Не рискуйте!

— Если у вашего ребенка температура и ломота, нужно вызывать врача, — обращает внимание заведующая инфекционным отделением Наталья Павлова. — Кроме того, если врач назначил терапию, а улучшений не происходит, нужно обязательно вызывать педиатра повторно или сразу звонить в скорую помощь. Определить, что с ребенком, назначить антибиотики может только врач! И для этого требуется наблюдение, анализы. Не рискуйте — плеврит может привести к пневмотораксу, к сепсису. И у гриппа тоже может быть множество опасных осложнений.

Инфекционисты также отметили, что среди пациентов, у которых пневмония развилась на фоне гриппа, очень много невакцинированных детей.