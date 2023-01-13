Стоматолог Романова рассказала, когда без удаления зуба уже точно не обойтись

Без нюансов не обойтись

Вроде бы все показания есть, но врач понимает, что зуб удалять нельзя. Да, такие нюансы тоже бывают.

- Так, например, у пациента корни стоят отдельно друг от друга, но мы не можем ему сделать имплантацию, потому что ему еще нет 18 лет. В таком случае стоматолог удаляет из корней нервы, чтобы уменьшить воспалительный процесс, а потом реконструирует зуб сверху. По аналогии так же поступают с сильно разрушенными зубами в зоне эстетики, то есть резцами и клыками, — говорит Юлиана Романова.

Еще одна важная деталь: если есть разрушение под десной, но у зуба достаточно длинный корень — больше 12 миллиметров, — то мы его можем «подтянуть» вверх по особой методике.