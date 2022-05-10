Завершилась третья фаза клинических испытаний революционного препарата, который способен бороться с ожирением. При этом настолько эффективно, что за курс человек может потерять около 20 процентов от своего веса. Тирзепатид разработала американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company (Lilly). Необходимо раз в неделю делать инъекцию препарата, это помогает снижать лишний вес. Суть действия лекарства в том, что он имитирует работу естественных гормонов инкретинов. Они снижают после еды уровень сахара в крови, отвечают за регулирование метаболических процессов, которые связаны с пищеварением.
- Тирзепатид — это комбинация двух инкертинов — GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и GIP (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид), — раскрыли состав фармакологи в журнале
GLP-1 уже одобрили в США для использования в борьбе с лишним весом. Он входит в состав препарата семаглутида. Благодаря добавлению GIP предполагается, что новый препарат станет эффективнее.
В третьей фазе клинических испытаний участвовали 2539 добровольцев с избыточным весом или ожирением. Допускалось наличие одного сопутствующего заболевания за исключением диабета 2 типа. Одна группа участников получала тирзепатид, другая — плацебо. Эксперимент длился 72 недели — почти полтора года. Также для участников разработали низкокалорийную диету и порекомендовали увеличить физическую активность.
Тирзепатид вводили в одной из трех дозировок — 5, 10 или 15 миллиграммов. Вне зависимости от дозировки вес снижался у всех участников, получавших реальный препарат.
- При самой высокой дозе (15 мг) участники наблюдали среднее снижение веса на 22,5 процента от их массы тела, в среднем на 24 килограмма, доза 10 мг привела к снижению веса на 21,4 процента (22 кг), а доза 5 мг — на 16 процентов (16 кг), — озвучил итоги вице-президент по разработке продуктов компании Lilly, врач-клиницист Джефф Эммик. — Для сравнения, в группе плацебо участники потеряли всего 2,4 процента своего веса, около 2 килограммов.
Результаты исследования должны пройти рецензирование, заключение по препарату ученые рассчитывают получить в 2023 году. Конечно, тирзепатид подходит не всем, достаточно велика вероятность побочных эффектов. В зависимости от дозы участники испытаний жаловались на диарею, тошноту, рвоту, запоры. Еще один минус — предполагаемая цена препарата. Предыдущее лекарство, которое содержало только GLP-1 обходилось в среднем в 1300 долларов в месяц — около 90 тысяч рублей.
Учитывая длительность курса, на него придется потратить примерно полтора миллиона рублей. Правда, итоговая сумма может быть и меньше. Сами исследователи признают, что стоимость предыдущего препарата в США было в четыре раза выше, чем в других странах.