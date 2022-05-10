Завершилась третья фаза клинических испытаний революционного препарата, который способен бороться с ожирением. При этом настолько эффективно, что за курс человек может потерять около 20 процентов от своего веса. Тирзепатид разработала американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company (Lilly). Необходимо раз в неделю делать инъекцию препарата, это помогает снижать лишний вес. Суть действия лекарства в том, что он имитирует работу естественных гормонов инкретинов. Они снижают после еды уровень сахара в крови, отвечают за регулирование метаболических процессов, которые связаны с пищеварением.

- Тирзепатид — это комбинация двух инкертинов — GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и GIP (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид), — раскрыли состав фармакологи в журнале ScienceAlert .