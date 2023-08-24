Пчелам стыдно: в этих марках меда нашли антибиотики, канцерогены и «липовый» состав

«В ходе изотопного анализа сахаров превышения были выявлены в продукции двух ТМ, но в них же были найдены пыльцевые зерна, диастаза и пролин. Это может говорить о купаже натурального меда с сиропом или патокой, то есть частичной замене натурального меда», — заключили в Роскачестве.