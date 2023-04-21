Эндокринолог Булатов объяснил, можно ли сыроедением вылечить диабет

«А это может привести к резкому увеличению уровня сахара в крови у людей с диабетом. Это особенно важно для людей с диабетом первого типа, которые зависят от инсулина для регулирования уровня сахара в крови, — предупреждает эндокринолог. — Я не поддерживаю сыроедение как метод лечения ни второго, ни первого типа диабета. Если человек в целом начнет правильно и сбалансированно питаться, то он может достичь тех же результатов, что и при сыроедении, но при этом с меньшими рисками».