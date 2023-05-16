Натуральный антисептик, который может убить: кому нельзя есть мед

Однако не стоит забывать и про многочисленные недостатки меда. Прежде всего, продукт этот довольно калорийный, его не нужно есть в больших количествах тем, кто хочет сбросить лишний вес. Кроме того, мед может быть сильным аллергеном и вызывать зуд, отеки, крапивницу и даже анафилактический шок.