Укус пчелы или осы любому доставит ряд неприятных ощущений. Это называется «гименоптеризм» — реакция на отравляющие вещества, которые попадают в кровь человека. Место укуса скорее всего опухнет, а если есть аллергия, то отек будет очень сильным.
Таким, например, как у жителя Техаса, которого дважды ужалили в верхнюю губу. Он потревожил осиное гнездо, когда искал ключи от дома, и получил за это по полной программе.
Впрочем, сам молодой человек, оправившись от первоначального испуга, стал звездой соцсетей. Он выкладывал ролики и шутил, что получил бесплатно то, за что Ким Кардашьян бы заплатила пластическому хирургу кругленькую сумму.
Другая женщина призналась, что пчелы укусили ее, когда она пыталась съесть кусочек медовых сот. После этого губа начала распухать моментально. И достигла таких размеров, что невозможно было даже сделать глоток воды, она просто вытекала из рта. »
Но если этих людей ужалили случайно, то аспирант Корнеллского университета Майкл Смит пожертвовал собой ради науки. Однажды пчела залетела к нему в шорты и ужалила в яички. Его удивило, что ему было не так больно. как он думал. Поэтому он решил провести
Эксперимент занял 38 дней. Всего Смит ужалил себя по 3 раза в 25 разных частях тела. Самыми безболезненными местами оказались череп, предплечье и кончик среднего пальца ноги. А самыми ужасные ощущения ученый испытал при укусе в пенис, верхнюю губу и особенно в ноздрю (9 по 10-балльной шкале болезненных ощущений).
Кстати, специалисты Роспотребнадзора напоминают: чем меньше времени проходит до развития симптомов, тем хуже прогноз. Обычно реакция возникает в течение нескольких минут (до часа).
Нормальная реакция после укуса — боль, воспаление, зуд и даже температура. А вот красная кожа, крапивница, отек губ и языка, одышка и диарея — это уже опасные симптомы.
Срочно надо вызвать скорую, если после укуса у человека цвет кожи приобретает синюшный оттенок, начинаются судороги и он теряет сознание.
А в нашей фотогалерее смотрите, как выглядят люди, которых ужалили в губу.