Последнее время советское время часто вспоминают с теплотой, как говорят психологи — срабатывает эффект забывания плохого. Но и хорошего в Союзе было предостаточно, взять хотя бы производственную гимнастику. Десятиминутный перерыв на физические упражнения за 2 часа до обеда, или за 2 часа до окончания рабочего дня. Идеальная возможность оторваться от рутины и размять мышцы, особенно если речь шла о сидячей работе.

Впервые производственная гимнастика появилась на заводах и в советских «офисах» в 1956 году. Но проводили занятия выборочно, а самый расцвет пришелся на 1972 году , когда в штатных расписаниях появилась должность инструктора-методиста по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной работе. В задачи инструктора входило разработать упражнения и провести занятия.