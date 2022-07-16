Укус пчелы или осы любому доставит ряд неприятных ощущений. Это называется «гименоптеризм» — реакция на отравляющие вещества, которые попадают в кровь человека. Место укуса скорее всего опухнет, а если есть аллергия, то отек будет очень сильным.

Таким, например, как у жителя Техаса, которого дважды ужалили в верхнюю губу. Он потревожил осиное гнездо, когда искал ключи от дома, и получил за это по полной программе.

Впрочем, сам молодой человек, оправившись от первоначального испуга, стал звездой соцсетей. Он выкладывал ролики и шутил, что получил бесплатно то, за что Ким Кардашьян бы заплатила пластическому хирургу кругленькую сумму.