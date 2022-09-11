Человеческое сердце — это очень сложный орган, который непрерывно работает, не останавливаясь ни на минуту на протяжении всей жизни. Основная задача сердца — непрерывно перекачивать кровь по сосудам, чтобы доставлять кислород и питательные компоненты в ткани. Никаких других функций наше сердце не выполняет, поскольку организму важно, чтобы именно процесс циркуляции крови осуществлялся непрерывно и правильно.
Казалось бы, что нового и необычного можно узнать про этот орган? Но есть интересные факты, о которых вы могли не знать. «Доктор Питер» узнал про них у врача-терапевта, заведующей методическим кабинетом Лидии Голубенко.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Сердце — это электроприбор
Хотя это живой орган, состоящий из соединительной и мышечной ткани, с точки зрения функционала — это электрический прибор. Для того, чтобы мышцы могли сокращаться, они регулярно получают электрические импульсы, которые генерирует сердечная «батарейка» — синусовый узел. Причем в отличие от любых известных элементов питания, созданных человеком, синусовый узел может производить импульсы всю жизнь без остановки. Но это актуально, если вы здоровы, нет никаких дефектов в сердце и его проводящей системе.
Будет работать и вне организма
Если создать условия, при которых сердечная мышца будет получать кислород и питательные вещества, то есть пустить по его сосудам кровь вне организма, сердце продолжит биться и вне тела человека. Это связано с автономностью синусового узла — то есть способностью генерировать импульсы полностью изолировано, вне зависимости от настроения, здоровья и работы мозга.
Да, внутри организма сердце будет реагировать на выброс гормонов, нагрузку, различные эмоциональные факторы — учащая или замедляя сердцебиение. Но здоровое сердце невозможно остановить усилием воли или силой мысли.
Слышно только клапаны
Здоровое сердце сокращается бесшумно, а то, что мы слышим в груди, приложив ухо — это не сокращение самого сердца, а звук закрытия клапанов, которые регулируют объем выбрасываемой крови. По сути, они аналогичны воротам, имеющим две или три створки. И в момент, когда они с усилием закрываются по очереди — между предсердиями и желудочками, а затем — в устье аорты и легочной артерии — мы и слышим характерные «тук-тук».
У сердца есть уши, но они не слышат
Да, в сердце есть небольшие элементы, которые названы ушками. Это дополнительные полости в области верхних частей как правого, так и левого предсердия. Выглядят левое и правое ушко совершенно по-разному, и ученые пока гадают, какую же функцию выполняют эти элементы в нашем сердце. Есть предположение, что они помогают эффективнее присасывать кровь в период сокращений.
Однако некоторые ученые считают их наследием прошлого и нефункциональными элементами. Еще одна версия — это резервные камеры, которые подключаются, если вдруг сердце ослабевает. Единственное, что известно точно — при патологиях именно в области ушек образуются тромбы, которые могут привести к непоправимым последствиям в организме.
Без сумки долго не протянет
Чтоб сердце эффективно работало и полноценно сокращалось, ему необходима сердечная сумка. На медицинском языке ее называют перикард. Без нее само сердце долго не проработает, поскольку банально сотрется об окружающие ткани. Сердечная сумка имеет особое строение — в ней есть два листка (или слоя), образующие мешочек, внутри которого висит сердце и активно работает.
Между сердцем и внутренним листком перикарда постоянно присутствует немного жидкости. Она необходима для того, чтобы сердце банально не пересыхало, не натирало себе мозоли и эффективно сокращалось, скользя по стенкам сердечной сумки.
Сердце тоже «жиреет»
Отправляясь в очередной раз за фастфудом или съедая второе-третье пирожное, помните о том, что лишний жир откладывается не только на ваших боках и попе. Сердце тоже может «толстеть», буквально заплывая жиром. При этом страдают мышечные волокна органа, снижая эффективность его сокращений.
Ожирелое сердце, подобно своему хозяину, становится более медлительным, менее эффективным. Постепенно участки мышцы заменяются жировыми клетками — как результат, могут возникать аритмии, экстрасистолы, а в тяжелых случаях — инфаркты.
Энергии — до Луны и обратно
Ученые подсчитали, что для эффективной работы к сердцу притекает около 5% всего циркулирующего объема крови. Это нужно, чтобы мышцы получали достаточно кислорода и питательных веществ. За сутки сердце производит такой объем энергии, который бы позволил электрокару проехать примерно 32 километра. Если же сложить всю энергию за жизнь, ее бы хватило, чтобы можно было добраться до Луны и вернуться обратно.