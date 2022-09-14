Последнее время советское время часто вспоминают с теплотой, как говорят психологи — срабатывает эффект забывания плохого. Но и хорошего в Союзе было предостаточно, взять хотя бы производственную гимнастику. Десятиминутный перерыв на физические упражнения за 2 часа до обеда, или за 2 часа до окончания рабочего дня. Идеальная возможность оторваться от рутины и размять мышцы, особенно если речь шла о сидячей работе.
Впервые производственная гимнастика появилась на заводах и в советских «офисах» в 1956 году. Но проводили занятия выборочно, а самый расцвет пришелся на 1972 году, когда в штатных расписаниях появилась должность инструктора-методиста по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной работе. В задачи инструктора входило разработать упражнения и провести занятия.
Для сотрудников — сплошная польза вместо того, чтобы вечером или рано утром бежать в спортзал, есть возможность позаниматься прямо на рабочем месте. Специальная одежда для этого тоже не требовалась.
Советскую традицию оценили спустя время в Медицинской школе Вашингтонского университета. Ученые выяснили, что «интенсивная терапия образа жизни» на рабочем месте позволяет заметно снизить вес и улучшить чувствительность к инсулину — снизить сахар в крови.
- Снижение калорийности и физические упражнения для людей с диабетом 2 типа очень важны, но трудно исполнимы, — говорит один из авторов исследования Самюэл Кляйн. — Но это в домашних условиях, другое дело — рабочее место.
Ученые провели 8-месячное исследование, к участию пригласили людей с ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Наблюдение вели за 17 женщинами и одним мужчиной.
- Интенсивная терапия образа жизни проводилась на рабочем месте, делалось это для повышения комплаентности (приверженности лечению — прим. ред.) и привела к заметной потере веса, гликемическому контролю, повышению выносливости, — отчитались ученые о результатах в научном журнале
Таким образом, на деле удалось доказать, что зарядка и контроль калорийности пищи, которые проходят прямо на рабочем месте, у других на виду, могут дать заметный результат. Даже если до этого дело не двигалось с мертвой точки. Эффект достигается благодаря специфическим изменениям в биологии скелетных мышц и жировой ткани.