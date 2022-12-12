Современная медицина помогает людям всеми возможными способами облегчить боль. Однако далеко не всегда это должны быть обезболивающие таблетки, свечи или уколы. Существует множество способов решить проблему, и в некоторых случаях неприятные ощущения проходят вообще без вмешательства, если устранить их причину .

Важна и переносимость боли — если речь о головной боли, ломоте в мышцах или пояснице — это одно. Если боль из-за метастазов раковых опухолей в кости и спинной мозг — ситуация совсем иная. Поэтому лечением боли сегодня занимаются даже отдельные специалисты — алгологи — они детально изучают причины, механизмы боли и дают врачам алгоритмы, как помочь человеку. «Доктор Питер» совместно с врачом Ольгой Даниловой, неврологом, рефлексотерапевтом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, выяснили, как же правильно лечить боль .