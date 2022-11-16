В Тель-Авивском университете нашли способ защитить людей от рака с метастазами

Рак каждый год убивает тысячи людей по всему миру. От этой опасной болезни пока нет лекарства, которое смогло бы гарантированно справиться с опухолью, ученые и врачи пытаются изобрести его уже несколько десятилетий. Но мы можем кое-что изменить в своей жизни, чтобы снизить риски появления онкологии.

Ученые Тель-Авивского университета провели масштабное исследование, после которого пришли к выводу: аэробные упражнения могут снизить риск метастатического рака на 72%. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Cancer Research.

Дело в том, что обычные физические упражнения снижают риск развития некоторых видов рака на 35%.