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Диетолог Афинская объяснила, почему нельзя мыть с мылом фрукты и овощи

Мыть фрукты и овощи нужно обязательно, однако обычное мыло или средство для мытья посуды врачи использовать не рекомендуют. Узнайте, почему и как сделать продукты максимально чистыми.

2 июля 20231
Диетолог Афинская объяснила, почему нельзя мыть с мылом фрукты и овощи
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iStockphoto

Перед тем как приготовить что-то из фруктов или овощей, нужно их обязательно помыть. В противном случае вы подвергаете свое здоровье серьезному риску: на грязной поверхности продукта остаются вредные бактерии и другие микроорганизмы.

В попытке промыть как следует яблоко или кабачок некоторые используют обычное мыло. Диетолог Лиза Афинская в своем телеграм-канале объяснила, почему так лучше не делать.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания

По словам специалиста, ни мыло, ни средство для мытья посуды не подходят для безопасного очищения овощей и фруктов. Дело в том, что эти продукты имеют пористую структуру. Поэтому и мыло, и специальный гель могут проникнуть внутрь. А это опасно для вашего здоровья.

Кроме того, мыть мылом фрукты и овощи не советуют члены профессиональной ассоциации диетологии и питания, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, а также эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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Чтобы обезопасить себя, достаточно промыть овощи и фрукты как следует под обычной проточной водой. Потом их можно вытереть бумажным полотенцем — так вы минимизируете количество бактерий на кожуре.

Эксперты Роспотребнадзора уточняют: под проточной водой необходимо обязательно мыть даже те фрукты и овощи, которые кажутся на первый взгляд чистыми, видимых частиц грязи на них нет. Более того, в помывке нуждаются даже банан, киви и мандарин, то есть фрукты, чью кожуру вы есть не планируете. Дело в том, что пока вы чистите немытый фрукт, велик риск перенести бактерии с кожуры на съедобную мякоть.

А вот упакованную сырую курицу или индейку специалисты перед готовкой мыть не советуют. Бактерии с сырого мяса могут попасть на другие продукты, посуду, раковину и поверхности кухонной мебели. Есть исследование, которое подтвердило: в 60% случаев у людей, которые мыли сырую птицу, в кухонной раковине были обнаружены бактерии. Более того, в 14% случаев бактерии оставались в раковине даже после того, как ее почистили. Не рекомендуется также мыть куриные яйца.

Подробнее о том, какие еще продукты не стоит мыть, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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