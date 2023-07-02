Диетолог Афинская объяснила, почему нельзя мыть с мылом фрукты и овощи

Эксперты Роспотребнадзора уточняют: под проточной водой необходимо обязательно мыть даже те фрукты и овощи, которые кажутся на первый взгляд чистыми, видимых частиц грязи на них нет. Более того, в помывке нуждаются даже банан, киви и мандарин, то есть фрукты, чью кожуру вы есть не планируете. Дело в том, что пока вы чистите немытый фрукт, велик риск перенести бактерии с кожуры на съедобную мякоть.