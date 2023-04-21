Эндокринолог Булатов объяснил, можно ли сыроедением вылечить диабет

Сыроедение — это диета, основанная на употреблении не жареных, не вареных и не обработанных продуктов, а преимущественно свежих овощей и фруктов, орехов, семян, зелени. Она исключает продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца.
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Между тем адепты сыроедения утверждают, что на этой диете можно не только похудеть, почувствовать себя более энергичным и уравновешенным, но и поправить здоровье. Так, некоторые считают, что сыроедение может быть чуть ли не альтернативой традиционному лечению сахарного диабета. Ведь человек отлично худеет на одних овощах и фруктах, а это очень важно при заболевании, вызванном нарушением метаболических процессов в организме.
«Доктор Питер» разбирался в вопросе с диетологом и врачом-эндокринологом.
Диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения
«У сыроедения есть некоторые плюсы, — рассказала „Доктору Питеру“ нутрициолог Ольга Деккер. — Сыроедческая диета обычно включает большое количество свежих фруктов, овощей, зелени, орехов и семян, что может помочь обеспечить организм питательными веществами. Также при сыроедении человек исключает обработанные продукты, которые часто содержат много сахара, соли и жиров. Сыроедение может помочь и в похудении — благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию пищевых волокон».
Несмотря на то что некоторые люди в первые месяцы могут чувствовать себя лучше на этой диете, существуют определенные риски, связанные с сыроедением.
Эндокринолог, диабетолог, кандидат медицинских наук, врач сборной России по мини-футболу среди людей с сахарным диабетом, автор обучающего онлайн-курса «Моя гибкая инсулинотерапия (МГИ)»
Чем опасно сыроедение
При сыроедении у человека могут возникнуть проблемы со снижением иммунитета, что приведет к резистентности к вирусам, бактериям и грибкам.
Сыроедение может вызвать проблемы с кожей и обострение кожных заболеваний, а также проблемы с половой сферой.
У женщин может возникнуть нарушение менструального цикла или даже полное отсутствие месячных, а также снижение либидо.
У мужчин повышается риск эректильной дисфункции из-за нарушения производства половых гормонов.
У всех людей на фоне сыроедения могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как остеопороз и амиотрофия, то есть нарушение мышечной ткани.
Сыроедение может снизить работоспособность и физическую выносливость, а также привести к снижению уровня гемоглобина, что негативно влияет на кроветворную функцию.
Некоторые люди также могут испытывать изменения когнитивных функций и интеллектуальных способностей мозга. Хотя в начале сыроедения такие процессы могут улучшаться, но с течением времени, обычно через год, начинаются проблемы с интеллектуальными функциями при сыроедении: внимание и память могут нарушаться.
Можно ли сыроедением вылечить диабет
«Сыроедение может быть низкокалорийным, и это способно привести к быстрому и значительному снижению веса, особенно при ожирении в случае второго типа диабета, — рассказывает врач-эндокринолог, диабетолог Булат Валитов. — Это может снизить потребности в сахароснижающей терапии, а иногда и к ее полной отмене, вызывая стойкую длительную ремиссию и восстановление показателей углеводного обмена».
Но в рационе сыроеда по определению очень много углеводов, в том числе быстрых, уточняет врач.
«А это может привести к резкому увеличению уровня сахара в крови у людей с диабетом. Это особенно важно для людей с диабетом первого типа, которые зависят от инсулина для регулирования уровня сахара в крови, — предупреждает эндокринолог. — Я не поддерживаю сыроедение как метод лечения ни второго, ни первого типа диабета. Если человек в целом начнет правильно и сбалансированно питаться, то он может достичь тех же результатов, что и при сыроедении, но при этом с меньшими рисками».
Другие способы лечения
В качестве экспериментальных методов лечения диабета первого типа сейчас предлагаются пересадка поджелудочной железы и трансплантация бета-клеток. Оба метода — радикальные и весьма дорогостоящие.
Что касается диабета второго типа, то врачи поражаются разнообразию методов, которыми предлагают его «лечить» разнообразные мастера нетрадиционной медицины.
«Люди покупают диетические добавки, экстракты растительных и животных тканей, которые обещают вылечить диабет, — говорит диетолог Ольга Деккер. — Но зачастую их эффективность научно ничем не подтверждена, а некоторые из них даже могут быть опасными. Не стоит увлекаться и различными способами очистки организма, включая голодание, детокс-программы, колонические орошения и т.д. Эти методы могут быть опасными и приводят к недостатку питательных веществ».
Не советуют при диабете и диеты, которые обещают быстрое и значительное снижение веса. Они обычно подразумевают ограничение определенных групп пищевых продуктов и могут приводить к недостатку в организме витаминов и минералов, считает эксперт.
«В целом, для эффективного лечения диабета необходимо использовать проверенные и научно обоснованные методы, которые включают в себя правильное питание, физические упражнения, контроль уровня сахара в крови и прием лекарств по назначению врача», — резюмирует диабетолог Булат Валитов.