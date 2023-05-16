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Натуральный антисептик, который может убить: кому нельзя есть мед

Мед, безусловно, полезное и знакомое многим из нас с самого детства лакомство. Однако и у этого продукта есть своя «темная сторона» и противопоказания.

16 мая 20231
Натуральный антисептик, который может убить: кому нельзя есть мед
Источник:
unsplash.com

Обычно все сладкое ассоциируется у нас не с самой полезной пищей, однако мед рушит стереотипы. Этот популярный продукт содержит много натурального сахара в составе, однако он имеет массу преимуществ для вашего здоровья. Разберемся, чем так хорош мед и кому все-таки не стоит его есть.

Состав меда

На одну столовую ложку (примерно 20 г):

  • энергетическая ценность — 63,8 ккал;

  • жир — 0 г;

  • углеводы — 17,3 г;

  • сахар — 17,2 г;

  • фруктоза — 8,6 г;

  • глюкоза — 7,5 г;

  • сахароза — 0,2 г;

  • клетчатка — <0,5 г;

  • белок — <0,5 г.

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Мед считается природным антисептиком. Он отлично помогает бороться с бактериями, грибками и вирусами. И все благодаря фитонцидам в составе, которые способны замедлять процесс размножения болезнетворных бактерий. Мед обеззараживает пораженный участок кожи, блокирует развитие инфекции и уменьшает болевой синдром.

Именно поэтому чай с медом — отличное средство при простуде. Главное — не добавлять мед в горячий чай и не пытаться использовать его как единственное лекарство.

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А еще мед помогает при кашле. Его структура отлично успокаивает раздражение в горле и убирает сухость.

Также этот продукт богат антиоксидантами: в нем есть фенольные кислоты и флавониды. Эти вещества защищают наши клетки от повреждений, вызываемых окислительным стрессом. Благодаря этому мед позволяет снизить риск многих хронических болезней, включая рак, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и болезнь Альцгеймера. Ученые говорят, что мед способен уменьшить хроническое воспаление в организме.

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Кроме того, мед работает как пребиотик и улучшает здоровье кишечника. А еще он помогает снизить артериальное давление.

Несмотря на то что в этом продукте много сахара, он несколько иначе влияет на наш организм. По словам врачей, он не так сильно повышает уровень сахара в крови и способствует желаемой активности инсулина.

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Однако не стоит забывать и про многочисленные недостатки меда. Прежде всего, продукт этот довольно калорийный, его не нужно есть в больших количествах тем, кто хочет сбросить лишний вес. Кроме того, мед может быть сильным аллергеном и вызывать зуд, отеки, крапивницу и даже анафилактический шок.

Кроме того, мед нельзя давать детям до года. В продукте могут быть бактерии, провоцирующие ботулизм. Для взрослого человека их дозировка безопасна, а вот для малышей продукт может представлять смертельную опасность, пишет издание Onet.pl.

Автор текста:Дарья Гапионок
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