От оспы до ангины: 7 болезней, над которыми медицина одержала верх

Победить эту инфекцию полностью было бы можно, если бы все люди поголовно строго соблюдали правила гигиены. Холера — классическая «болезнь грязных рук», заражение происходит через пищу и воду, от больных людей. В ходе исследований выяснилось, что холера — бактериальная инфекция, а в 1892 году была создана первая вакцина от инфекции. Это позволило резко снизить заболеваемость и смертность.