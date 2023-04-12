Волшебная корейская диета, по которой сходят с ума блогеры: как она работает

Вслед за корейской косметикой, кухней, модой, фильмами и музыкой мир начинает захватывать корейская диета. K-pop-диета, которая названа так, потому что на ней «сидят» звезды корейской поп-музыки (Korean pop), может быть крайне экстремальной, но в базовом варианте вполне эффективная и сбалансированная.
Недавно в соцсети попали кадры съемок клипа K-pop-группы NewJeans. Девочки
Надо понимать, что корейский идеал красоты — стройное, даже худое тело, тонкие талия, руки и ноги — по сути, фигура несформировавшегося подростка. Неудивительно, что диета кореянок становится все популярнее в мире.
Что такое диета K-pop
Корейская диета для похудения основана на традиционной корейской кухне. В ее составе — продукты, богатые клетчаткой, с высоким содержанием белка, а также ферментированные продукты. Под полным запретом — обработанная еда (жареная), полуфабрикаты, выпечка, молочные продукты, животный жир, сахар, в том числе сладкие напитки и конфеты.
Диета также включает обязательный комплекс упражнений и регулярную активность — например, отказ от общественного транспорта и автомобиля и перемещение из точки А в точку В в течение дня только пешком.
Блогеры подтверждают: диета работает
Испытать на себе K-pop-диету взялись блогеры. Девушка по имени Stacey в течение недели питалась исключительно по правилам модной диеты, занималась спортом, много бегала.
В итоге за семь дней она сбросила около двух килограммов — похудела с 52 до 50 кг. Stacey
Мнение диетолога
«Скорее всего, девушка потеряла пару килограммов жидкости, так как видно, что уменьшились отеки и подтянулась кожа. Дело в том, что ее рацион не предполагал сладких перекусов. А именно сахар задерживает жидкость в организме, —
Диетологи настаивают: если вы хотите похудеть, не стоит сильно урезать калории и садиться на жесткие диеты. С медицинской точки зрения это самое обычное недоедание. Наш мозг отреагирует на него так: «На всякий случай отложу-ка я про запас хоть что-то…»
Как худеть правильно
Принцип, который лежит в основе каждого успешного изменения рациона и, как следствие, похудения, — «Меняйтесь медленно».
Изменение диеты — это долгосрочный проект.
Диетолог, диабетолог, член правления Ассоциации немецких диетологов (BDEM)
Диетолог предлагает воспользоваться простым правилом — принципом 20:80.
«Все очень просто: если вы хотите похудеть, измените всего 20% вашего рациона, а 80% не трогайте вовсе, — рассказал Матиас Ридль. — Сначала надо начать вести дневник питания, потом составить список ваших собственных вредных привычек в питании и выбрать всего два из них — те, что, по вашему мнению, будет легче всего изменить. И, что важно, это не потребует от вас усилий и не заставит мучиться и страдать».
Диетолог предлагает постепенно закреплять новые привычки, а еще дает советы, какие правила должны быть у худеющих.
Не перекусывайте. Когда нет сил терпеть голод — выбирайте орехи, овощи, фрукты.
Не составляйте запретных списков. Разрешайте себе любой продукт, но знайте меру.
Готовьте дома. В магазинной еде или блюдах из ресторана больше калорий и меньше полезного.
Ешьте осознанно. Во время приема пищи думайте только о том, что именно вы едите, смакуйте, получайте удовольствие. Если смотреть телевизор, работать или листать соцсети, сами не заметите, как съедите гораздо больше. И снова быстро проголодаетесь.