Эти продукты помогут восстановить кишечник после приема антибиотиков

Антибиотики до сих пор остаются одним из самых спорных препаратов. Кто-то уверен, что их надо принимать чуть ли не при любом пугающем осложнении болезни, не дожидаясь, пока иммунитет справится самостоятельно. Другие же уверены, что от антибиотиков точно надо держаться подальше.
В любом случае бывают ситуации, когда без них не обойтись. Антибиотики могут спасти от серьезных осложнений и даже от летального исхода, поэтому врачи иногда вынуждены их назначать. Но такая мощная терапия не проходит для организма бесследно.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
«Антибиотики — это худший враг хороших бактерий в кишечнике. Иногда так бывает, что после курса подобных препаратов полезный микробиом может погибнуть. На восстановление требуется много времени, бывает, что не хватает и полутора лет. Есть случаи, когда вернуть хорошие бактерии так и не удавалось. Это может плохо отразиться на вашем иммунитете, самочувствии, настроении, возможно, на фигуре и в целом на здоровье. Поэтому принимайте антибиотики только по назначению хорошего врача, когда это требуется и нет другого выбора», — говорит диетолог.
Чтобы помочь ЖКТ восстановиться как можно скорее после приема антибиотиков, нужно соблюдать определенную диету.
В рацион точно стоит добавить продукты, которые способствуют росту хороших бактерий. В списке оказались:
фиолетовая кочанная капуста;
красный и черный виноград;
оливки;
оливковое масло;
брокколи;
крупы: гречка, овсянка, черный и красный рис;
черное и красное киноа;
сушеные натуральные приправы;
ежевика;
сливы;
фрукты: яблоки, бананы или любые другие;
бобовые;
кефир;
натуральный йогурт без сахара.
Некоторые медики рекомендуют курс пробиотиков или пребиотиков. Но они нужны далеко не каждому. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с гастроэнтерологом до приема пробиотиков и пребиотиков, чтобы учитывать индивидуальные особенности организма, советует Лиза Афинская.
Почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики? Врач поделилась реальными историями из практики, когда антибиотики не спасли пациентов, и рассказала, что каждый должен знать о таких лекарствах. Подробнее — ЗДЕСЬ.