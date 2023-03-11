Токсиколог Водовозов объяснил, когда витамин C становится ядом для организма

Весной витамин С становится особенно популярным. И не зря: после зимы наш организм должен прийти в себя, и аскорбиновая кислота может стать отличным помощником в этом деле.

Однако, как мы помним, все витамины лучше принимать только по рекомендациям врача. Касается ли это витамина С? Правда ли, что дефицит аскорбиновой кислоты вызывает рак? На эти вопросы в беседе с изданием Naced Science рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов.