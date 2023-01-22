Стоматолог Маруфуди назвала 6 причин, почему могут болеть внешне здоровые зубы

Зубная боль — одна из самых сильных, напоминает врач. И устранить ее полностью без визита к стоматологу не получится.

— Независимо от причины боли, не стоит ждать, пока она сама пройдет, или лечиться народными средствами. Лучше обратиться к специалисту. Так вы потратите меньше сил, времени и денег, — подчеркивает Маруфуди.

Вот какие неочевидные причины зубной боли выделила врач.