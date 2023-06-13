«Общественный контроль» назвал марки поддельного меда, в которые подмешивали сироп или подогревали

Для справки

Основной маркер натуральности и зрелости меда — так называемое диастазное число. Чем оно выше, тем качественнее мед. Диастаза меда, или ферментативная активность, — это показатель способности ферментов расщеплять крахмал, при котором определяются натуральность и степень зрелости продукта. Если ферментов будет мало, то диастаза, а значит, и степень полезности меда окажутся низкими.

Диастазное число меда составляет в среднем 15 единиц Готе, но может доходить до 50. Согласно стандарту, оно должно быть не менее 8 единиц.