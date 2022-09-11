У него тоже есть уши: 7 удивительных фактов о сердце человека, которые вы могли не знать

Именно этому органу приписывают наши чувства, оно трепещет и замирает, когда мы влюблены и учащенно бьется, если нам страшно. Мы знаем, что сердце перекачивает кровь, но это не единственный факт.