Природный энергетик, который снижает холестерин: 10 причин есть мед

Обычно сладкую еду мы привыкли воспринимать как что-то вредное. Однако мед рушит этот стереотип: у него есть масса полезных свойств.
Насытит витаминами и минералами
У меда отличный состав. В нем есть аскорбиновая кислота, витамины группы В (рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолацин) и полезные микроэлементы: кальций, железо, фосфор, магний, калий, цинк.
Зарядит энергией
Энергетические напитки очень вредны для здоровья. Попробуйте заменить их медом. Он на 80% состоит из воды и натуральных сахаров и придаст вам сил надолго.
Содержит антиоксиданты
Флавониды и другие соединения помогают укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, поддержать остроту зрения и снизить общий уровень воспаления в организме.
Помогает снизить холестерин
Даже небольшие порции меда помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и защитить организм от атеросклероза.
Облегчают боль
Если у вас болит живот или вы мучитесь от язвы, попробуйте съесть ложечку меда. Это поможет облегчить дискомфортные ощущения.
Защищает от бактерий и грибков
Когда пчелы переваривают нектар, они вырабатывают ферменты, способные препятствовать развитию бактерий.
Помогает вылечить простуду
Если вы не страдаете аллергией, то мед может стать настоящим спасением при гриппе и простуде. Он уберет раздражение от кашля и боль в горле.
Улучшит пищеварение
Мед врачи называют природным пробиотиком: в нем есть разные виды лактобацилл и бифидобактерий.
Укрепит иммунитет
Особенно это свойство пригодится осенью. Мед стимулирует выработку иммунных клеток. Чтобы защитить себя от болезней, можно завести привычку съедать каждый день по одной столовой ложке этого продукта.
Помогает похудеть
Сладкоежкам на заметку: ученые доказали, что замена сахара медом в умеренных количествах позволяет снизить вес. Другое исследование показало, что свежий мед помогает подавить аппетит.
А о том, кому от употребления меда лучше все-таки отказаться, узнайте ЗДЕСЬ.