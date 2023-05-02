От оспы до ангины: 7 болезней, над которыми медицина одержала верх

Конечно, и сегодня периодически возникают новые и опасные инфекции. Недавние события это подтверждают. Но со многими болезнями, которые в прошлые столетия считались неизлечимыми и угрожающими жизни, врачи уже научились бороться. Открытие антибиотиков, разработка эффективных вакцин позволили справиться со многими бактериальными заболеваниями, которые в прошлом приводили к гибели миллионов людей.
Совместно с экспертом «Доктор Питер» проследил, какие инфекции медицина смогла практически победить.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Подробнее
Черная оспа — самая большая победа
Черная оспа — одна из самых опасных инфекций, вызванных вирусом. В истории известно множество эпидемий, которые приводили к гибели от 20 до 90% населения. А те, кто выживали, на всю жизнь оставались обезображенными из-за шрамов на коже.
Распространению инфекции способствовал путь передачи — воздушно-капельный, как при ОРВИ, вкупе с отсутствием иммунитета к инфекции. Началом активной борьбы с оспой считают 1796 год, когда Эдвард Дженнер выполнил первую прививку от оспы. За 200 следующих лет врачи научились бороться с болезнью, и в 1980 году ВОЗ заявила о полной победе над ней.
Чума несмертельна
«Черная смерть», как называли чуму в Средневековье, сегодня еще встречается в мире. Это связано с тем, что на Земле остались ее природные резервуары в популяциях различных грызунов.
Иногда отмечают случаи заражения людей, но, поскольку в ходе исследований выяснилось, что это бактериальная инфекция, найдены эффективные препараты против возбудителей и разработаны строгие карантинные меры. Поэтому случаи гибели людей от этого заболевания сегодня встречаются нечасто в сравнении с прошлым.
Контроль за холерой
Победить эту инфекцию полностью было бы можно, если бы все люди поголовно строго соблюдали правила гигиены. Холера — классическая «болезнь грязных рук», заражение происходит через пищу и воду, от больных людей. В ходе исследований выяснилось, что холера — бактериальная инфекция, а в 1892 году была создана первая вакцина от инфекции. Это позволило резко снизить заболеваемость и смертность.
В XX веке были открыты эффективные антибиотики, которые помогли в лечении болезни, и разработаны строгие карантинные мероприятия, которые не допускают вспышек. Сегодня инфекция холеры встречается, но даже в самых бедных регионах смертность от нее не достигает и 2%. И ведущая роль в профилактике — это гигиена.
И цинги больше нет
Болезнь скорбут, более известная нам как цинга, в свое время была огромной проблемой миллионов людей, она уносила сотни жизней. Ею страдали моряки, бедняки, путешественники и жители северных регионов. При болезни возникали проблемы с деснами, сосудами, развивались отеки, постепенно наступала гибель от вторичных инфекций.
После открытия витаминов все кардинально изменилось. Выяснилось, что причиной болезни становится банальный дефицит аскорбиновой кислоты — витамина С. Сегодня полноценное питание и при необходимости добавление витамина С в пищу привели к тому, что болезнь полностью исчезла.
Полиомиелит уже не так опасен
Хотя о полной победе над полиомиелитом говорить пока рано, но врачи научились предупреждать инфекцию, которая поражает преимущественно детей. Хотя к гибели она приводила относительно нечасто, но многие дети, которые перенесли болезнь, оставались инвалидами с параличом конечностей.
После открытия вакцины от полиомиелита заболеваемость резко пошла вниз. Сегодня встречаются эпизодические случаи заражения «диким» вирусом в странах, где инфекция еще циркулирует и снижена иммунная прослойка у детей. Один из вариантов этого «дикого» вируса уже полностью исчез, ведутся работы по искоренению инфекции полностью, аналогично оспе.
Бешенство можно предупредить
Хотя эффективных лекарств от этой вирусной инфекции нет и заразившиеся, не предпринявшие профилактических мер, погибают от болезни, но сегодня достигнут значительный прогресс в борьбе с бешенством. Это связано с открытиями Луи Пастера, который, даже не имея понятия о том, что существуют вирусы, первым открыл вакцину против болезни.
На сегодняшний день можно предотвратить развитие опасной болезни при контакте с животными. Важно немедленно обратиться в клинику, чтобы провести серию введений вакцины, которая предупреждает инфекцию и помогает спасти жизнь.
Осложнений ангины стало меньше
До открытия антибиотиков, эффективных против возбудителей гнойных ангин, инфекция приводила в достаточно большом количестве случаев к инфекционно-аллергическим осложнениям. В результате развития ревматической лихорадки страдают сердце, стенки сосудов, почки и суставы.
В итоге заболевание провоцировало серьезные осложнения. После того как при лечении ангины стали широко использовать антибиотики, ревматические осложнения стали встречаться гораздо реже. Это особенно важно потому, что одним из тяжелейших осложнений считают развитие приобретенных (ревматических) пороков сердца.