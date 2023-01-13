Стоматолог Романова рассказала, когда без удаления зуба уже точно не обойтись
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Для большинства людей поход к стоматологу — это большой стресс. Хорошо, если вы совершенно спокойно решаетесь записаться на очередное лечение и сразу же избавляетесь от проблемы. Другие же тянут до последнего, потому что страшно или дорого. Бывает и так, что зубы разрушаются незаметно: сперва ничего не болит, а потом резко всплывают серьезные проблемы.

К сожалению, иногда удаление как жевательного зуба, так и зуба мудрости — это единственный выход из ситуации, говорит стоматолог Юлиана Романова.

Юлиана Романова
Юлиана Романова
Медицина

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог

Вопрос с подвохом

- Удалять или не удалять? Если задуматься, то это всегда вопрос с подвохом, потому что из всех правил бывают исключения и стоматолог всегда ориентируется на конкретного пациента, его случай и состояние, — говорит Юлиана Романова.

Ситуации, когда без удаления точно не обойтись

  1. От зуба остались одни корни. Они уже не представляют никакой ценности, потому что разделены друг с другом. Между ними не сохранилось никаких соединительных структур по типу перегородок — это уже отдельно стоящие фрагменты, они уже не могут быть практически использованы.

  2. Когда зуб разрушен ниже уровня десны больше чем на 3 миллиметра. Тут стоматолог понимает, что спасать бесполезно, только удалять.

  3. Есть мощный воспалительный процесс. Например, бывает так, что воспаление уже «обошло» сам зуб и распространилось дальше — на костные структуры. В этом случае лечить каналы, стараться все вычищать бесполезно, так как само воспаление проникло так далеко, что его уже не достать.

  4. Когда кариозный процесс затронул корень. В этом случае невозможно в эту зону герметично поставить пломбу, ведь она будет постоянно скалываться, отклеиваться и в результате зуб все равно придется удалить.

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Про зубы мудрости

- За последние годы появилось множество методик, как же правильно поступать с зубами мудрости. Некоторые люди хотят их сохранить, особенно если зуб ровный и красивый, не упирается в щеку и не болит. Но стоматолог все равно говорит: надо удалять. Почему? Давайте разбираться, — говорит врач.

Зубы мудрости точно надо удалять, если:

  • вы собираетесь ставить брекеты. В этом случае зубы мудрости могут помешать будущей красивой улыбке, ведь зубной ряд нужно расширить и самый лучший способ сделать это — удалить «восьмерки»;

  • зуб стал источником воспаления. Человек периодически ощущает дискомфорт, зуб может ныть. Его надо удалить, чтобы он не «заразил» другие жевательные зубы;

  • зуб мудрости упирается в соседнюю «семерку», из-за этого там постоянно забивается пища. Человек не может хорошо гигиенически обработать эту зону, что приводит к негативным последствиям в виде вторичного поддесневого кариеса, который, кстати, не лечится.

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Без нюансов не обойтись

Вроде бы все показания есть, но врач понимает, что зуб удалять нельзя. Да, такие нюансы тоже бывают.

- Так, например, у пациента корни стоят отдельно друг от друга, но мы не можем ему сделать имплантацию, потому что ему еще нет 18 лет. В таком случае стоматолог удаляет из корней нервы, чтобы уменьшить воспалительный процесс, а потом реконструирует зуб сверху. По аналогии так же поступают с сильно разрушенными зубами в зоне эстетики, то есть резцами и клыками, — говорит Юлиана Романова.

Еще одна важная деталь: если есть разрушение под десной, но у зуба достаточно длинный корень — больше 12 миллиметров, — то мы его можем «подтянуть» вверх по особой методике.

А еще зубы мудрости могут пригодиться нам, находясь не на своем месте. Как так? Очень просто: вы потеряли жевательный зуб, врач понимает, что «семерку» точно придется удалить. Но у вас есть приличная «восьмерка», пусть и не такая красивая, но отлично подходящая для того, чтобы ею пережевывать пищу. И тогда зуб мудрости подтягивают на место утерянной «семерки». Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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- Не стоит забывать и про правильный прикус. Бывают пациенты, которым надо исправлять прикус, выравнивать зубы. Стоматолог понимает, что для достижения результата какие-то зубы придется удалить, — говорит врач.

Бывает так, что весь связочный аппарат зуба и все, что находится вокруг него, превращается в хронический очаг инфекции. Например, у человека есть неизлечимое заболевание, которое влияет на состояние здоровья зубов, одно из них — это сахарный диабет. Если человеку удается поддерживать стойкую ремиссию, то зубы не страдают. В противном случае под ударом окажутся и они, наверняка самый проблемный придется удалить.

Удалил зуб — поплыло лицо

Некоторые считают, что удаление зуба обязательно изменит овал лица. На самом деле это не так.

- У вас может пострадать геометрия лица, если вы удалите «ключевые» зубы. Это шестые и седьмые. На них ложится основная жевательная нагрузка, поэтому их надо беречь. Так, при удалении «семерки» у пациента происходит преждевременное старение лица: носогубные складки становятся более четкими, щеки западают. Человек выглядит старше, — поясняет стоматолог.

На втором месте — клыки. От них тоже зависит овал лица. Но, как правило, они страдают гораздо реже, поэтому их удалять приходится в исключительных случаях. Если вы потеряли шестой или седьмой зуб, не паникуйте: отсутствие одного зуба вряд ли скажется на овале лица. Но это не значит, что не надо ставить имплант, — потеря может сказаться на состоянии организма, причем серьезно.

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Если вы будете медлить или же решите, что без утерянного зуба можно как-то прожить, то будьте готовы к некоторым неприятным последствиям:

  • зуб, который находится рядом с утраченным зубом, может начать наклоняться вбок, тем самым сдвигая вам зубной ряд;

  • если удален нижний зуб, то верхний зуб, который был напротив него, просто опускается вниз;

  • при удалении верхнего зуба нижний может выдвинуться вперед.

Все это провоцирует нарушение работы височно-нижнечелюстного сустава, потому что мы вынуждены жевать не так, как привыкли раньше. Итог — новые проблемы и очередной поход к стоматологу.

Софья Хромова