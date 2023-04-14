Современные стоматологи приходят в ужас: чем и как лечили зубы в прошлом

Большинство из нас не любит лечить зубы потому, что в сердцах и умах засел страх: это больно и жутко. Но современная стоматология отметает эти страхи, чего не скажешь о тех методах, которые известны из истории. Они приводят в шок не только пациентов, но и современных врачей-стоматологов.