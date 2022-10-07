Не только форма носа или разрез глаз достаются нам от наших предков — передаются и заболевания, и даже некоторые черты характера, а также склонность к вредным привычкам. И у каждого из нас среди родственников точно есть неандертальцы: по данным ученых, современным людям передалось примерно по два процента ДНК. И они, как оказалось, тоже внесли вклад в нашу медицинскую карту и список вредных привычек.

Ученые сейчас работают над тем, чтобы установить степень влияния. Для этого они проанализировали ДНК неандертальца и сопоставили ее с более ста нарушениями в работе мозга и вредными привычками. Исследование проводилось в Тартуском университете, однако в работе также участвовали представители клиники Шарите и Университетского медицинского центра Амстердама.