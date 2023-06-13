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«Общественный контроль» назвал марки поддельного меда, в которые подмешивали сироп или подогревали

Шесть из десяти образцов меда — подделка. К такому выводу пришли специалисты «Общественного контроля», проверив сладкий продукт разных торговых марок. А один и вовсе оказался с повышенным содержанием канцерогенов.

13 июня 20232
поддельный мед
Источник:
unsplash.com

Организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество 10 образцов меда, купленных в сетевых магазинах Петербурга. Экспертизы в испытательной лаборатории «Тест-С.-Петербург» показали неутешительные результаты: большая часть не соответствовала требованиям ГОСТа. Причем один из них не отвечал требованиям безопасности: в нем нашли вдвое больше канцерогена гидроксиметилфурфураля, чем допускают нормы.

Для справки

Основной маркер натуральности и зрелости меда — так называемое диастазное число. Чем оно выше, тем качественнее мед. Диастаза меда, или ферментативная активность, — это показатель способности ферментов расщеплять крахмал, при котором определяются натуральность и степень зрелости продукта. Если ферментов будет мало, то диастаза, а значит, и степень полезности меда окажутся низкими.

Диастазное число меда составляет в среднем 15 единиц Готе, но может доходить до 50. Согласно стандарту, оно должно быть не менее 8 единиц.

«Согласно протоколам испытаний лаборатории ФБУ „Тест-С.-Петербург“, шесть образцов меда из десяти проверенных имели диастазное число ниже требований ГОСТ 19792-2017, что дает основание предполагать, что медом эта продукция называться не может», — говорят общественники.

Так, диастазное число оказалось ниже положенных 8 единиц Готе у следующих образцов:

  1. «Мед натуральный цветочный», ТМ «Своя пасека» (ООО «Южная пищевая компания», Волгоград) — 5,5 единицы Готе.

  2. «Донниковый мед», ТМ «Медовый спас» (ООО «Производственная компания „МС“», Санкт-Петербург) — 5,1 единицы Готе.

  3. Мед липовый (ООО «Мед маркет», Московская обл.) — 3,7 единицы Готе.

  4. Мед натуральный цветочный, фасованный, ТМ «О’кей Daily» (ИП Бондаренко Н.В., Краснодарский край) — менее 3 единиц Готе.

  5. Мед переработанный цветочный, изготовленный по техническим условиям (ООО ПК «МР», Московская обл.) — менее 3 единиц Готе.

  6. Мед натуральный цветочный липовый, ТМ «Потапыч» (ИП Макевнин А.Н., Ростовская обл.) — менее 3 единиц Готе.

«Предельно низкое диастазное число в меде говорит о том, что натуральным медом он не является. Этот продукт мог быть фальсифицирован добавленным глюкозно-фруктозным или глюкозно-мальтозным сиропом», — отметил председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

О том, как мед влияет на артериальное давление и действительно ли помогает при кашле, а также о других полезных свойствах продукта читайте ЗДЕСЬ.

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Зато канцерогенов выше нормы

Согласно требованиям ГОСТ 19792-2017, содержание токсичного вещества гидроксиметилфурфураль в меде не должно превышать 25 мг/кг. Однако в меде ТМ «Потапыч» (ИП Макевнин А.Н., Ростовская обл.), который уже отличился низким диастазным числом, эксперты обнаружили повышенное содержание этого канцерогена. Его оказалось там вдвое больше нормы — 54,2 мг/кг. При этом, как отметили общественники, этот мед был самым дорогим при закупке для экспертизы — он стоил 682 рубля за килограмм.

Между тем, как говорят общественники, считать мед с повышенным содержанием гидроксиметилфурфураля очень опасным продуктом для организма человека все же не стоит.

«Так, в законодательстве Европейского союза и Codex Alimentarius допустимое содержание этого вещества в меде — 40 мг/кг, а для меда из тропических стран — 80 мг/кг. Более того, в ряде продуктов гидроксиметилфурфураль содержится в гораздо больших количествах. Например, в некоторых видах жареного кофе его может быть от 300 до 2900 мг/кг. Чернослив содержит до 2200 мг/кг этого вещества. В варенье его до 160 мг/кг, а в темном пиве — 13,3 мг/кг. Да что там говорить, если повседневные наши хлебобулочные продукты и кондитерские изделия содержат от 4,1 до 151 мг/кг гидроксиметилфурфураля», — добавляют в «Общественном контроле».

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5 признаков некачественного меда

По словам специалистов Роскачества, самое частое мошенничество продавцов меда — купажирование, то есть смешение дорогого сорта с более дешевым. Кроме того, нередко продавцы растапливают мед при высокой температуре, чтобы выдать прошлогодний урожай за новый. Для сладости в мед могут добавить глюкозно-фруктозный сироп, приготовленный, например, из кожуры свеклы или картофеля. А еще некоторые добавляют в мед крахмал — для густоты. Как рассказывала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, распознать крахмал в меде можно следующим образом: в небольшое количество меда надо добавить каплю йода. Если мед посинеет, значит, там есть крахмал.

Однако в целом понять, что мед поддельный, самостоятельно сложно. Специалисты советовали при покупке обращать внимание на следующие признаки:

  1. Расслоение, мутноватая консистенция и осадок. Натуральный мед — вязкий и тягучий, стекает с ложки непрерывно и сразу не растекается, образуя горку. При этом засахаривание продукта не говорит о его плохом качестве: для натурального меда это естественный процесс.

  2. Неприятный запах.

  3. Плодовый аромат. Например, малиновый мед не должен пахнуть малиной.

  4. Посторонний привкус. Кислый говорит о начале процесса брожения, выраженный карамельный может означать, что мед нагревали. У натурального меда вкус сладкий и приятный, у некоторых сортов он бывает с горчинкой или терпкий (от гречишного, например, возможно першение в горле).

  5. Неестественный цвет. Если мед зеленый или розовый, это может говорить о наличии в нем добавок.

Автор текста:Анастасия Романова
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