что делать если укусила оса или пчела
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Укус пчелы или осы любому доставит ряд неприятных ощущений. Это называется «гименоптеризм» — реакция на отравляющие вещества, которые попадают в кровь человека. Место укуса скорее всего опухнет, а если есть аллергия, то отек будет очень сильным.

Таким, например, как у жителя Техаса, которого дважды ужалили в верхнюю губу. Он потревожил осиное гнездо, когда искал ключи от дома, и получил за это по полной программе.

Впрочем, сам молодой человек, оправившись от первоначального испуга, стал звездой соцсетей. Он выкладывал ролики и шутил, что получил бесплатно то, за что Ким Кардашьян бы заплатила пластическому хирургу кругленькую сумму.

13 ужасающих фотографий людей с ужаленными губами
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соцсети

Другая женщина призналась, что пчелы укусили ее, когда она пыталась съесть кусочек медовых сот. После этого губа начала распухать моментально. И достигла таких размеров, что невозможно было даже сделать глоток воды, она просто вытекала из рта. »

13 ужасающих фотографий людей с ужаленными губами
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Кадр из видео

Но если этих людей ужалили случайно, то аспирант Корнеллского университета Майкл Смит пожертвовал собой ради науки. Однажды пчела залетела к нему в шорты и ужалила в яички. Его удивило, что ему было не так больно. как он думал. Поэтому он решил провести исследование и выяснить, укус в какую часть тела окажется самым болезненным?

Эксперимент занял 38 дней. Всего Смит ужалил себя по 3 раза в 25 разных частях тела. Самыми безболезненными местами оказались череп, предплечье и кончик среднего пальца ноги. А самыми ужасные ощущения ученый испытал при укусе в пенис, верхнюю губу и особенно в ноздрю (9 по 10-балльной шкале болезненных ощущений).

Кстати, специалисты Роспотребнадзора напоминают: чем меньше времени проходит до развития симптомов, тем хуже прогноз. Обычно реакция возникает в течение нескольких минут (до часа).

Нормальная реакция после укуса — боль, воспаление, зуд и даже температура. А вот красная кожа, крапивница, отек губ и языка, одышка и диарея — это уже опасные симптомы.

Срочно надо вызвать скорую, если после укуса у человека цвет кожи приобретает синюшный оттенок, начинаются судороги и он теряет сознание.

А в нашей фотогалерее смотрите, как выглядят люди, которых ужалили в губу.

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Ирина Себелева