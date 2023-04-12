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Волшебная корейская диета, по которой сходят с ума блогеры: как она работает

Корейская диета K-pop добралась до России. Весной, когда многие начинают готовить тело к лету, способ похудеть по-корейски активно практикуют и обсуждают в соцсетях. «Доктор Питер» узнал об особенностях диеты.

12 апреля 2023
Волшебная корейская диета, по которой сходят с ума блогеры: как она работает
Источник:
freepik

Вслед за корейской косметикой, кухней, модой, фильмами и музыкой мир начинает захватывать корейская диета. K-pop-диета, которая названа так, потому что на ней «сидят» звезды корейской поп-музыки (Korean pop), может быть крайне экстремальной, но в базовом варианте вполне эффективная и сбалансированная.

Недавно в соцсети попали кадры съемок клипа K-pop-группы NewJeans. Девочки показали, что едят в перерыве: на их тарелках лишь два тонких ломтика авокадо, две половинки помидора черри и немного желтого риса. Фанаты NewJeans пришли в ужас и потребовали, чтобы девушек кормили сытнее.

Надо понимать, что корейский идеал красоты — стройное, даже худое тело, тонкие талия, руки и ноги — по сути, фигура несформировавшегося подростка. Неудивительно, что диета кореянок становится все популярнее в мире.

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Что такое диета K-pop

Корейская диета для похудения основана на традиционной корейской кухне. В ее составе — продукты, богатые клетчаткой, с высоким содержанием белка, а также ферментированные продукты. Под полным запретом — обработанная еда (жареная), полуфабрикаты, выпечка, молочные продукты, животный жир, сахар, в том числе сладкие напитки и конфеты.

Диета также включает обязательный комплекс упражнений и регулярную активность — например, отказ от общественного транспорта и автомобиля и перемещение из точки А в точку В в течение дня только пешком.

Блогеры подтверждают: диета работает

Испытать на себе K-pop-диету взялись блогеры. Девушка по имени Stacey в течение недели питалась исключительно по правилам модной диеты, занималась спортом, много бегала.

В итоге за семь дней она сбросила около двух килограммов — похудела с 52 до 50 кг. Stacey заявила, что, придерживаясь диеты, не испытывала чувства голода, была полна энергии и даже заметила, что ее кожа стала выглядеть намного лучше.

Волшебная корейская диета, по которой сходят с ума блогеры: как она работает
Девушка показала, как выглядела до диеты и после — спустя 7 дней
Источник:
соцсети
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Мнение диетолога

«Скорее всего, девушка потеряла пару килограммов жидкости, так как видно, что уменьшились отеки и подтянулась кожа. Дело в том, что ее рацион не предполагал сладких перекусов. А именно сахар задерживает жидкость в организме, — пояснила Sport Express врач-диетолог Ирина Кононенко.

Диетологи настаивают: если вы хотите похудеть, не стоит сильно урезать калории и садиться на жесткие диеты. С медицинской точки зрения это самое обычное недоедание. Наш мозг отреагирует на него так: «На всякий случай отложу-ка я про запас хоть что-то…»

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Как худеть правильно

Принцип, который лежит в основе каждого успешного изменения рациона и, как следствие, похудения, — «Меняйтесь медленно».
Изменение диеты — это долгосрочный проект.

Матиас Ридль
Диетология

Диетолог, диабетолог, член правления Ассоциации немецких диетологов (BDEM)

Диетолог предлагает воспользоваться простым правилом — принципом 20:80.

«Все очень просто: если вы хотите похудеть, измените всего 20% вашего рациона, а 80%  не трогайте вовсе, — рассказал Матиас Ридль. — Сначала надо начать вести дневник питания, потом составить список ваших собственных вредных привычек в питании и выбрать всего два из них — те, что, по вашему мнению, будет легче всего изменить. И, что важно, это не потребует от вас усилий и не заставит мучиться и страдать».

Диетолог предлагает постепенно закреплять новые привычки, а еще  дает советы, какие правила должны быть у худеющих.

  • Не перекусывайте. Когда нет сил терпеть голод — выбирайте орехи, овощи, фрукты.

  • Не составляйте запретных списков. Разрешайте себе любой продукт, но знайте меру.

  • Готовьте дома. В магазинной еде или блюдах из ресторана больше калорий и меньше полезного.

  • Ешьте осознанно. Во время приема пищи думайте только о том, что именно вы едите, смакуйте, получайте удовольствие. Если смотреть телевизор, работать или листать соцсети, сами не заметите, как съедите гораздо больше. И снова быстро проголодаетесь.

Автор текста:Анна Майская
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