Как готовить баклажаны, чтобы они были максимально полезны: попробуйте эти три рецепта от врача

Вкус баклажанов сложно спутать с другими овощами. Хотя баклажан — близкий родственник картофеля и помидоров, этот темно-фиолетовый крупный плод по консистенции мякоти и своему вкусу, а также способам приготовления и употребления сильно отличается от своих собратьев.
Баклажаны в небольших количествах можно есть сырыми, но чаще всего с ними готовят различные блюда, где овощи проходят термическую обработку. Кому они пойдут на пользу, а каким людям стоит исключить баклажаны из рациона? Об этом «Доктору Питеру» рассказывает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Вач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.
Полезны для сердца и не только
Для большинства людей баклажаны не только безопасны, но и очень полезны. Они содержат витамин В6, калий, медь, марганец и другие важные питательные элементы. Овощ богат антиоксидантами — веществами, которые предупреждают преждевременное старение клеток и защищают их от повреждений, в том числе от онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера. Баклажаны поддерживают здоровье сердца и сосудов: помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови, контролировать артериальное давление.
Есть те, кому баклажаны употреблять не стоит
Хотя это полезный и питательный овощ, но в некоторых случаях от его употребления стоит отказаться. Врачи рекомендуют исключить баклажаны людям, которые страдают от проблем с пищеварением и некоторых других патологий. Это:
разные формы гастритов;
язвенные поражения кишечника и желудка;
синдром раздраженной кишки;
панкреатит;
обострение холецистита;
тяжелые формы артрита;
мочекаменная болезнь;
индивидуальная непереносимость пасленовых.
При наличии сахарного диабета, особенно первого типа, стоит с осторожностью и в очень небольшом количестве есть баклажаны. Следует выбирать самые молодые плоды со светлой кожицей и обязательно счищать ее перед употреблением.
Как готовить?
Баклажаны можно готовить в качестве закуски, гарнира или самостоятельного блюда. Их добавляют к салатам в сыром виде, обычно предварительно вымачивая и счищая кожицу. Кроме того, баклажаны можно готовить на пару, варить, тушить, жарить и мариновать. При каждом способе приготовления их вкус раскрывается по-своему. Предлагаем наши варианты приготовления.
Баклажаны по-гречески
В составе: баклажаны, помидоры, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, рис, оливковое масло. Соль и специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны на кубики, посолите, оставьте на 10 минут, а затем промойте их холодной водой и высушите на бумажном полотенце.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло и жарьте баклажаны, пока они не станут золотистыми с обеих сторон. Выложите баклажаны на тарелку.
Нарежьте лук и перец и обжарьте их в той же сковороде. Добавьте чеснок и нарезанные помидоры.
Добавьте рис и перемешайте, залейте водой и доведите до кипения. Посолите и поперчите по вкусу.
Переложите баклажаны обратно в сковороду и перемешайте с овощами и рисом. Подавайте блюдо горячим.
Баклажаны на гриле
В составе: баклажаны, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, мед. Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны на длинные полоски и положите их в миску.
В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, чеснок, соль и перец.
Полейте баклажаны получившимся маринадом и оставьте на 30 минут.
Разогрейте сковороду-гриль на среднем огне, выложите на нее баклажаны и жарьте их до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавайте горячими как основное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
Баклажаны с томатами и моцареллой
В составе: баклажаны, помидоры, моцарелла, чеснок, свежий базилик, оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны на тонкие круги, посолите их и оставьте на 10 минут, а затем промойте холодной водой и высушите на бумажном полотенце.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло и жарьте баклажаны, пока они не станут золотистыми с обеих сторон.
Добавьте нарезанные помидоры, чеснок, базилик и жарьте еще 3–5 минут.
Нарежьте моцареллу на тонкие круги и выложите поверх баклажанов и помидоров.
Подавайте блюдо горячим.
Следите за переносимостью
Несмотря на то что баклажан — довольно нейтральный овощ, у некоторых людей он может вызывать нарушения пищеварения (боль в животе, диарею) или аллергическую реакцию, преимущественно зуд или покраснения на коже. В этом случае продукт следует ограничить или исключить. С осторожностью стоит есть овощ и людям, принимающим некоторые лекарства, например антикоагулянты, так как он может препятствовать усвоению медикамента.