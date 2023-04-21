Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Эндокринолог Булатов объяснил, можно ли сыроедением вылечить диабет

Сыроедение становится все более популярным, в том числе и в России. Растительно-сыроедческую диету даже предлагают как альтернативное лечение серьезных заболеваний вроде диабета. «Доктор Питер» разбирался в вопросе.

21 апреля 2023
сыроедение
Источник:
iStockphoto

Сыроедение — это диета, основанная на употреблении не жареных, не вареных и не обработанных продуктов, а преимущественно свежих овощей и фруктов, орехов, семян, зелени. Она исключает продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца.

Недавно в Сочи произошел жуткий случай: по подозрению в истязании собственного маленького сына арестован 43-летний блогер из Петербурга. Установлено, что отец лишал ребенка возможности принимать пищу. Сам он пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и даже воды. Похожая история произошла во Флориде. Там пара сыроедов буквально заморила ребенка голодом.

Между тем адепты сыроедения утверждают, что на этой диете можно не только похудеть, почувствовать себя более энергичным и уравновешенным, но и поправить здоровье. Так, некоторые считают, что сыроедение может быть чуть ли не альтернативой традиционному лечению сахарного диабета. Ведь человек отлично худеет на одних овощах и фруктах, а это очень важно при заболевании, вызванном нарушением метаболических процессов в организме.

«Доктор Питер» разбирался в вопросе с диетологом и врачом-эндокринологом.

Ольга Деккер
Правильное питание

Диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения

«У сыроедения есть некоторые плюсы, — рассказала „Доктору Питеру“ нутрициолог Ольга Деккер. — Сыроедческая диета обычно включает большое количество свежих фруктов, овощей, зелени, орехов и семян, что может помочь обеспечить организм питательными веществами. Также при сыроедении человек исключает обработанные продукты, которые часто содержат много сахара, соли и жиров. Сыроедение может помочь и в похудении — благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию пищевых волокон».

Несмотря на то что некоторые люди в первые месяцы могут чувствовать себя лучше на этой диете, существуют определенные риски, связанные с сыроедением.

Булат Валитов
Эндокринология

Эндокринолог, диабетолог, кандидат медицинских наук, врач сборной России по мини-футболу среди людей с сахарным диабетом, автор обучающего онлайн-курса «Моя гибкая инсулинотерапия (МГИ)»

Чем опасно сыроедение

  • При сыроедении у человека могут возникнуть проблемы со снижением иммунитета, что приведет к резистентности к вирусам, бактериям и грибкам.

  • Сыроедение может вызвать проблемы с кожей и обострение кожных заболеваний, а также проблемы с половой сферой.

  • У женщин может возникнуть нарушение менструального цикла или даже полное отсутствие месячных, а также снижение либидо.

  • У мужчин повышается риск эректильной дисфункции из-за нарушения производства половых гормонов.

  • У всех людей на фоне сыроедения могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как остеопороз и амиотрофия, то есть нарушение мышечной ткани.

  • Сыроедение может снизить работоспособность и физическую выносливость, а также привести к снижению уровня гемоглобина, что негативно влияет на кроветворную функцию.

  • Некоторые люди также могут испытывать изменения когнитивных функций и интеллектуальных способностей мозга. Хотя в начале сыроедения такие процессы могут улучшаться, но с течением времени, обычно через год, начинаются проблемы с интеллектуальными функциями при сыроедении: внимание и память могут нарушаться.

Читайте также

Можно ли сыроедением вылечить диабет

«Сыроедение может быть низкокалорийным, и это способно привести к быстрому и значительному снижению веса, особенно при ожирении в случае второго типа диабета, — рассказывает врач-эндокринолог, диабетолог Булат Валитов. — Это может снизить потребности в сахароснижающей терапии, а иногда и к ее полной отмене, вызывая стойкую длительную ремиссию и восстановление показателей углеводного обмена».

Но в рационе сыроеда по определению очень много углеводов, в том числе быстрых, уточняет врач.

«А это может привести к резкому увеличению уровня сахара в крови у людей с диабетом. Это особенно важно для людей с диабетом первого типа, которые зависят от инсулина для регулирования уровня сахара в крови, — предупреждает эндокринолог. — Я не поддерживаю сыроедение как метод лечения ни второго, ни первого типа диабета. Если человек в целом начнет правильно и сбалансированно питаться, то он может достичь тех же результатов, что и при сыроедении, но при этом с меньшими рисками».

Читайте также

Другие способы лечения

В качестве экспериментальных методов лечения диабета первого типа сейчас предлагаются пересадка поджелудочной железы и трансплантация бета-клеток. Оба метода — радикальные и весьма дорогостоящие.

Что касается диабета второго типа, то врачи поражаются разнообразию методов, которыми предлагают его «лечить» разнообразные мастера нетрадиционной медицины.

«Люди покупают диетические добавки, экстракты растительных и животных тканей, которые обещают вылечить диабет, — говорит диетолог Ольга Деккер. — Но зачастую их эффективность научно ничем не подтверждена, а некоторые из них даже могут быть опасными. Не стоит увлекаться и различными способами очистки организма, включая голодание, детокс-программы, колонические орошения и т.д. Эти методы могут быть опасными и приводят к недостатку питательных веществ».

Не советуют при диабете и диеты, которые обещают быстрое и значительное снижение веса. Они обычно подразумевают ограничение определенных групп пищевых продуктов и могут приводить к недостатку в организме витаминов и минералов, считает эксперт.

«В целом, для эффективного лечения диабета необходимо использовать проверенные и научно обоснованные методы, которые включают в себя правильное питание, физические упражнения, контроль уровня сахара в крови и прием лекарств по назначению врача», — резюмирует диабетолог Булат Валитов.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Эндокринология