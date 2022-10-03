Первым в этом году нобелевским лауреатом стал шведский ученый Сванте Паабо (Svante Pääbo) — «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».
«Благодаря своему новаторскому исследованию, Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминида Денисова. Важно отметить, что Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции», —
Кстати
Завтра, 4 октября, назовут имя лауреата Нобелевской премии по физике —2022, далее будут присуждены премии по химии, литературе, премия мира и мемориальная премия Шведского банка по экономике.
Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме и Осло (там вручается Премия мира) 10 декабря.
Чем это открытие важно для современной медицины?
Как объяснил врач и научный журналист Александр Бурлаков, исследования Сванте Паабо породили совершенно новую научную дисциплину — палеогеномику.
— Выявляя генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов, его открытия обеспечивают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми, — пояснил доктор в своем телеграм-канале.
По словам Юлиана Карпова, врача-терапевта, заведующего инфекционным отделением Клинической больницы Святителя Луки, шведский ученый — мировой лидер в области исследований генома человека. И его основные исследования посвящены различиям в геноме неандертальцев и Homo sapiens.
Врач-терапевт, пульмонолог, заведующий инфекционным отделением Клинической больницы Святителя Луки
— Известно, что на определенном этапе эволюция человечества пошла по двум направлениям — это неандертальцы и Homo sapiens. Неандертальцы со временем исчезли — причины этого исчезновения (а также почему Человек разумный получил преимущество в своем развитии) до сих пор остаются неизвестными. Отчасти эти причины пытались разгадать с помощью расшифровки генома.
В настоящее время совершенно очевидно, что были факты межвидового скрещивания — то есть смешанного потомства. И практически в каждом из нас есть неандертальская ДНК — где-то 1-2 процента. Это важно, потому что, учитывая особенности строения тела неандертальцев, можно предсказать предрасположенность людей, у которых есть в генотипе неандертальская ДНК, к определенным заболеваниям. В частности, это заболевания обмена веществ, ожирение и нарушения фосфорно-кальциевого минерального обмена.