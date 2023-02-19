Мы привыкли думать, что нос закладывает при простуде или гриппе, гайморите или аллергии. Но далеко не всегда в развитии этого симптома виноваты вирусы или аллергены. При этом из-за сильной заложенности носа вам трудно дышать, организм получает почти на 20–30% меньше кислорода. Это ведет к ухудшению работоспособности, к раздражительности, бессоннице и проблемам с аппетитом.

Почему же может закладывать нос, и что с этим делать? Какие методы облегчения можно попробовать? «Доктор Питер» поговорил об этом с оториноларингологом клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Дарьей Шаховой.