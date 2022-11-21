Уколы красоты против головной боли: профессор объяснила, как ботоксом вылечить мигрень

— Существует хроническая форма мигрени, при которой головная боль может продолжаться 15 и более дней, а количество приступов составляет не менее восьми в месяц. Независимо от пола и возраста, мигрень может стать виновницей других заболеваний: депрессии, тревожного расстройства, бессонницы, — говорит эксперт.

Что может спровоцировать мигрень

От ужасных приступов человек может страдать по следующим причинам:

стресс, переутомление;

гормональные изменения;

определенные продукты, например приступ может начаться после бокала красного вина или выпитой чашки кофе, а также из-за сыра и шоколада;

при смене погоды;

из-за недостатка или избытка сна;

духоты;

высокой аэробной нагрузки;

ярких зрительных и шумовых стимулов.

Поможет ли ботокс забыть о боли

Мы привыкли к тому, что ботокс — это что-то из раздела косметологии, его активно применяют, когда хотят избавиться от морщин и придать лицу четкие формы.

— На самом деле препараты ботулинического токсина типа А изначально создавались для лечения офтальмологических и неврологических заболеваний. Уже несколько лет они успешно применяются и при лечении мигрени, — рассказывает невролог Светлана Хатькова.

Всё дело в открытом не так давно противоболевом эффекте ботулотоксина. Он достигается путем блокирования определенного белка, который способствуют возникновению головной боли.

Эффективность ботокса при мигрени была подтверждена в многочисленных клинических исследованиях с разными препаратами, в том числе и с отечественным.

— Приступы прекращались, тошнота, рвота и другие симптомы тоже сходили на нет, — приводит пример эксперт НПО «Микроген», профессор Светлана Хатькова.