— Известно, что на определенном этапе эволюция человечества пошла по двум направлениям — это неандертальцы и Homo sapiens. Неандертальцы со временем исчезли — причины этого исчезновения (а также почему Человек разумный получил преимущество в своем развитии) до сих пор остаются неизвестными. Отчасти эти причины пытались разгадать с помощью расшифровки генома.

В настоящее время совершенно очевидно, что были факты межвидового скрещивания — то есть смешанного потомства. И практически в каждом из нас есть неандертальская ДНК — где-то 1-2 процента. Это важно, потому что, учитывая особенности строения тела неандертальцев, можно предсказать предрасположенность людей, у которых есть в генотипе неандертальская ДНК, к определенным заболеваниям. В частности, это заболевания обмена веществ, ожирение и нарушения фосфорно-кальциевого минерального обмена.