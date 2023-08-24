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Пчелам стыдно: в этих марках меда нашли антибиотики, канцерогены и «липовый» состав

Эксперты Роскачества исследовали образцы 20 торговых марок фасованного меда, продающегося в магазинах. По результатам проверки только два продукта смогли претендовать на российский знак качества.

24 августа 2023
мед качество
Источник:
iStockphoto

Специалисты Роскачества изучили состав торговых марок меда, произведенного во Владимирской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Тверской областях, а также в Республике Башкортостан. На экспертизу взяли разные виды: гречишный, каштановый, акациевый и липовый мед.

Пестициды

Согласно результатам, специалисты не выявили серьезных нарушений по количеству пестицидов в меде, хотя проверяли продукцию на 397 видов химикатов. Лишь в двух образцах нашли следы галоксифопа (ТУЛТИП). Однако, по словам экспертов, обнаруженные следовые количества были на уровне погрешности, поэтому не представляют опасности для здоровья человека.

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Антибиотики

А вот на антибиотики проверку не прошли 9 образцов: в них обнаружили превышение норм по содержанию антимикробного препарата фурацилина. Итак, это мед:

  • «Башкирская медовня»;

  • «Маркет Перекресток»;

  • «Мед Ополья»;

  • «Просто Азбука»;

  • «Пчельник»;

  • «Самокат»;

  • «Частная пасека»;

  • Globus Vita;

  • Spar.

Как поясняют в Роскачестве, антибиотики могут попасть в мед из-за того, что пчеловоды не соблюдают инструкцию по применению ветеринарного препарата. В частности, фурацилин, по мнению экспертов, использовали для профилактики инфекционных заболеваний пчел.

Канцерогены

В трех образцах экспертиза выявила нарушение требований техрегламента по содержанию вещества оксиметилфурфурола (ОМФ), которое считается канцерогеном. Еще в двух марках этот показатель вообще определить не удалось, поскольку мед оказался мутным, что тоже относится к нарушению требований.

«Повышенное содержание ОМФ в меде может быть следствием либо неправильного длительного хранения с нарушением температурного режима, либо технологического процесса роспуска меда: для смешения меда и придания ему товарного вида продукт доводят до жидкой консистенции, поэтому его нагревают. Побочным эффектом процесса нагревания будет как раз образование ОМФ», — отметили в Роскачестве.

Итак, по содержанию оксиметилфурфурола не прошел проверку мед следующих марок:

  • «Башкирская медовня»;

  • «Башкирские пасеки»;

  • «Потапыч».

Просто другой мед

Некоторые проверенные марки оказались вовсе не того сорта, о котором заявляли производители на упаковке. Это называется видовой подменой. Вот что выяснило Роскачество в ходе исследования.

  • ТМ «Абрико» была заявлена как липовый мед, однако по результатам пыльцевого анализа доминирующим медоносом оказался лабазник.

  • Мед ТМ «Медовая долина» заявлен как липовый, но в нем было больше пыльцы подсолнечника.

  • ТМ «Медовый край» заявлена как акациевый мед, но анализ показал, что он ивовый.

  • ТМ «Пчельник» и Spar заявлены как гречишный, но по факту происходят от семейства крестоцветных.

  • Установить ботаническое и географическое происхождение ТМ «Кедровый бор» и вовсе оказалось невозможным из-за недостаточного количества пыльцевых зерен.

Некоторых пчел могли кормить сахарным сиропом

Это определяли по содержанию глюкозы и фруктозы в меде. По словам специалистов, о подкормке пчел сахарным сиропом можно говорить, если глюкоза и фруктоза ниже нормы, а сахароза превышает ее. Такое нарушение выявили в четырех марках:

  • «Каждый день»;

  • «Кедровый бор»;

  • «Лента»;

  • «Частная пасека».

Если же в меде соотношение глюкозы и фруктозы не соответствует нормам, это может указывать на то, что при подкормке применяли глюкозно-фруктозный сироп. Это было выявлено в меде трех марок:

  • «Маркет Перекресток»,

  • «Медовая долина»,

  • Spar.

«В ходе изотопного анализа сахаров превышения были выявлены в продукции двух ТМ, но в них же были найдены пыльцевые зерна, диастаза и пролин. Это может говорить о купаже натурального меда с сиропом или патокой, то есть частичной замене натурального меда», — заключили в Роскачестве.

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Соответствовали всем требованиям

По результатам экспертизы две торговые марки меда смогут претендовать на российский знак качества. Это «Берестов А.С. Мед каштановый Избранное» (Свердловская область) и гречишный мед «Лесные угодья» (Тверская область).

Автор текста:Анастасия Романова
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