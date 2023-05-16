Натуральный антисептик, который может убить: кому нельзя есть мед

Обычно все сладкое ассоциируется у нас не с самой полезной пищей, однако мед рушит стереотипы. Этот популярный продукт содержит много натурального сахара в составе, однако он имеет массу преимуществ для вашего здоровья. Разберемся, чем так хорош мед и кому все-таки не стоит его есть.
Состав меда
На одну столовую ложку (примерно 20 г):
энергетическая ценность — 63,8 ккал;
жир — 0 г;
углеводы — 17,3 г;
сахар — 17,2 г;
фруктоза — 8,6 г;
глюкоза — 7,5 г;
сахароза — 0,2 г;
клетчатка — <0,5 г;
белок — <0,5 г.
Мед считается природным антисептиком. Он отлично помогает бороться с бактериями, грибками и вирусами. И все благодаря фитонцидам в составе, которые способны замедлять процесс размножения болезнетворных бактерий. Мед обеззараживает пораженный участок кожи, блокирует развитие инфекции и уменьшает болевой синдром.
Именно поэтому чай с медом — отличное средство при простуде. Главное — не добавлять мед в горячий чай и не пытаться использовать его как единственное лекарство.
А еще мед помогает при кашле. Его структура отлично успокаивает раздражение в горле и убирает сухость.
Также этот продукт богат антиоксидантами: в нем есть фенольные кислоты и флавониды. Эти вещества защищают наши клетки от повреждений, вызываемых окислительным стрессом. Благодаря этому мед позволяет снизить риск многих хронических болезней, включая рак, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и болезнь Альцгеймера. Ученые говорят, что мед способен уменьшить хроническое воспаление в организме.
Кроме того, мед работает как пребиотик и улучшает здоровье кишечника. А еще он помогает снизить артериальное давление.
Несмотря на то что в этом продукте много сахара, он несколько иначе влияет на наш организм. По словам врачей, он не так сильно повышает уровень сахара в крови и способствует желаемой активности инсулина.
Однако не стоит забывать и про многочисленные недостатки меда. Прежде всего, продукт этот довольно калорийный, его не нужно есть в больших количествах тем, кто хочет сбросить лишний вес. Кроме того, мед может быть сильным аллергеном и вызывать зуд, отеки, крапивницу и даже анафилактический шок.
Кроме того, мед нельзя давать детям до года. В продукте могут быть бактерии, провоцирующие ботулизм. Для взрослого человека их дозировка безопасна, а вот для малышей продукт может представлять смертельную опасность, пишет издание