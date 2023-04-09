В Саратове 5-летняя девочка умерла от гриппа: у малышки появились неожиданные осложнения. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Как стало известно, пострадавшего ребенка госпитализировали в одну из местных больниц. Малышка провела там какое-то время, однако все закончилось летальным исходом. Сейчас все детали происшедшего выясняются, СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«По данным следствия, в марте 2023 года в медицинское учреждение Саратова была доставлена 5-летняя девочка. Основанием госпитализации явилось ухудшение самочувствия на фоне заболевания гриппом. Через непродолжительное время несовершеннолетняя скончалась. В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии», —
Этой зимой в стране была эпидемия вирусного свиного гриппа. Многие долго не могли выздороветь.
Врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
«Люди по-разному подвержены риску заразиться вирусами гриппа, — объясняет эксперт. — Есть те, кто вообще не болеет гриппом А, — это примерно 10-15%. Но зато эти люди потом болеют гриппом В, он для них представляет большую опасность. Есть те, кто заражается и тем и другим, — это процента три населения».
Меньше всего рискуют «сесть на хвост кошки» — вируса А — те, кто вовремя сделал прививку от гриппа. Она содержит компоненты, которые защищают и от гриппа А, и от гриппа В, отмечает врач.
По словам врачей, сейчас мы отдаем «иммунный долг», который возник за время пандемии коронавируса: в эти два года ковид вытеснял все остальные патогены. В результате у детей сегодня нет иммунитета не только к вирусным, но и бактериальным инфекциям.
«Если у вашего ребенка температура и ломота, нужно вызывать врача, — обращает внимание заведующая инфекционным отделением Педиатрического университета Наталья Павлова. — Кроме того, если врач назначил терапию, а улучшений не происходит, нужно обязательно вызывать педиатра повторно или сразу звонить в скорую помощь. Определить, что с ребенком, назначить антибиотики может только врач! И для этого требуется наблюдение, анализы. Не рискуйте: плеврит может привести к пневмотораксу, к сепсису. И у гриппа тоже может быть множество опасных осложнений.