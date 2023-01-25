Почему насморк нужно обязательно лечить

Любые виды ринита, если они затягиваются на срок более 7-10 дней, требуют врачебного внимания. Поэтому стоит обратиться к врачу за консультацией. Это объясняется целым рядом факторов:

постоянный аллергический насморк без должного лечения может привести к распространению аллергии на бронхи и легкие, развивается бронхиальная астма (примерно в 60 % случаев);

постоянный насморк с окрашенным отделяемым из носа может усугубиться воспалением придаточных пазух носа (синуситом), а при неблагоприятном течении — менингитом (воспалением мозговых оболочек).

Лечить эти патологии тяжело, долго и не всегда терапия будет эффективной. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье. У здорового взрослого человека насморк может быть до 4-х раз в году (у детей, особенно маленьких — чаще). Если насморк беспокоит гораздо чаще, буквально каждый месяц, то нужно обратиться к педиатру, лор-врачу или аллергологу.

Взрослым людям, склонным к частым насморкам, лучше использовать в нос с профилактической целью солевые растворы или спреи с микроцеллюлозой. Такие составы формируют барьер между слизистой оболочкой носа и окружающими бактериями и аллергенами. Они безопасны и подходят для частого применения.