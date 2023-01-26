В чем сила: древние не знали, что такое аутоиммунные заболевания, но не смогли бы пережить грипп

Самая главная цель древних людей понятна сразу — выжить. Для этого надо было убить мамонта (или любого другого зверя), найти, где согреться, попить воды, защититься от опасных хищников. Безусловно, для достижения этих целей требовалось крепкое здоровье, ведь о врачах тогда не было и речи. Иммунная система людей, которые жили тысячи лет назад, действительно была мощной. Но если бы древний человек попал в современный мир, то она бы его точно не спасла.
Ученые из университетов Парижа и Нью-Йорка решили провести
— Иначе говоря, наши предки вряд ли бы пережили испанку, свиной или птичий грипп, не говоря уже о COVID-19, а вот аутоиммунный тиреоидит или асептический артрит, что в наше время достаточно широко распространены, для них были бы редкостью, — комментирует исследование ученых эндокринолог.
Как это работает? Дело в том, что практически всегда, воздействуя на что-то одно в своем организме, мы изменяем другое. Например, добавка серотонина улучшает не только настроение, но и сон. А снижение уровня повышенного пролактина помогает не только нормализовать репродуктивную функцию у мужчин и женщин, но и улучшить эмоциональный фон. Но иногда положительное изменение в одном аспекте приводит к ухудшению в другом. Эволюция и естественный отбор — не исключение.
Раньше человек гораздо чаще погибал от инфекционных заболеваний. Естественно, что все силы иммунной системы были направлены на выработку наиболее эффективных методов борьбы. И когда ученые исследовали останки людей разных эпох, то по полученным результатам они смогли определить, что сила иммунного ответа наших далеких предков была более выраженной, чем у людей сейчас.
Современные люди в этом плане везунчики. Ведь нам на помощь приходит медицина, а раньше выживали только те, кто был сильнее благодаря генным изменениям или вопреки им.
— Иногда измененный ген более эффективен в отношении каких-то патогенов, чем ген стандартный. Один из примеров тому — распространенная наследственная генетическая мутация, которая становится причиной серповидноклеточной анемии (если в двух словах, это нарушение строения гемоглобина, которое приводит к недостатку кислорода в организме), но в то же время защищает от малярии, — дополняет Зухра Павлова.
Ученые исследовали геномы тысячи древних людей — все они жили в разные эпохи. Оказалось, что самый жесткий естественный отбор был именно в период бронзового века (4500 лет назад). В это время зарегистрирован всплеск демографии, люди осваивали другие континенты, одомашнивали скот. Увеличивалась скученность населения и обмен инфекциями, что способствовало возникновению и распространению эпидемий.
Став сильнее в отношении бактериальных и вирусных инфекций, мы не стали неуязвимыми. Например, чаще появляется информация о том, что увеличивается частота развития болезни Крона — хронического воспалительного заболевания кишечника.