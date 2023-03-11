Токсиколог Водовозов объяснил, когда витамин C становится ядом для организма

Весной витамин С становится особенно популярным. И не зря: после зимы наш организм должен прийти в себя, и аскорбиновая кислота может стать отличным помощником в этом деле.
Однако, как мы помним, все витамины лучше принимать только по рекомендациям врача. Касается ли это витамина С? Правда ли, что дефицит аскорбиновой кислоты вызывает рак? На эти вопросы в беседе с изданием
Как отмечает врач, витамин С по сути — это биологически активное вещество, которое отлично растворяется в воде и в наше тело поступает вместе с едой. Риск побочных эффектов от аскорбиновой кислоты крайне мал. Поэтому принимать его можно без назначения терапевта. Но есть важный нюанс: главное — не выходить за рекомендованные суточные дозы, это от 50 до 110 мг.
При этом Водовозов напоминает: абсолютно любое вещество может превратиться в яд, если с ним переборщить. Это же касается и витамина С. Врачи считают максимально допустимой дозу в 2 грамма в сутки. Если съесть больше, есть риск столкнуться с тошнотой и диареей. Кроме того, если принимать некоторое время такие дозы аскорбиновой кислоты, рН мочи может измениться — и у мужчин это повысит риск образования камней в почках. Впрочем, других, более тяжелых, побочных эффектов приема слишком больших доз витамина С обнаружить пока что не удалось.
При дефиците витамина С у человека развивается специфический вид авитоминоза — цинга. Основные признаки этого недуга связаны с нарушением выработки коллагена, главного структурного белка. В итоге у человека с цингой кровоточат десны и выпадают зубы, очень медленно заживают ранки. А вот с риском появления злокачественных опухолей дефицит витамина С не связан. Впрочем, потребление аскорбиновой кислоты в огромных дозах, вопреки распространенному мнению, вас тоже не защитит от рака.
Кстати
Для того чтобы оставаться этой весной бодрым и здоровым, важно добавить в свой рацион продукты с витамином С. И есть он далеко не только в цитрусах. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.