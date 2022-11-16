В Тель-Авивском университете нашли способ защитить людей от рака с метастазами

Рак каждый год убивает тысячи людей по всему миру. От этой опасной болезни пока нет лекарства, которое смогло бы гарантированно справиться с опухолью, ученые и врачи пытаются изобрести его уже несколько десятилетий. Но мы можем кое-что изменить в своей жизни, чтобы снизить риски появления онкологии.
Ученые Тель-Авивского университета провели масштабное исследование, после которого пришли к выводу: аэробные упражнения могут снизить риск метастатического рака на 72%. Результаты их работы опубликованы в научном журнале
Дело в том, что обычные физические упражнения снижают риск развития некоторых видов рака на 35%.
- Физическая активность также может защитить человека от диабета и болезней сердца. В своем исследовании мы выяснили, что именно высокоинтенсивные аэробные упражнения могут снизить риск метастатического рака на целых 72%! —
В исследовании ученые использовали медицинские данные добровольцев, которых осматривали до и после физической нагрузки, например после бега. Помимо этого, эксперты обучили лабораторных мышей выполнять различные трюки так, чтобы их нагрузку тоже можно было сравнивать с аэробными упражнениями.
За людьми и грызунами ученые наблюдали в течение 20 лет. И пришли к выводу: люди, у которых были регулярные аэробные нагрузки с высокой интенсивностью, на 72% реже страдали от метастатического рака, по сравнению с теми, кто не занимался физкультурой. Всего в эксперименте приняли участие 3 тысячи человек.
Модель на животных продемонстрировала аналогичный результат, что также позволило исследователям определить основной механизм. Взяв образцы внутренних органов физически здоровых грызунов до и после интенсивной нагрузки, а также после подсадки рака, они обнаружили, что аэробная активность значительно снижает развитие метастатических опухолей в лимфатических узлах, легких и печени.
Ученые пришли к выводу, что такой благоприятный результат связан с повышенным уровнем потребления глюкозы, который простимулировали физические упражнения.
- Исследуя клетки органов, мы обнаружили увеличение количества рецепторов глюкозы во время высокоинтенсивной аэробной нагрузки. То есть сахар стал активнее уничтожаться, органы превратились в «машину для сгорания энергии», плюс ко всему у людей стало больше мышечной ткани, — говорит профессор Леви.
Такие изменения, по версии ученых, стали происходить, потому что органы конкурировали за ресурсы сахара с мышцами, которые, как известно, сжигают большое количество глюкозы во время физических упражнений.
Следовательно, если рак развивается, жесткая конкуренция за глюкозу снижает доступность энергии, которая имеет решающее значение для развития заболевания и метастазирования. Причем, когда человек регулярно занимается спортом, это состояние становится постоянным: ткани внутренних органов изменяются и становятся похожими на мышечные.
Именно поэтому всем без исключения надо заниматься спортом. И это необязательно должны быть утомительные тренировки в зале. Вы можете плавать в бассейне, танцевать, устраивать кроссы в парке. Главное — заставить свой пульс ускориться, а организм — расщеплять сахар.