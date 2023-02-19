Мы привыкли думать, что нос закладывает при простуде или гриппе, гайморите или аллергии. Но далеко не всегда в развитии этого симптома виноваты вирусы или аллергены. При этом из-за сильной заложенности носа вам трудно дышать, организм получает почти на 20–30% меньше кислорода. Это ведет к ухудшению работоспособности, к раздражительности, бессоннице и проблемам с аппетитом.
Почему же может закладывать нос, и что с этим делать? Какие методы облегчения можно попробовать? «Доктор Питер» поговорил об этом с оториноларингологом клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Дарьей Шаховой.
оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Насморка нет, а нос заложен — почему?
Заложенность носа — это субъективное, неприятное ощущение, возникающее при отеке слизистых оболочек внутри носовых ходов. Чаще всего она возникает на фоне вирусных инфекций — ОРВИ, гриппа, реже — ковида. Облегчить заложенность могут домашние средства и лекарственные препараты. Но действуют они непродолжительное время, пока отек слизистых уменьшается.
Чтобы эффективно устранить эту проблему, важно знать точную причину, почему закладывает нос. Это позволит применять самые безопасные способы, предупредит осложнения и позволит избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. Особенно это важно, когда нужно активно работать, а заложенность мешает сосредоточиться.
Почему важно дышать носом
Основные функции носа при дыхании — очистить вдыхаемый воздух, согреть его и сделать влажным. Изнутри носовые ходы покрыты тонкой нежной слизистой оболочкой, которая богата сосудами и производит слизь (сопли) для того, чтобы поддерживать влажность и облегчать прохождение воздуха.
На поверхности слизистых расположены миллионы тончайших волосков, которые улавливают из воздуха частички пыли, грязи, патогены, аллергены. Они задерживают большую часть примесей, не пропуская их глубже. Поэтому так важно дышать носом, чтобы меньше болеть.
Из-за чего нос может быть заложен
На фоне простуды нос закладывает чаще всего. Ощущение это неприятное, оно сопровождается головной болью, давлением в области лба и переносицы, сухостью рта и раздражением в самом носу. Но это далеко не единственная причина, почему закладывает нос. Слизистые оболочки носа очень чувствительны к различным раздражителям — температуре и влажности, наличию пыли, микробов, аллергенов и т.д. Поэтому нос может закладывать из-за раздражающих или воспалительных процессов.
Среди самых частых причин — инфекции носа и глотки, воспалительные процессы в придаточных пазухах, аллергические процессы. При этом заложенность может быть как с насморком, так и без него.
Может закладывать нос из-за воздействия дыма сигарет, автомобильных выхлопов. В редких случаях нос может быть заложен из-за полипов или опухолей. Иногда бывают ситуации, когда точную причину установить так и не удается.
Неочевидные причины заложенности носа
Если простуды, аллергия или проблемы с пазухами напрямую влияют на работу слизистых, то выделяются еще и не самые очевидные причины, которые могут влиять на сосуды носа. Среди них:
прием алкогольных напитков;
нерациональное, длительное использование назальных спреев с противоотечными эффектами;
сильная сухость воздуха;
искривление носовой перегородки;
увеличение аденоидов (у детей);
частое употребление острой и очень горячей, пряной пищи;
инородные предметы в носу;
гормональные сдвиги;
некоторые лекарственные препараты, применяемые в лечении гипертонии, судорог, депрессии и некоторых других патологий;
период беременности;
патологии щитовидной железы;
развитие бронхиальной астмы;
постоянное влияние стрессов.
Особенно серьезной становится ситуация, если заложенность носа усиливается вечером и ночью. Нередко это связано с высокими температурами и сухостью воздуха в помещении, аллергенами в постельных принадлежностях (пылевой клещ, средства для стирки, перхоть животных).
Помощь при заложенности носа
Конечно, первое, что стоит сделать, — это посетить ЛОР-врача и пройти полную диагностику, чтобы определить причины и подобрать полноценное лечение. Но есть также и ряд полезных советов, которые могут помочь в уменьшении заложенности.
Сократите количество молочных продуктов в рационе, за исключением йогурта, сливочного сыра и пахты. Молоко стимулирует выработку слизи и усиление отечности.
Включите в свое меню больше растительных продуктов, в которых много витаминов и минералов, откажитесь от плотных ужинов на ночь.
Пополняйте запасы витамина С, он повышает иммунную защиту и тонус капилляров, помогает полноценно отдохнуть, расслабиться и крепче спать.
Избегайте приема очень горячих и ледяных напитков, они усиливают отечность.
Защитите себя от табачного дыма, летучих соединений бытовой химии.
Используйте ультразвуковой ингалятор с физиологическим раствором для уменьшения отечности в носу.
Перед использованием лекарственных препаратов необходима консультация врача-оториноларинголога.