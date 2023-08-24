Пчелам стыдно: в этих марках меда нашли антибиотики, канцерогены и «липовый» состав

Специалисты Роскачества изучили состав торговых марок меда, произведенного во Владимирской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Тверской областях, а также в Республике Башкортостан. На экспертизу взяли разные виды: гречишный, каштановый, акациевый и липовый мед.
Пестициды
Согласно
Антибиотики
А вот на антибиотики проверку не прошли 9 образцов: в них обнаружили превышение норм по содержанию антимикробного препарата фурацилина. Итак, это мед:
«Башкирская медовня»;
«Маркет Перекресток»;
«Мед Ополья»;
«Просто Азбука»;
«Пчельник»;
«Самокат»;
«Частная пасека»;
Globus Vita;
Spar.
Как поясняют в Роскачестве, антибиотики могут попасть в мед из-за того, что пчеловоды не соблюдают инструкцию по применению ветеринарного препарата. В частности, фурацилин, по мнению экспертов, использовали для профилактики инфекционных заболеваний пчел.
Канцерогены
В трех образцах экспертиза выявила нарушение требований техрегламента по содержанию вещества оксиметилфурфурола (ОМФ), которое считается канцерогеном. Еще в двух марках этот показатель вообще определить не удалось, поскольку мед оказался мутным, что тоже относится к нарушению требований.
«Повышенное содержание ОМФ в меде может быть следствием либо неправильного длительного хранения с нарушением температурного режима, либо технологического процесса роспуска меда: для смешения меда и придания ему товарного вида продукт доводят до жидкой консистенции, поэтому его нагревают. Побочным эффектом процесса нагревания будет как раз образование ОМФ», — отметили в Роскачестве.
Итак, по содержанию оксиметилфурфурола не прошел проверку мед следующих марок:
«Башкирская медовня»;
«Башкирские пасеки»;
«Потапыч».
Просто другой мед
Некоторые проверенные марки оказались вовсе не того сорта, о котором заявляли производители на упаковке. Это называется видовой подменой. Вот что выяснило Роскачество в ходе исследования.
ТМ «Абрико» была заявлена как липовый мед, однако по результатам пыльцевого анализа доминирующим медоносом оказался лабазник.
Мед ТМ «Медовая долина» заявлен как липовый, но в нем было больше пыльцы подсолнечника.
ТМ «Медовый край» заявлена как акациевый мед, но анализ показал, что он ивовый.
ТМ «Пчельник» и Spar заявлены как гречишный, но по факту происходят от семейства крестоцветных.
Установить ботаническое и географическое происхождение ТМ «Кедровый бор» и вовсе оказалось невозможным из-за недостаточного количества пыльцевых зерен.
Некоторых пчел могли кормить сахарным сиропом
Это определяли по содержанию глюкозы и фруктозы в меде. По словам специалистов, о подкормке пчел сахарным сиропом можно говорить, если глюкоза и фруктоза ниже нормы, а сахароза превышает ее. Такое нарушение выявили в четырех марках:
«Каждый день»;
«Кедровый бор»;
«Лента»;
«Частная пасека».
Если же в меде соотношение глюкозы и фруктозы не соответствует нормам, это может указывать на то, что при подкормке применяли глюкозно-фруктозный сироп. Это было выявлено в меде трех марок:
«Маркет Перекресток»,
«Медовая долина»,
Spar.
«В ходе изотопного анализа сахаров превышения были выявлены в продукции двух ТМ, но в них же были найдены пыльцевые зерна, диастаза и пролин. Это может говорить о купаже натурального меда с сиропом или патокой, то есть частичной замене натурального меда», — заключили в Роскачестве.
Соответствовали всем требованиям
По результатам экспертизы две торговые марки меда смогут претендовать на российский знак качества. Это «Берестов А.С. Мед каштановый Избранное» (Свердловская область) и гречишный мед «Лесные угодья» (Тверская область).