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Врач Жито рассказал о гормоне, из-за избытка которого быстро толстеют и сильно отекают

Если вы правильно питаетесь, не забываете про спорт, но вес только прибавляется, то пора обратиться к эндокринологу. Особенно когда живот стал резко выпирать, а на лице и теле появились отеки.

12 апреля 20231
Врач Жито рассказал о гормоне, из-за избытка которого быстро толстеют и сильно отекают
Источник:
iStockphoto

Чтобы избавиться от лишних килограммов, многие начинают следить за своим питанием: стараются есть как можно больше овощей, сложных углеводов, заменяют сладости фруктами, пьют много чистой воды. Потом начинают подключать спорт: это могут быть тренировки в зале, бассейн, танцы или же просто часовые прогулки в темпе. Безусловно, такие изменения в жизни помогают лучше выглядеть и стройнеть. Но если у вас в организме нарушен гормональный баланс, то все старания будут напрасны, говорит эндокринолог.

Алексей Жито
Медицина

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог

«На массу нашего тела оказывает существенное влияние гормон кортизол. Его переизбыток приводит к разрушению мышц, жир начинает в большом количестве скапливаться на животе, образуя так называемый кортизоловый живот», — поясняет врач.

Симптомы дисбаланса кортизола

Если не обнаружить это гормональное нарушение, то человек начинает страдать от:

  • неправильного распределения жировой массы — живот становится большим, а ноги остаются худыми;

  • быстрого набора веса — за небольшой период времени можно набрать до 20-30 кг;

  • сильных отеков лицо заметно округляется, кожа под глазами опухает.

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Важно знать, что самостоятельно определить недостаток или переизбыток кортизола невозможно. Чтобы выявить, как ведет себя этот гормон, необходимо сдать анализы крови.

«Обычно я рекомендую своим пациентам сдавать кровь сразу на несколько показателей — кортизол и адренокортикотропный гормон. Иногда дополнительно назначаю определение кортизола из слюны и суточный сбор мочи. Это не только экономит время и деньги, но и позволяет врачу видеть полную клиническую картину», — поясняет Алексей Жито.

Как нормализовать уровень кортизола в крови

Если анализ крови показал, что кортизол повышен, то врач назначает пациенту индивидуальное лечение. Главное — выполнять все рекомендации доктора. Ни в коем случае не садитесь на диеты и не начинайте изматывать себя тренировками. Проблему вы так не решите, а вот здоровье сильно пострадает.

Для нормализации кортизола многим требуется прием витамина D и витаминов группы В. Врач также выдает рекомендации по питанию и физическим нагрузкам. Еще один важный момент: переживать придется меньше, а спать — больше. Отсутствие стресса и режим дня — ваши верные союзники на пути к тонкой талии и хорошему самочувствию.

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Как организм сигналит, что кортизол зашкаливает

Каждый день мы испытываем стресс, без этого тоже не обойтись. Гормон, который правит бал, называется кортизол. Он вырабатывается в организме всякий раз, когда мы нервничаем, сильно устаем, злимся. Что происходит с организмом человека, который точно страдает от избытка кортизола? Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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