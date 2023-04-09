В Саратове 5-летняя девочка умерла от гриппа: у малышки появились неожиданные осложнения. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Как стало известно, пострадавшего ребенка госпитализировали в одну из местных больниц. Малышка провела там какое-то время, однако все закончилось летальным исходом. Сейчас все детали происшедшего выясняются, СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).