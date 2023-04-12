Врач Жито рассказал о гормоне, из-за избытка которого быстро толстеют и сильно отекают

Чтобы избавиться от лишних килограммов, многие начинают следить за своим питанием: стараются есть как можно больше овощей, сложных углеводов, заменяют сладости фруктами, пьют много чистой воды. Потом начинают подключать спорт: это могут быть тренировки в зале, бассейн, танцы или же просто часовые прогулки в темпе. Безусловно, такие изменения в жизни помогают лучше выглядеть и стройнеть. Но если у вас в организме нарушен гормональный баланс, то все старания будут напрасны, говорит эндокринолог.