Волшебная корейская диета, по которой сходят с ума блогеры: как она работает

«Все очень просто: если вы хотите похудеть, измените всего 20% вашего рациона, а 80% не трогайте вовсе, — рассказал Матиас Ридль. — Сначала надо начать вести дневник питания, потом составить список ваших собственных вредных привычек в питании и выбрать всего два из них — те, что, по вашему мнению, будет легче всего изменить. И, что важно, это не потребует от вас усилий и не заставит мучиться и страдать».