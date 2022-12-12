Современная медицина помогает людям всеми возможными способами облегчить боль. Однако далеко не всегда это должны быть обезболивающие таблетки, свечи или уколы. Существует множество способов решить проблему, и в некоторых случаях неприятные ощущения проходят вообще без вмешательства, если устранить их причину.
Важна и переносимость боли — если речь о головной боли, ломоте в мышцах или пояснице — это одно. Если боль из-за метастазов раковых опухолей в кости и спинной мозг — ситуация совсем иная. Поэтому лечением боли сегодня занимаются даже отдельные специалисты — алгологи — они детально изучают причины, механизмы боли и дают врачам алгоритмы, как помочь человеку. «Доктор Питер» совместно с врачом Ольгой Даниловой, неврологом, рефлексотерапевтом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, выяснили, как же правильно лечить боль.
С учетом болевого порога
В отношении ощущения боли и ее переносимости не бывает двух одинаковых людей. Работа болевых рецепторов, аналогично строению радужки и отпечаткам пальцев, уникальна для каждого. Поэтому болевой порог — переносимость боли — у каждого своя, это зависит от состояния нервной системы.
Кстати, женщины менее чувствительны к боли, чем мужчины, и объясняется это просто. Природа защищает их от болевого шока во время родов, изначально создавая иной механизм реагирования на болевые раздражения.
Болевой порог меняется в течение жизни и даже на протяжении дня. Если вы раздражены, устали, вам нездоровится или вы находитесь в вечном стрессе — он понижается.
Боль острая и хроническая: терпеть нельзя любую
Боль возникает в ситуациях, когда организм считает — органу или ткани угрожает опасность. Это могут быть слишком сильные, длительные сокращения мышц, повышение лейкоцитов, сгущение крови, порез, рана, воспаление или ишемия (обескровливание), тромбоз сосуда. Чем дольше длится повреждение тканей, тем больше рецепторов сигналят болью. Поэтому терпеть боль или заглушать ее дома таблетками нельзя, нужно искать причину.
Если боль возникла и прошла через несколько часов или суток — ее считают острой. Если причина боли не устраняется, возникает хронический болевой синдром. О нем говорят, когда боль продолжается 12 недель и дольше. Бороться с подобной болью сложнее, но возможно.
От заговоров до плацебо
С болью пытались бороться с древности, когда не было мощных анальгетиков и развитой медицины. И кстати, это иногда срабатывало — людям помогали заговоры, отвары трав, различные снадобья. Объяснить подобный феномен смогли уже в 20-м веке.
В экспериментах было показано, что у трети людей прием препаратов без действующих веществ приводил к улучшению — его назвали «эффект плацебо». Все дело в самовнушении, меняющем работу нервной, эндокринной и иммунной систем. Это было подтверждено данными МРТ — при приеме препаратов-пустышек в мозге активизируются области, отвечающие за сознание. И мы сами себя обезболиваем, стимулируя выделение эндорфинов и энкефалинов. Именно они притупляют ощущения боли.
Но, конечно, вылечить подобным методом можно не любую боль, а только относительно легкие случаи. Для тех людей, кто часто встречается с болью разного типа, сегодня врачи имеют целый арсенал средств.
Медикаменты из разных групп
Важно подчеркнуть, что любые медикаменты должен подбирать и назначать врач. Даже привычные и, казалось бы, безопасные средства, которые продают в аптеках без рецепта, могут нанести вред, если их принимать часто, без должных показаний и превышать дозировку. Поэтому если боль стала частым спутником вашей жизни — идите к врачу.
Врач может использовать:
Группу НПВС — они относительно безопасны, достаточно эффективны, дополнительно снимают жар, подавляют воспаление.
Наркотические анальгетики — мощные, сильные, но показаны только в очень тяжелых случаях, когда болевой шок может угрожать жизни. Препараты ведут к привыканию, применять их долго нельзя. Ими купируют боль при онкологии, тяжелых травмах.
Иногда для лечения боли врачи применяют антидепрессанты, кортикостероиды, снотворные средства, транквилизаторы. Но это определяется той причиной, что лежит в основе боли.
Отдельный вид лекарств — анестетики или глюкокортикоиды, которые применяют местно, для выполнения блокады. То есть за счет препарата мы разрываем цепь передачи болевого импульса от поврежденной области в мозг. Боль может проходить на несколько дней или месяцев, но саму причину болезненных ощущений блокады не устраняют.
Можно и без лекарств
Боль бывает разная, и не всегда для ее устранения требуются таблетки. Так, в некоторых случаях неприятные ощущения убирает движение — гимнастика, растяжка, плавание. Для борьбы с болью применяют остеопатию, массажи, иглорефлексотерапию, физиопроцедуры, ударно-волновую терапию, чрезкожную стимуляцию нервов. Опять же, мы стараемся влиять на нервные окончания или систему передачи импульсов в мозг, его восприятие боли. Нередко это срабатывает.
Хирургия как крайний метод
Когда не помогает ничего — ни таблетки, ни разные манипуляции, помочь могут хирургические вмешательства. Болеть может из-за того, что нерв раздражен или сдавлен. Тогда хирург его «освобождает». Если нерв постоянно раздражен, его можно разрушить электричеством или химическими веществами. Но это необратимый метод, зона иннервации навсегда потеряет болевую чувствительность. Иногда помогает стимуляция области головного или спинного мозга точно направленными электродами.
Кстати, врачам активно помогают в борьбе с болью психотерапевты. Именно они сегодня выступают в роли тех «знахарей», что могут «заговорить» боль. Нередко изменив отношение к своей проблеме, можно уменьшить восприятие боли.