Эти продукты помогут восстановить кишечник после приема антибиотиков

«Антибиотики — это худший враг хороших бактерий в кишечнике. Иногда так бывает, что после курса подобных препаратов полезный микробиом может погибнуть. На восстановление требуется много времени, бывает, что не хватает и полутора лет. Есть случаи, когда вернуть хорошие бактерии так и не удавалось. Это может плохо отразиться на вашем иммунитете, самочувствии, настроении, возможно, на фигуре и в целом на здоровье. Поэтому принимайте антибиотики только по назначению хорошего врача, когда это требуется и нет другого выбора», — говорит диетолог.