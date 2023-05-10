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Эти продукты помогут восстановить кишечник после приема антибиотиков

Лекарство способно изменять микробиом кишечника, от которого зависит здоровье организма в целом. Диетолог Лиза Афинская рассказала, какая еда действительно помогает вернуть полезные бактерии.

10 мая 2023

Эти продукты помогут восстановить кишечник после приема антибиотиков
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iStockphoto

Антибиотики до сих пор остаются одним из самых спорных препаратов. Кто-то уверен, что их надо принимать чуть ли не при любом пугающем осложнении болезни, не дожидаясь, пока иммунитет справится самостоятельно. Другие же уверены, что от антибиотиков точно надо держаться подальше.

В любом случае бывают ситуации, когда без них не обойтись. Антибиотики могут спасти от серьезных осложнений и даже от летального исхода, поэтому врачи иногда вынуждены их назначать. Но такая мощная терапия не проходит для организма бесследно.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания

«Антибиотики — это худший враг хороших бактерий в кишечнике. Иногда так бывает, что после курса подобных препаратов полезный микробиом может погибнуть. На восстановление требуется много времени, бывает, что не хватает и полутора лет. Есть случаи, когда вернуть хорошие бактерии так и не удавалось. Это может плохо отразиться на вашем иммунитете, самочувствии, настроении, возможно, на фигуре и в целом на здоровье. Поэтому принимайте антибиотики только по назначению хорошего врача, когда это требуется и нет другого выбора», — говорит диетолог.

Чтобы помочь ЖКТ восстановиться как можно скорее после приема антибиотиков, нужно соблюдать определенную диету.

В рацион точно стоит добавить продукты, которые способствуют росту хороших бактерий. В списке оказались:

  • фиолетовая кочанная капуста;

  • красный и черный виноград;

  • оливки;

  • оливковое масло;

  • брокколи;

  • крупы: гречка, овсянка, черный и красный рис;

  • черное и красное киноа;

  • сушеные натуральные приправы;

  • ежевика;

  • сливы;

  • фрукты: яблоки, бананы или любые другие;

  • бобовые;

  • квашеная капуста;

  • кефир;

  • натуральный йогурт без сахара.

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Некоторые медики рекомендуют курс пробиотиков или пребиотиков. Но они нужны далеко не каждому. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с гастроэнтерологом до приема пробиотиков и пребиотиков, чтобы учитывать индивидуальные особенности организма, советует Лиза Афинская.

Почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики? Врач поделилась реальными историями из практики, когда антибиотики не спасли пациентов, и рассказала, что каждый должен знать о таких лекарствах. Подробнее — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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