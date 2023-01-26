В чем сила: древние не знали, что такое аутоиммунные заболевания, но не смогли бы пережить грипп

Раньше человек гораздо чаще погибал от инфекционных заболеваний. Естественно, что все силы иммунной системы были направлены на выработку наиболее эффективных методов борьбы. И когда ученые исследовали останки людей разных эпох, то по полученным результатам они смогли определить, что сила иммунного ответа наших далеких предков была более выраженной, чем у людей сейчас.

Современные люди в этом плане везунчики. Ведь нам на помощь приходит медицина, а раньше выживали только те, кто был сильнее благодаря генным изменениям или вопреки им.

— Иногда измененный ген более эффективен в отношении каких-то патогенов, чем ген стандартный. Один из примеров тому — распространенная наследственная генетическая мутация, которая становится причиной серповидноклеточной анемии (если в двух словах, это нарушение строения гемоглобина, которое приводит к недостатку кислорода в организме), но в то же время защищает от малярии, — дополняет Зухра Павлова.