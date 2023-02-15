Названы 7 распространенных привычек при чистке зубов, которые разрушают эмаль и десны

Даже маленькие дети знают о том, как важно регулярно, дважды в день, тщательно чистить зубы. Иначе велик риск заработать кариес и другие болезни — а это очень больно и дорого. Кроме того, ни для кого не секрет, что из-за больных зубов могут серьезно пострадать и другие системы в организме.

Однако важно не просто чистить зубы дважды в день, но и делать это правильно. Стоматолог Антонина Красовская перечислила несколько самых вредных методов чистки зубов.