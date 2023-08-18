Природный энергетик, который снижает холестерин: 10 причин есть мед

Мед хорош не только сладким вкусом: он поможет укрепить здоровье и даже сбросить лишний вес. Узнайте, чем еще полезен этот продукт и сколько его нужно есть, чтобы защититься от болезней.