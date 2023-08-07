Как готовить баклажаны, чтобы они были максимально полезны: попробуйте эти три рецепта от врача

Для большинства людей баклажаны не только безопасны, но и очень полезны. Они содержат витамин В6, калий, медь, марганец и другие важные питательные элементы. Овощ богат антиоксидантами — веществами, которые предупреждают преждевременное старение клеток и защищают их от повреждений, в том числе от онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера. Баклажаны поддерживают здоровье сердца и сосудов : помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови, контролировать артериальное давление.