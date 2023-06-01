Достаточно одной чашки: этот напиток позволяет снизить уровень сахара в крови

Диабет — болезнь очень опасная, поэтому так важно следить за показателями уровня сахара в крови. Кроме того, высокий сахар может привести к необратимому повреждению организма, включая глаза, нервы, почки и кровеносные сосуды, если его не контролировать в течение многих лет.
Нет волшебной таблетки, которая помогла бы постоянно держать этот параметр в норме. Однако есть один напиток, способный помочь контролировать уровень сахара в крови.
Симптомы диабета
Постоянная неутолимая жажда.
Частые мочеиспускания.
Сильная усталость без видимых причин.
Потеря веса и мышечной массы.
Частые приступы молочницы у женщин.
Затуманенное зрение.
Химик Тим Бонд рекомендует обратить внимание на чай ройбуш. Это травяной красно-коричневый чай из Южной Африки. В нем есть много антиоксидантов, в том числе аспалатина, который помогает снизить риски развития диабета. Ученые выяснили, что уровень глюкозы в крови натощак был более стабильным у людей, которые выпили ройбуш, пишет издание
Есть у этого напитка и другие полезные свойства. Он улучшает липидный профиль человека, то есть позволяет снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Кроме того, ройбуш полезен для тех, кто хочет похудеть, поскольку способен остановить образование жировых клеток. А еще этот чай помогает нашему иммунитету производить антитела, блокирующие процесс образования опухолей.
Другие способы снизить уровень сахара в крови
Контролировать свое здоровье помогут физические нагрузки. Если походы в фитнес-зал вам не подходят, попробуйте после еды регулярно выходить на прогулки или просто чаще ходите пешком.
Сократите количество простых углеводов в рационе. Ешьте поменьше сладкого, выпечки, покупных соусов, сладких лимонадов.
Обратите внимание на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). ГИ показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина, после того как человек съедает тот или иной продукт.
Следите за уровнем ежедневного стресса. Да, вряд ли получится прожить жизнь без переживаний вовсе, однако важно помнить: хронический стресс может спровоцировать постоянную гипергликемию.
Кстати
Чтобы чай принес максимум пользы вашему здоровью, его нужно правильно пить. О том, какие ошибки чаще всего совершают люди, когда наслаждаются этим напитком, читайте ЗДЕСЬ.