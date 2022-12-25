Тяжелые осложнения
Врачи петербургского Педиатрического университета встревожены — все чаще в стационар больницы поступают дети с заболеваниями, которые до последнего времени были «спящими». Нередко маленькие пациенты оказываются в больнице уже в «запущенном» состоянии. Дело в том, что родители порой не подозревают, что за недомоганием их ребенка кроются бактериальные осложнения, синуситы, отиты, тяжелые формы пневмонии.
Так, медики Педиатрического университета отмечают рост числа пневмоний у госпитализируемых детей, у некоторых также развивается плеврит — воспаление тонкой оболочки легких — плевры.
– На сегодняшний день одновременно в отделении нашей клиники находится четверо детей, у которых диагностирован плеврит, обусловленный стрептококком, — это бактериальная инфекция, —
«Отдаем иммунный долг»
По словам врачей, сейчас мы отдаем «иммунный долг», который возник за время пандемии коронавируса — в эти два года ковид вытеснял все остальные патогены. В результате у детей сегодня нет иммунитета не только к вирусным, но и бактериальным инфекциям.
Также эксперт предостерегает от самолечения.
– Лечить плеврит дома ни в коем случае нельзя. Это делается в стационаре под пристальным вниманием врачей, — отметил Владимир Тимченко.
Врачи назвали симптомы плеврита:
температура выше 39 градусов, которую сложно сбить,
кашель,
боль за грудиной (маленький ребёнок, которому трудно определить локализацию боли, может жаловаться на боль в животе),
часто бывает скарлатиноподобная сыпь.
— Тем не менее неспециалисту отличить грипп, ковид или ещё какой-либо вирус от бактериальной инфекции бывает очень трудно, — предупреждают медики.
Не рискуйте!
— Если у вашего ребенка температура и ломота, нужно вызывать врача, — обращает внимание заведующая инфекционным отделением Наталья Павлова. — Кроме того, если врач назначил терапию, а улучшений не происходит, нужно обязательно вызывать педиатра повторно или сразу звонить в скорую помощь. Определить, что с ребенком, назначить антибиотики может только врач! И для этого требуется наблюдение, анализы. Не рискуйте — плеврит может привести к пневмотораксу, к сепсису. И у гриппа тоже может быть множество опасных осложнений.
Инфекционисты также отметили, что среди пациентов, у которых пневмония развилась на фоне гриппа, очень много невакцинированных детей.
— Абсолютное большинство наших пациентов не делали прививку от гриппа. Среди привитых нет детей с тяжелым течением болезни. Сейчас вакцинироваться уже поздно, поэтому следует воздержаться от посещений людных мероприятий, магазинов, носить маски, — рекомендовала заведующая инфекционным отделением.
Стрептококк «поднимает голову»
Также этой зимой в больницу привозят и детей с другими серьезными заболеваниями.
— Есть один ребенок, у которого диагностировали медиастинит — воспаление средостения, осложненное плевритом. Заболевание имеет острое начало — ребенок достаточно быстро становится вялым, слабым. Ухудшение происходит быстро: от первых симптомов до попадания в реанимацию может пройди всего несколько дней, — рассказала заведующая инфекционным отделением Наталья Павлова.
Возбудитель болезни — бета-гемолитический стрептококк. Инфекция передаётся воздушно-капельным путем. Заражение может приводить к развитию тонзиллита, фарингита, ангины, отита, острой ревматической лихорадки, ревматической болезни сердца, пневмонии, острого гломерулонефрита, миокардита, эндокардита, рожистого воспаления и так далее.
— В последние несколько месяцев мы видим, что стрептококк резко поднял голову. Это достаточно распространенная инфекция, для нее характерна цикличность. Но примерно каждые 3-5 лет появляются тяжелые формы. Это мы сейчас и отмечаем у детей, — пояснила заведующая отделением.
В Педиатрическом университете разработали эффективную схему лечения пациентов со стрептококком, которая включает один препарат или комбинацию препаратов. Дети получают всю необходимую терапию и находятся под круглосуточным наблюдением лучших специалистов.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о том, что в Британии отмечено уже несколько случаев гибели детей после заражения стрептококковой инфекцией.
Стрептококком заражаются воздушно-капельным путем, через посуду, грязные руки. Стрептококк почти не поддается эпидконтролю, так как среди людей очень много здоровых носителей.