуле сустава и местах прикрепления сухожилий мышц.
Врач ортопед-травматолог назначает обследование (МРТ, КТ, рентген) и принимает решение о тактике лечения — артроскопическая операция или современная регенеративная терапия остеоартрита.
Остеомиелит, рак и другие причины
Хромать на одну ногу человек может, если это асептический некроз, острый гематогенный остеомиелит, новообразования костей. Если есть другие симптомы, которые могут указывать на такие заболевания, нужно тщательное обследование с привлечением врача-онколога. Лечение, как правило, хирургическое.
Хромота может возникнуть и из-за хронических перегрузочных энтезопатий мощных мышц нижних конечностей. Из-за постоянного напряжения, микротравм и неполного заживления происходит склерозирование и кальцификация мест прикрепления сухожилий к костям. Часто такое возникает у спортсменов и у людей, занятых тяжелым физическим трудом — как профессиональное заболевание.
Хромота на обе ноги
Двусторонняя хромота как правило становится следствием неортопедических заболеваний. Так, перемежающаяся хромота возникает при заболеваниях сосудов нижних конечностей при атеросклерозе, хронической венозной недостаточности, гипертонической болезни, алкоголизме, табакокурении. Диагностику — это может быть УЗИ, ангиография, лабораторные исследования — и лечение проводит сосудистый хирург или флеболог. Лечение чаще всего медикаментозное.
Двусторонняя хромота возможна при полинейропатии ног, когда поражается питающая оболочка нервных волокон и нарушается проводимость нервного импульса и хромота. Выявить этот синдром можно при проведении электронейромиографии нижних конечностей. Он характерен для следующих заболеваний:
ХВДП — хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия.
Полинейропатия при аутоиммунных заболеваниях, интоксикациях.
Инфекционно-токсические полинейропатии (поражения после дифтерии, гриппа, кори, эпидемического паротита, инфекционного мононуклеоза).
Диагностику и лечение проводят врачи неврологи, ревматологи, инфекционисты.
Возможна двусторонняя хромота при демиелинизирующем заболевании центральной нервной системы — рассеянном склерозе.
Можно ли избежать хромоты?
Чтобы предупредить хромоту, при проблемах с суставами или стопами требуется скрининг у ортопеда:
Осмотр на плантоскопе.
Клиническое исследование амплитуды движений в суставах.
Измерение длины сегментов конечностей
Своевременное обращение при травмах и полноценное правильное их лечение.
Выявление и лечение остеоартрита, теносиновита на ранних стадиях.