Достаточно одной чашки: этот напиток позволяет снизить уровень сахара в крови

Другие способы снизить уровень сахара в крови

Контролировать свое здоровье помогут физические нагрузки. Если походы в фитнес-зал вам не подходят, попробуйте после еды регулярно выходить на прогулки или просто чаще ходите пешком.

Сократите количество простых углеводов в рационе. Ешьте поменьше сладкого, выпечки, покупных соусов, сладких лимонадов.

Обратите внимание на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). ГИ показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина, после того как человек съедает тот или иной продукт.

Следите за уровнем ежедневного стресса. Да, вряд ли получится прожить жизнь без переживаний вовсе, однако важно помнить: хронический стресс может спровоцировать постоянную гипергликемию.