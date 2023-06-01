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Достаточно одной чашки: этот напиток позволяет снизить уровень сахара в крови

Одни продукты и напитки увеличивают риск развития диабета, поскольку провоцируют скачки глюкозы, а другие, наоборот, благодаря своему составу защищают ваше здоровье.

1 июня 2023
зеленый чай усиливает иммунитет
Источник:
Istockphoto

Диабет — болезнь очень опасная, поэтому так важно следить за показателями уровня сахара в крови. Кроме того, высокий сахар может привести к необратимому повреждению организма, включая глаза, нервы, почки и кровеносные сосуды, если его не контролировать в течение многих лет.

Нет волшебной таблетки, которая помогла бы постоянно держать этот параметр в норме. Однако есть один напиток, способный помочь контролировать уровень сахара в крови.

Симптомы диабета

  • Постоянная неутолимая жажда.

  • Частые мочеиспускания.

  • Сильная усталость без видимых причин.

  • Потеря веса и мышечной массы.

  • Частые приступы молочницы у женщин.

  • Затуманенное зрение.

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Химик Тим Бонд рекомендует обратить внимание на чай ройбуш. Это травяной красно-коричневый чай из Южной Африки. В нем есть много антиоксидантов, в том числе аспалатина, который помогает снизить риски развития диабета. Ученые выяснили, что уровень глюкозы в крови натощак был более стабильным у людей, которые выпили ройбуш, пишет издание Express.

Есть у этого напитка и другие полезные свойства. Он улучшает липидный профиль человека, то есть позволяет снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Кроме того, ройбуш полезен для тех, кто хочет похудеть, поскольку способен остановить образование жировых клеток. А еще этот чай помогает нашему иммунитету производить антитела, блокирующие процесс образования опухолей.

Другие способы снизить уровень сахара в крови

Контролировать свое здоровье помогут физические нагрузки. Если походы в фитнес-зал вам не подходят, попробуйте после еды регулярно выходить на прогулки или просто чаще ходите пешком.

Сократите количество простых углеводов в рационе. Ешьте поменьше сладкого, выпечки, покупных соусов, сладких лимонадов.

Обратите внимание на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). ГИ показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина, после того как человек съедает тот или иной продукт. 

Следите за уровнем ежедневного стресса. Да, вряд ли получится прожить жизнь без переживаний вовсе, однако важно помнить: хронический стресс может спровоцировать постоянную гипергликемию.

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Кстати

Чтобы чай принес максимум пользы вашему здоровью, его нужно правильно пить. О том, какие ошибки чаще всего совершают люди, когда наслаждаются этим напитком, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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