Врачи не устают повторять, что состояние наших зубов напрямую влияет на многие органы и системы организма. Не лечить кариес, махать рукой на ежегодные осмотры — большая ошибка.

Доказано, что у людей с плохими зубами выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже осложнений при беременности.

Чтобы зубы долго оставались здоровыми, стоит отказаться и от алкоголя. Почему? Объяснил врач-хирург высшей квалификационной категории.