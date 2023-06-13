«Общественный контроль» назвал марки поддельного меда, в которые подмешивали сироп или подогревали

Организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество 10 образцов меда, купленных в сетевых магазинах Петербурга. Экспертизы в испытательной лаборатории «Тест-С.-Петербург» показали неутешительные результаты: большая часть не соответствовала требованиям ГОСТа. Причем один из них не отвечал требованиям безопасности: в нем нашли вдвое больше канцерогена гидроксиметилфурфураля, чем допускают нормы.
Для справки
Основной маркер натуральности и зрелости меда — так называемое диастазное число. Чем оно выше, тем качественнее мед. Диастаза меда, или ферментативная активность, — это показатель способности ферментов расщеплять крахмал, при котором определяются натуральность и степень зрелости продукта. Если ферментов будет мало, то диастаза, а значит, и степень полезности меда окажутся низкими.
Диастазное число меда составляет в среднем 15 единиц Готе, но может доходить до 50. Согласно стандарту, оно должно быть не менее 8 единиц.
«Согласно протоколам испытаний лаборатории ФБУ „Тест-С.-Петербург“, шесть образцов меда из десяти проверенных имели диастазное число ниже требований ГОСТ 19792-2017, что дает основание предполагать, что медом эта продукция называться не может», — говорят общественники.
Так, диастазное число оказалось ниже положенных 8 единиц Готе у следующих образцов:
«Мед натуральный цветочный», ТМ «Своя пасека» (ООО «Южная пищевая компания», Волгоград) — 5,5 единицы Готе.
«Донниковый мед», ТМ «Медовый спас» (ООО «Производственная компания „МС“», Санкт-Петербург) — 5,1 единицы Готе.
Мед липовый (ООО «Мед маркет», Московская обл.) — 3,7 единицы Готе.
Мед натуральный цветочный, фасованный, ТМ «О’кей Daily» (ИП Бондаренко Н.В., Краснодарский край) — менее 3 единиц Готе.
Мед переработанный цветочный, изготовленный по техническим условиям (ООО ПК «МР», Московская обл.) — менее 3 единиц Готе.
Мед натуральный цветочный липовый, ТМ «Потапыч» (ИП Макевнин А.Н., Ростовская обл.) — менее 3 единиц Готе.
«Предельно низкое диастазное число в меде говорит о том, что натуральным медом он не является. Этот продукт мог быть фальсифицирован добавленным глюкозно-фруктозным или глюкозно-мальтозным сиропом», — отметил председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.
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Зато канцерогенов выше нормы
Согласно требованиям ГОСТ 19792-2017, содержание токсичного вещества гидроксиметилфурфураль в меде не должно превышать 25 мг/кг. Однако в меде ТМ «Потапыч» (ИП Макевнин А.Н., Ростовская обл.), который уже отличился низким диастазным числом, эксперты обнаружили повышенное содержание этого канцерогена. Его оказалось там вдвое больше нормы — 54,2 мг/кг. При этом, как отметили общественники, этот мед был самым дорогим при закупке для экспертизы — он стоил 682 рубля за килограмм.
Между тем, как говорят общественники, считать мед с повышенным содержанием гидроксиметилфурфураля очень опасным продуктом для организма человека все же не стоит.
«Так, в законодательстве Европейского союза и Codex Alimentarius допустимое содержание этого вещества в меде — 40 мг/кг, а для меда из тропических стран — 80 мг/кг. Более того, в ряде продуктов гидроксиметилфурфураль содержится в гораздо больших количествах. Например, в некоторых видах жареного кофе его может быть от 300 до 2900 мг/кг. Чернослив содержит до 2200 мг/кг этого вещества. В варенье его до 160 мг/кг, а в темном пиве — 13,3 мг/кг. Да что там говорить, если повседневные наши хлебобулочные продукты и кондитерские изделия содержат от 4,1 до 151 мг/кг гидроксиметилфурфураля», — добавляют в «Общественном контроле».
5 признаков некачественного меда
По словам специалистов Роскачества, самое частое мошенничество продавцов меда — купажирование, то есть смешение дорогого сорта с более дешевым. Кроме того, нередко продавцы растапливают мед при высокой температуре, чтобы выдать прошлогодний урожай за новый. Для сладости в мед могут добавить глюкозно-фруктозный сироп, приготовленный, например, из кожуры свеклы или картофеля. А еще некоторые добавляют в мед крахмал — для густоты. Как рассказывала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, распознать крахмал в меде можно следующим образом: в небольшое количество меда надо добавить каплю йода. Если мед посинеет, значит, там есть крахмал.
Однако в целом понять, что мед поддельный, самостоятельно сложно. Специалисты советовали при покупке обращать внимание на следующие признаки:
Расслоение, мутноватая консистенция и осадок. Натуральный мед — вязкий и тягучий, стекает с ложки непрерывно и сразу не растекается, образуя горку. При этом засахаривание продукта не говорит о его плохом качестве: для натурального меда это естественный процесс.
Неприятный запах.
Плодовый аромат. Например, малиновый мед не должен пахнуть малиной.
Посторонний привкус. Кислый говорит о начале процесса брожения, выраженный карамельный может означать, что мед нагревали. У натурального меда вкус сладкий и приятный, у некоторых сортов он бывает с горчинкой или терпкий (от гречишного, например, возможно першение в горле).
Неестественный цвет. Если мед зеленый или розовый, это может говорить о наличии в нем добавок.