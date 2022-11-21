Уколы красоты против головной боли: профессор объяснила, как ботоксом вылечить мигрень

Очень часто к врачам обращаются люди с мигренью — тяжелым неврологическим заболеванием, проявляющимся повторяющимися эпизодами сильной головной боли. Человек может мучиться от боли от нескольких часов до нескольких дней — приступ не всегда удается купировать.
Во время мигрени «пульсирует» или только часть головы, или ее обе половины. И боль может быть настолько сильной, что человек не может работать, заниматься привычными делами — он вынужден пластом лежать в постели. Нередко к этому добавляется еще ряд неприятных симптомов: чувствительность к свету и звукам, тошнота, рвота.
Чаще страдают мальчики и женщины
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-невролог «Лечебно-реабилитационного центра» Минздрава РФ
— Хотя мигрень, как правило, возникает в молодости, иногда первые эпизоды могут появиться и в детстве, причем чаще у мальчиков. В среднем возрасте женщины страдают от заболевания в 2,5-3 раза чаще, чем мужчины, — до 17% пациенток ежегодно обращаются к врачам по этому поводу. Пик интенсивности мигренозных приступов приходится на 35-45 лет, к 55-60 годам, к счастью, их частота уменьшается, а в некоторых случаях они и вовсе исчезают, — рассказывает невролог.
Обычно мигрень начинается внезапно: боль резко пронзает голову. Но в 20% случаев ей предшествует аура. Она может быть в виде:
вспышки;
молнии перед глазами;
звона в ушах;
изменений вкуса и так далее.
Длится аура от 5 минут до нескольких часов.
— Существует хроническая форма мигрени, при которой головная боль может продолжаться 15 и более дней, а количество приступов составляет не менее восьми в месяц. Независимо от пола и возраста, мигрень может стать виновницей других заболеваний: депрессии, тревожного расстройства, бессонницы, — говорит эксперт.
Что может спровоцировать мигрень
От ужасных приступов человек может страдать по следующим причинам:
стресс, переутомление;
гормональные изменения;
определенные продукты, например приступ может начаться после бокала красного вина или выпитой чашки кофе, а также из-за сыра и шоколада;
при смене погоды;
из-за недостатка или избытка сна;
духоты;
высокой аэробной нагрузки;
ярких зрительных и шумовых стимулов.
Поможет ли ботокс забыть о боли
Мы привыкли к тому, что ботокс — это что-то из раздела косметологии, его активно применяют, когда хотят избавиться от морщин и придать лицу четкие формы.
— На самом деле препараты ботулинического токсина типа А изначально создавались для лечения офтальмологических и неврологических заболеваний. Уже несколько лет они успешно применяются и при лечении мигрени, — рассказывает невролог Светлана Хатькова.
Всё дело в открытом не так давно противоболевом эффекте ботулотоксина. Он достигается путем блокирования определенного белка, который способствуют возникновению головной боли.
Эффективность ботокса при мигрени была подтверждена в многочисленных клинических исследованиях с разными препаратами, в том числе и с отечественным.
— Приступы прекращались, тошнота, рвота и другие симптомы тоже сходили на нет, — приводит пример эксперт НПО «Микроген», профессор Светлана Хатькова.
Безусловно, назначать ботулинотерапию должен только врач. Существует специальный протокол введения препарата в мышцы головы и шеи в определенных дозах. Обезболивающее действие развивается постепенно, в течение первого месяца после инъекции, и сохраняется не менее 90 дней. После чего инъекцию нужно повторять в течение года несколько раз.
У этого метода есть еще один большой плюс: после терапии люди могут забыть о таблетках или же принимать их гораздо реже — тут уже всё индивидуально.
— Всё больше и больше врачей прибегают к этому методу лечения мигрени. Ведь он избавляет от необходимости покупать и принимать огромное количество препаратов, которые неизбежно действуют на желудок, печень и другие органы и вызывают много побочек. Существует еще такая проблема, как лекарственно-индуцированная головная боль, которая появляется на фоне чрезмерного применения таблеток. Ее тоже можно избежать, применяя ботулинотерапию, — говорит профессор.
Лечит не только мигрень
С помощью препаратов ботулотоксина можно лечить множество заболеваний, сопровождающихся болью, спазмом и вегетативной дисфункцией.
Ботулинотерапию применяют в:
офтальмологии;
стоматологии;
гастроэнтерологии;
хирургии;
кардиологии;
и, конечно, в эстетической медицине.
В мире проводятся многочисленные исследования — ученые хотят выяснить, как еще можно применять ботокс. Есть проекты даже в онкологии.
— «Молекула века» — так назвали ботулотоксин еще в 20 веке. И это поистине так. Я убеждена, что впереди нас ждет еще много открытий и доказательств эффективности препаратов, которые будут сделаны из этого удивительного яда, ставшего лекарством, — заверяет невролог.
Какие еще существуют методики
Конечно, мигрень лечат не только с помощью ботокса. Этот диагноз можно поставить только по совокупности нескольких критериев, а именно: определенной частоты и характера головной боли, эффективности препаратов, наличия/отсутствия ауры.
Современный стандарт лечения мигрени включает в себя три направления:
поведенческую терапию, нацеленную на изменение образа жизни;
купирование приступов головной боли (для этого используются анальгетики, антипиретики или нестероидные противовоспалительные препараты при эпизодах средней тяжести — триптаны и другие средства);
профилактику.
Так, например, профилактическое лечение необходимо проводить при хронической форме мигрени, наличии коморбидных — сопутствующих проблем: неэффективности препаратов, нарушении сна, депрессии.
— Существует много различных препаратов, направленных на предупреждение мигрени, в том числе и российских. Кроме того, на рынке есть и другие инновационные средства, такие как моноклональные антитела, джепанты, дитаны, но они не все зарегистрированы у нас в стране, — заключила эксперт по препаратам НПО «Микроген».