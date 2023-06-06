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Симптом «белого пятна»: врач ФМБА назвал самые опасные признаки нарушения кровообращения

Сердечно-сосудистый хирург рассказал о причинах нарушения кровообращения, методах диагностики и самых тревожных симптомах, которые требуют срочного обращения к врачу.

6 июня 2023
кровообращение симптомы
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iStockphoto

Кровь «бурлит» или «застыла в жилах» — так образно мы говорим об избытке энергии или о леденящем страхе. Но с точки зрения физиологии это явные признаки нарушения кровообращения.

Почему это случается? И как понять, не нарушено ли кровообращение именно у вас? По каким симптомам можно это определить? На вопросы «Доктора Питера» ответил заведующий отделением сосудистой хирургии ФКНЦ ФМБА.

Виктор Балдин
Медицина

Сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)

Общие и местные

«Нарушения кровообращения  — это группа изменений циркуляторной (кровеносной) системы, при которых наблюдается увеличение или уменьшение объема крови в сосудах, нарушение текучести крови и функциональные деформации форменных элементов, а также внутренние кровотечения», — объяснил «Доктору Питеру» врач, сосудистый хирург ФКНЦ ФМБА Виктор Балдин.

К общим нарушениям кровообращения врачи относят шоковые состояния, венозное и артериальное полнокровие, к местным тромбозы, ишемии, инфаркты, эмболии.

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Причины

В первую очередь нарушение кровообращения может вызвать ряд заболеваний, отмечает сосудистый хирург. Это сахарный диабет, атеросклероз и ожирение. Есть и другие факторы риска:

  • малоподвижный образ жизни;

  • курение;

  • возраст старше 50 лет;

  • хронический стресс и импульсивное поведение;

  • прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК);

  • чрезмерные физические нагрузки;

  • генетическая предрасположенность к нарушению липидного обмена.

Симптомы — когда пора бить тревогу

«При нарушениях кровообращения большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях, частые головные боли, сильные головокружения, нарушение координации движений, обмороки, болевые ощущения в грудной клетке, которые распространяются по другим участкам тела, недомогание, слабость, усталость, расстройства сна, ухудшение памяти, изменения артериального давления, снижение либидо, нарушение эректильной функции», — объясняет Виктор Балдин.

Самые опасные признаки плохого кровообращения

Эти симптомы требуют незамедлительного обращения к специалисту:

  1. Посинение одного из участков кожи, а также резкая боль в этой части тела.

  2. Симптом «белого пятна» — замедленное наполнение капилляров кожи после их сдавливания. Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе пациента, на лбу, мочке уха, ногте пальца: в норме после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже должно исчезнуть через 2 секунды. Значительное удлинение времени свидетельствует о микроциркуляторных расстройствах.

  3. Судороги.

  4. Внезапная потеря сознания и нарушение координации движений.

  5. Нарушение речи.

  6. Острая и непрекращающаяся головная боль.

  7. Внезапное онемение половины лица.

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Как ставят диагноз

Диагностикой и лечением нарушений кровообращения занимается сердечно-сосудистый хирург.

«Для выявления патологии понадобится сделать дуплексное сканирование сосудов, ультразвуковое исследование, КТ, МРТ, сдать анализ крови на липидный профиль и коагулограмму, а также клинический и биохимический анализы крови», — объяснил Виктор Балдин.

Автор текста:Анна Майская
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