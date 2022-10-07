Не только форма носа или разрез глаз достаются нам от наших предков — передаются и заболевания, и даже некоторые черты характера, а также склонность к вредным привычкам. И у каждого из нас среди родственников точно есть неандертальцы: по данным ученых, современным людям передалось примерно по два процента ДНК. И они, как оказалось, тоже внесли вклад в нашу медицинскую карту и список вредных привычек.
Ученые сейчас работают над тем, чтобы установить степень влияния. Для этого они проанализировали ДНК неандертальца и сопоставили ее с более ста нарушениями в работе мозга и вредными привычками. Исследование проводилось в Тартуском университете, однако в работе также участвовали представители клиники Шарите и Университетского медицинского центра Амстердама.
— Среди черт с самым сильным вкладом ДНК неандертальцев были привычки курения, употребления алкоголя и определенный режим сна, — сообщил один из авторов работы, профессор нейропсихиатрии университетского медицинского комплекса Шарите в Берлине Стефан Голд в журнале
Поэтому пока ученые не могут объяснить, какими расстройствами в работе организма «наградили» нас неандертальцы. А вот больше всего гены поспособствовали нам в привыкании к курению, хотя вряд ли древние люди подозревали о существовании сигарет.
— Некоторые части генома существенно повышают риск этой вредной привычки, — добавил Стефан Голд. — Связи ДНК с вредными привычками помогут нам разгадать эволюционное происхождение аддиктивного поведения (стремление ухода от реальности с помощью различных психоактивных веществ — прим. ред.).
Также ученые подчеркивают, что употребление алкоголя и никотина считаются общими факторами риска неврологических и психических расстройств.
— Можно предположить, что не сами болезни мозга имеют эволюционное объяснение, — предположили исследователи. — Ответственны за это приобретенные во время эволюции черты, которые делают нас уязвимыми.
Дело в том, что существует потенциальная причинно-следственная связь между режимом сна и вероятностью развития депрессии, или курения, злоупотребления алкоголя и депрессией. То есть, если вы плохо спите, у вас повышен риск возникновения депрессии. Также риск развития психологических расстройств повышают и вредные привычки. Таким образом, те черты, которыми наградили нас неандертальцы, потенциально могут стать причиной развития некоторых заболеваний — но пока еще это отдельное огромное поле для исследование.